Σε βαρύ πένθος έχει βυθιστεί ο Πειραιάς μετά την ανείπωτη τραγωδία με θύματα ένα νεαρό ζευγάρι, που εντοπίστηκε νεκρό μέσα σε αυτοκίνητο σε κλειστό γκαράζ πολυκατοικίας στην οδό Μήλου. Οι εικόνες που εκτυλίχθηκαν το πρωί της Τρίτης 14 Ιουλίου συγκλόνισαν συγγενείς, γείτονες και φίλους των δύο νέων ανθρώπων, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν την προανάκριση προκειμένου να εξακριβωθούν πλήρως οι συνθήκες του θανάτου τους.

Κάτοικοι της περιοχής περιέγραψαν στην ΕΡΤ τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν μετά την αποκάλυψη της τραγωδίας.

«Εγώ με τις φωνές τους κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει καλά… Φώναζε η μητέρα της κοπέλας, φώναζε κι έλεγε “το κορίτσι μου το έχασα…” Τι να πει κι αυτή η γυναίκα, τραγωδία μεγάλη», ανέφερε χαρακτηριστικά κάτοικος της περιοχής.

To ζευγάρι βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο αυτοκίνητο στο γκαράζ της πολυκατοικίας της Οδού Μήλου

Άλλος κάτοικος δήλωσε επίσης στην ΕΡΤ: «Κατέβηκα αργά εγώ, κατέβηκα γύρω στις δέκα και μισή με έντεκα… Είδα τον πατέρα του και τη μητέρα του… Είχαν αφήσει το αυτοκίνητο ανοιχτό και προφανώς κάτι συνέβη με τις αναθυμιάσεις».

Πειραιάς: Το σενάριο που εξετάζουν οι Αρχές

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το αυτοκίνητο βρέθηκε με τη μηχανή και τον κλιματισμό σε λειτουργία, ενώ η πόρτα του γκαράζ ήταν κλειστή. Το στοιχείο αυτό έχει οδηγήσει τις Αρχές στο ενδεχόμενο συσσώρευσης καυσαερίων μέσα στον χώρο.

Ο 28χρονος Ιάσονας που βρέθηκε νεκρός στο γκαράζ του σπιτιού του

Ο ιατροδικαστής εκτιμά ότι ο θάνατος των δύο νέων προήλθε από αναθυμιάσεις του κινητήρα, οι οποίες πιθανόν πέρασαν στο εσωτερικό του οχήματος μέσω του συστήματος κλιματισμού. Τις οριστικές απαντήσεις, ωστόσο, αναμένεται να δώσουν οι ιατροδικαστικές και εργαστηριακές εξετάσεις, που θα δείξουν ποια αέρια εισέπνευσαν οι δύο νέοι και πώς ακριβώς έχασαν τις αισθήσεις τους.

Μέχρι στιγμής, η Αστυνομία έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας και εξετάζει την υπόθεση ως τραγικό δυστύχημα, χωρίς όμως να έχει ολοκληρωθεί η έρευνα.

Πειραιάς: Τι λένε οι ειδικοί για το μονοξείδιο και τα καυσαέρια

Ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης μίλησε σήμερα στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» και εξήγησε πως «το μονοξείδιο του άνθρακα το οποίο ουσιαστικά αποτελεί και δηλητήριο είναι άοσμο αέριο. Παρόλα αυτά τα καυσαέρια έχουνε πολύ έντονη μυρωδιά».

