Σε πλήρη εξέλιξη τα έργα για τη γραμμή 4 του μετρό - Βίντεο αρχείου ΕΡΤ

Έντονη ανησυχία επικρατεί στην Κυψέλη, όπου κάτοικοι καταγγέλλουν ότι η διέλευση του μετροπόντικα της Γραμμής 4 του Μετρό έχει προκαλέσει ζημιές σε δεκάδες πολυκατοικίες της περιοχής. Ρωγμές σε τοίχους, πόρτες και παράθυρα που δεν κλείνουν ή δεν ανοίγουν, νερά σε υπόγεια και ενδείξεις καθίζησης συνθέτουν – σύμφωνα με τους ίδιους – μια εικόνα που τους έχει γεμίσει ανασφάλεια για τη στατική κατάσταση των κατοικιών τους. Μάλιστα ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας, Αριστείδης Κορέας, διέταξε κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση για να διαπιστωθεί εάν έχουν τελεστεί αξιόποινες πράξεις και εάν προκύπτει επικινδυνότητα από τις εργασίες που τελούνται.

Κυψέλη: «Τα σπίτια ράγιζαν μέρα με τη μέρα»

Σύμφωνα με την Πρωτοβουλία Κατοίκων Κυψέλης, τουλάχιστον 20 πολυκατοικίες στην ευρύτερη περιοχή από την πλατεία Κυψέλης έως την οδό Ευβοίας έχουν εμφανίσει προβλήματα, τα οποία άρχισαν να εκδηλώνονται την περίοδο που ο μετροπόντικας διέσχιζε το υπέδαφος μεταξύ πλατείας Κυψέλης και Ευελπίδων.

Φωτογραφία από FB / Πρωτοβουλία κατοίκων Κυψέλης

Οι κάτοικοι υποστηρίζουν ότι οι ζημιές δεν εμφανίστηκαν ξαφνικά, αλλά εξελίσσονταν καθημερινά. Όπως αναφέρουν στο ψήφισμα της ανοιχτής συνέλευσής τους, «Ήταν σαν ένας σεισμός που συνεχιζόταν για μέρες».

Ρωγμές μεγάλωναν στους τοίχους, κουφώματα μετακινούνταν, πόρτες μπλόκαραν, ενώ σε αρκετά υπόγεια εμφανίστηκαν νερά. Σύμφωνα με τις ίδιες καταγγελίες, υπήρξαν ακόμη και περιπτώσεις όπου παραμορφώσεις στις εξώπορτες δυσκόλεψαν την έξοδο ενοίκων από τα κτίρια.

Φωτογραφία από FB / Πρωτοβουλία κατοίκων Κυψέλης

Ορισμένοι κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν προσωρινά τα σπίτια τους, ενώ, σύμφωνα με την Πρωτοβουλία, υπήρξαν και ενοικιαστές που αποχώρησαν οριστικά από τη γειτονιά.

Κυψέλη: Η «Ελληνικό Μετρό» αναγνωρίζει «μετακινήσεις»

Η «Ελληνικό Μετρό», σε επιστολή της προς ενοίκους πολυκατοικίας στην οδό Κυψέλης, αναγνωρίζει ότι καταγράφηκαν «μετακινήσεις» στις αρχές Μαρτίου 2026, τις οποίες αποδίδει στις «δυσμενείς γεωλογικές συνθήκες» που συνάντησε η διάνοιξη της σήραγγας.

Σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο, μετά τις αυτοψίες διαπιστώθηκαν «ρηγματώσεις σε τοιχοποιίες πλήρωσης», καθώς και δυσκολίες στη λειτουργία θυρών διαμερισμάτων και κοινόχρηστων χώρων.

Φωτογραφία από FB / Πρωτοβουλία κατοίκων Κυψέλης

Η εταιρεία αναφέρει ότι ενίσχυσε το δίκτυο παρακολούθησης του έργου και υποστηρίζει πως, μετά την απομάκρυνση του μετροπόντικα από το συγκεκριμένο σημείο, δεν καταγράφονται νέες μετακινήσεις.

Παράλληλα, διαβεβαιώνει ότι, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, «δεν τεκμηριώνεται κανένας επηρεασμός της υφιστάμενης στατικής επάρκειας» του συγκεκριμένου κτιρίου.

Κυψέλη: Οι μετρήσεις που ζητούν οι κάτοικοι

Η πρόσβαση στα στοιχεία των μετρήσεων αποτελεί σήμερα το βασικό σημείο αντιπαράθεσης.

Φωτογραφία από FB / Πρωτοβουλία κατοίκων Κυψέλης

Οι κάτοικοι δηλώνουν ότι έχουν ζητήσει επανειλημμένα τις γεωτεχνικές μετρήσεις και τις καταγραφές των οργάνων που παρακολουθούν τις μετακινήσεις του εδάφους και των κτιρίων, ώστε να αξιολογηθούν από ανεξάρτητους μηχανικούς.

Ωστόσο, σύμφωνα με την «Ελληνικό Μετρό», η αξιολόγηση των στοιχείων «εν συνόλω» μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο από την εξειδικευμένη ομάδα μελετητών του έργου.

Κυψέλη: Οι καταγγελίες για τις αποκαταστάσεις

Έντονες αντιδράσεις προκαλούν και οι καταγγελίες σχετικά με τις εργασίες αποκατάστασης.

Φωτογραφία από FB / Πρωτοβουλία κατοίκων Κυψέλης

Σύμφωνα με το ψήφισμα της Πρωτοβουλίας Κατοίκων, συνεργεία της αναδόχου κοινοπραξίας προσφέρθηκαν να επισκευάσουν τις εμφανείς ρωγμές, καθώς και πόρτες και παράθυρα που παρουσίαζαν προβλήματα λειτουργίας.

Οι κάτοικοι υποστηρίζουν ότι τους ζητήθηκε να υπογράψουν δήλωση σύμφωνα με την οποία δεν θα έχουν άλλες απαιτήσεις από την εταιρεία.

Η Πρωτοβουλία εκφράζει τον φόβο ότι η αποκατάσταση των εμφανών ζημιών πριν από ανεξάρτητους τεχνικούς ελέγχους ενδέχεται να εξαφανίσει κρίσιμα στοιχεία για την πλήρη αξιολόγηση της κατάστασης των κτιρίων.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες των κατοίκων, μετά την επικοινωνία τους με την Πολεοδομία ενημερώθηκαν ότι για την εκπόνηση ολοκληρωμένων στατικών μελετών θα πρέπει να απευθυνθούν σε ιδιώτες μηχανικούς.

Όπως αναφέρουν, το κόστος μιας πλήρους δομοστατικής αυτοψίας μπορεί να φτάσει περίπου τις 3.000 ευρώ, γεγονός που έχει προκαλέσει επιπλέον προβληματισμό σε ιδιοκτήτες και διαχειριστές πολυκατοικιών.

Μάλιστα, αρκετοί ιδιοκτήτες γειτονικών ακινήτων προχωρούν ήδη με δική τους πρωτοβουλία σε προαποτυπώσεις των κτιρίων τους, ώστε να υπάρχει καταγεγραμμένη η σημερινή τους κατάσταση.

Η Γραμμή 4 του Μετρό, αντιμετωπίζει σημαντικές καθυστερήσεις. Υπενθυμίζεται ότι η ολοκλήρωση της νέας γραμμής έχει μετατεθεί για το 2032, αντί του αρχικού σχεδιασμού που προέβλεπε παράδοση το 2029.