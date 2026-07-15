Μεσσηνία: Μητέρα βρέθηκε νεκρή σε πισίνα ξενοδοχείου

Μια 48χρονη τουρίστρια από τη Γαλλία έχασε τη ζωή της σε πισίνα ξενοδοχειακής μονάδας στο Πεταλίδι Μεσσηνίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η 48χρονη βρισκόταν στην περιοχή μαζί με τον σύζυγό της και τα δύο παιδιά τους για διακοπές, όταν εντοπίστηκε μέσα στο νερό χωρίς τις αισθήσεις της. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι άλλοι λουόμενοι τη βρήκαν στον πυθμένα της πισίνας.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και οι διασώστες επιχείρησαν να την επαναφέρουν. Η γυναίκα διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Τα ακριβά αίτια του θανάτου της αναμένεται να δοθούν από την ιατροδικαστική εξέταση.

Μεσσηνία: Μία σύλληψη για τον θάνατο της 48χρονης - Αναζητείται ο ναυαγοσώστης

Οι αστυνομικές Αρχές ξεκίνησαν προανάκριση για τις συνθήκες του συμβάντος, ενώ συνελήφθη ο 64χρονος υπεύθυνος της ξενοδοχειακής μονάδας, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Πάντως, από τα έως τώρα δεδομένα προκύπτει ότι ο ναυαγοσώστης δε βρισκόταν στον χώρο της πισίνας όπου εντοπίστηκε νεκρή η 48χρονη και φέρεται να εκτελούσε καθήκοντα σε άλλη πισίνα του ίδιου ξενοδοχειακού συγκροτήματος.

Ο ναυαγοσώστης αναζητείται στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Την προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Μεσσήνης.