Το επικρατέστερο σενάριο είναι το ζευγάρι να δηλητηριάστηκε από τις αναθυμιάσεις γιατί το αυτοκίνητο ήταν με τη μηχανή αναμμένη

«Φυσικά και αντιλήφθηκαν ότι τα καυσαέρια εισέρχονται μέσα στο όχημα. Δεν γίνεται να μην γίνει αντιληπτή η είσοδος. Πολύ πιθανό να μην έχει αξιολογηθεί σωστά, να είναι ένα ατυχηματικό γεγονός, ή μπορεί και να είναι οτιδήποτε άλλο. Νομίζω ότι πρέπει να ολοκληρωθεί η έρευνα για να έχουμε μια πλήρη εικόνα για το τι ακριβώς έχουμε μπροστά μας. Σε κάθε περίπτωση, να πούμε ότι το μονοξείδιο είναι ένα αέριο το οποίο ουσιαστικά, σταδιακά, σε βάζει σε μια ληθαργική κατάσταση, υπνηλία κάπου αρχικά και ληθαργική στη συνέχεια, οπότε και επέρχεται ο θάνατος πολύ ομαλά», είπε και πρόσθεσε:

«Υπάρχουν στάδια φυσικά. Είναι η κεφαλαλγία, μια δυσφορία. Ενδεχομένως, μια τάση προς έμετο ή ένα κοιλόπονο. Και μετά προχωράμε προς τον λήθαργο. Δεν πηδάμε τα στάδια. Αυτά τα στάδια υπάρχουν. Η ώρα του να χάσεις τις αισθήσεις σου εξαρτάται από την πυκνότητα του μονοξειδίου στον αέρα. Το πλέον συμβατό θεωρώ είναι το ατυχηματικό. Εφόσον δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία, αλλά καλό είναι να περιμένουμε να ολοκληρωθεί η αστυνομική έρευνα για να έχουμε μια πλήρη εικόνα σχετικά με τις συνθήκες».

Ο 28χρονος ήταν δικηγόρος και πολύ αγαπητός στους συναδέλφους του

Ο κ. Γαλεντέρης αναφέρθηκε και σε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα: «Στην περίπτωση του μαγκαλιού, η καύση είναι τέλεια, δεν υπάρχει παραγωγή μονοξειδίου και οι ένοικοι αποκοιμούνται. Με αποτέλεσμα, το μαγκάλι να σβήσει, και, κατά τη διάρκεια του ύπνου να υπάρξει παρουσία του μονοξειδίου. Αυτό είναι το τυπικό σενάριο βάσει του οποίου δεν αντιλαμβάνονται την παρουσία του μονοξειδίου, οπότε και καταλήγουν κατά τη διάρκεια του ύπνου τους. Εδώ είναι εντελώς διαφορετικό, εδώ είναι ανάποδο ενδεχομένως, γιατί εδώ έχεις πρώτα την παρουσία των καυσαερίων, και μετά επέρχεται ο ύπνος, ο λήθαργος και ο θάνατος. Πρέπει να γίνει η επαλήθευση της δηλητηρίασης, δηλαδή θα πρέπει να παρθούν δείγματα, για να γίνει ο ειδικός έλεγχος και να αποκαλυφθεί ότι όντως αυτή είναι η αιτία θανάτου και να γίνει και ένας τοξικολογικός, ευρύτερος έλεγχος για να δούμε αν υπάρχει και οποιαδήποτε άλλη ουσία ενδεχομένως που μπορεί να διαπιστωθεί. Πάντως από τις μέχρι τώρα πληροφορίες, κακώσεις δεν υπάρχουν, οπότε έχει αποκλειστεί ο βίαιος, τουλάχιστον τραυματικός, θάνατος».

Για το ίδιο περιστατικό μίλησε και ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων, τονίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης και τους κινδύνους που κρύβουν οι αναθυμιάσεις σε κλειστούς χώρους.

Αναμένονται οι τοξικολογικές εξετάσεις για να ρίξουν φως στα αίτια θανάτου του ζευγαριού στον Πειραιά

«Λόγω έλλειψης οξυγόνου έχουμε υπνηλία και απώλεια των αισθήσεων», επεσήμανε χαρακτηριστικά στο Mega, σημειώνοντας ότι το σενάριο αυτό είναι συμβατό με τα μέχρι τώρα δεδομένα της υπόθεσης.

