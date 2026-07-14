Ο Αντώνης Σρόιτερ και η Ιωάννα Μπούκη βρέθηκαν το βράδυ της Δευτέρας 13 Ιουλίου στο Θέατρο Άλσος, όπου απόλαυσαν επί σκηνής τον έναν και μοναδικό Σάκη Ρουβά.

Εκμεταλλευόμενοι την καλοκαιρινή ανάπαυλα, ο παρουσιαστής του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Alpha και η σύζυγός του διασκέδασαν με τις αμέτρητες επιτυχίες του τραγουδιστή.

Αντώνης Σρόιτερ - Ιωάννα Μπούκη: Απόλαυσαν επί σκηνής τον Σάκη Ρουβά / NDP Photo Agency, Νίκος Δρούκας

Ο Σάκης Ρουβάς επέστρεψε στον ίδιο χώρο, όπου πέρυσι αποθεώθηκε, χαρίζοντας στους θαυμαστές του μία υπέροχη μουσική βραδιά γεμάτη με τραγούδια-σταθμούς της τεράστιας καριέρας του.

Ο Σάκης Ρουβάς επέστρεψε στο Θέατρο Άλσος κι αποθεώθηκε / NDP Photo Agency, Νίκος Δρούκας

Ανάμεσα στους επώνυμους που έδωσαν το «παρών» ήταν και ο Αντώνης Σρόιτερ με τη σύζυγό του, Ιωάννα Μπούκη. Το ερωτευμένο ζευγάρι, που έχει αποκτήσει δύο κόρες, «μαγνήτισε» τα βλέμματα με την εμφάνισή του.

Η Ιωάννα Μπούκη επέλεξε ένα λευκό παντελόνι σε καμπάνα γραμμή, το οποίο συνδύασε με floral κορμάκι σε μαύρη βάση και λευκή τσάντα χειρός, ενώ ο Αντώνης Σρόιτερ εμφανίστηκε με γαλάζιο ριγέ πουκάμισο, τζιν παντελόνι και μπλε αθλητικά παπούτσια, ολοκληρώνοντας ένα άνετο και καλοκαιρινό σύνολο.

Αντώνης Σρόιτερ - Ιωάννα Μπούκη: «Μαγνήτισαν» τα βλέμματα στο θέατρο Άλσος / NDP Photo Agency, Νίκος Δρούκας

Οι δυο τους βρίσκουν συχνά τρόπους να ξεφεύγουν από τη ρουτίνα της καθημερινότητας, πραγματοποιώντας κοινές εξόδους και δίνοντας το «παρών» σε λαμπερές εκδηλώσεις.