«Όταν παρκάρει ένα αυτοκίνητο με αναμμένη τη μηχανή και με ανοιχτό τον κλιματισμό, αυτό μπορεί να μας οδηγήσει σε συνθήκες που να έχουμε παραγωγή μονοξειδίου του άνθρακα εντός της καμπίνας, το οποίο μπορεί να στερήσει το οξυγόνο από τα άτομα που βρίσκονται στον εν λόγω χώρο», δήλωσε.

Ανάλογη εξήγηση έδωσε και ο ενεργειακός επιθεωρητής Μιχάλης Χριστοδουλίδης, μιλώντας στην ΕΡΤ.

«Αν μείνει αναμμένος ο κινητήρας για αρκετή ώρα και δεν μπορούν να εκτονωθούν τα καυσαέρια στο εξωτερικό περιβάλλον αφού είναι κλειστή η γκαραζόπορτα, τα καυσαέρια θα περάσουν μέσω του κλιματισμού στην καμπίνα, οπότε μπορεί να επέλθει και θάνατος», τόνισε.

Το ζευγάρι εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο γκαράζ ο πατέρας του 28χρονου

Ο μηχανολόγος – μηχανικός Κώστας Λακαφώσης εξήγησε επίσης στο MEGA ότι «αν βρεθούμε σε ένα χώρο ο οποίος είναι πια γεμάτος και κορεσμένος από καυσαέρια το ότι πατήσαμε το κουμπί της ανακύκλωσης του κλιματισμού δεν αρκεί για να μας σώσει. Μας προστατεύει τα πρώτα πέντε λεπτά μετά από ώρα η ανακύκλωση του αέρα θα αρχίσει να τραβάει και από το εξωτερικό και από τα καυσαέρια και αναγκαστικά εισπνέουμε τα δηλητηριώδη αέρια».

Πειραιάς: Πώς αποκαλύφθηκε η τραγωδία

Η τραγωδία αποκαλύφθηκε λίγο μετά τις 9:00 το πρωί, όταν ο πατέρας του 28χρονου κατέβηκε στο γκαράζ της πολυκατοικίας και αντίκρισε τον γιο του και τη σύντροφό του μέσα στην καμπίνα του αυτοκινήτου, χωρίς τις αισθήσεις τους.

Το γκαράζ μέσα στο οποίο βρέθηκε νεκρό το ζευγάρι στον Πειραιά

Ο άνδρας ειδοποίησε αμέσως τις Αρχές και το ΕΚΑΒ, όμως όταν έφτασε το ασθενοφόρο στο σημείο, το πλήρωμα δεν μπορούσε πλέον να προσφέρει βοήθεια και διαπίστωσε τον θάνατο των δύο νέων.

Πειραιάς: Δύο νέοι άνθρωποι με όλη τη ζωή μπροστά τους

Ο 28χρονος Ιάσονας ήταν δικηγόρος, γνωστός και ιδιαίτερα αγαπητός στον επαγγελματικό του χώρο. Ήταν επίσης ενεργό μέλος της ποδοσφαιρικής ομάδας του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, με τους ανθρώπους που τον γνώριζαν να μιλούν με τα καλύτερα λόγια για εκείνον.

Η σύντροφός του, Αναστασία, έκανε τα πρώτα της επαγγελματικά βήματα στον χώρο της δικηγορίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν μια πολύ νέα γυναίκα που βρισκόταν στην αρχή της ζωής και της καριέρας της.

Η γειτονιά στην οδό Μήλου παραμένει βουβή από τη θλίψη. Δύο νέοι άνθρωποι, με ολόκληρη τη ζωή μπροστά τους, χάθηκαν μέσα σε λίγες ώρες, αφήνοντας πίσω τους οικογένειες που προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν την ανείπωτη απώλεια.

Οι απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα αναμένονται από τα πορίσματα των αρμόδιων αρχών, που θα φωτίσουν με ακρίβεια τι συνέβη τις τελευταίες ώρες πριν από την τραγωδία.