Αντώνης Σρόιτερ - Ιωάννα Μπούκη: Διασκέδασαν στον Σάκη Ρουβά

Βραδινή έξοδος στο Θέατρο Άλσος για το αγαπημένο ζευγάρι

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Celebrities & Gossip Νεα
Αντώνης Σρόιτερ - Ιωάννα Μπούκη: Διασκέδασαν με τις επιτυχίες του Σάκη Ρουβά / Φωτογραφίες NDP, Νίκος Δρούκας

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Αντώνης Σρόιτερ και η Ιωάννα Μπούκη παρακολούθησαν συναυλία του Σάκη Ρουβά στο Θέατρο Άλσος στις 13 Ιουλίου.
  • Το ζευγάρι διασκέδασε με τις επιτυχίες του τραγουδιστή, ο οποίος προσέφερε μια αξέχαστη μουσική βραδιά.
  • Η Ιωάννα Μπούκη εντυπωσίασε με την εμφάνισή της, φορώντας λευκό παντελόνι και floral κορμάκι.
  • Ο Αντώνης Σρόιτερ επέλεξε γαλάζιο ριγέ πουκάμισο και τζιν παντελόνι για τη βραδιά.
  • Το ζευγάρι συχνά συμμετέχει σε εκδηλώσεις για να ξεφεύγει από την καθημερινότητα.

Ο Αντώνης Σρόιτερ και η Ιωάννα Μπούκη βρέθηκαν το βράδυ της Δευτέρας 13 Ιουλίου στο Θέατρο Άλσος, όπου απόλαυσαν επί σκηνής τον έναν και μοναδικό Σάκη Ρουβά. 

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Εκμεταλλευόμενοι την καλοκαιρινή ανάπαυλα, ο παρουσιαστής του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Alpha και η σύζυγός του διασκέδασαν με τις αμέτρητες επιτυχίες του τραγουδιστή.

Αντώνης Σρόιτερ - Ιωάννα Μπούκη: Απόλαυσαν επί σκηνής τον Σάκη Ρουβά / NDP Photo Agency, Νίκος Δρούκας

Αντώνης Σρόιτερ - Ιωάννα Μπούκη: Απόλαυσαν επί σκηνής τον Σάκη Ρουβά / NDP Photo Agency, Νίκος Δρούκας

Αντώνης Σρόιτερ - Ιωάννα Μπούκη: Απόλαυσαν επί σκηνής τον Σάκη Ρουβά / NDP Photo Agency, Νίκος Δρούκας

Αντώνης Σρόιτερ - Ιωάννα Μπούκη: Απόλαυσαν επί σκηνής τον Σάκη Ρουβά / NDP Photo Agency, Νίκος Δρούκας

Ο Σάκης Ρουβάς επέστρεψε στον ίδιο χώρο, όπου πέρυσι αποθεώθηκε, χαρίζοντας στους θαυμαστές του μία υπέροχη μουσική βραδιά γεμάτη με τραγούδια-σταθμούς της τεράστιας καριέρας του.

Ο Σάκης Ρουβάς επέστρεψε στο Θέατρο Άλσος κι αποθεώθηκε / NDP Photo Agency, Νίκος Δρούκας 

Ο Σάκης Ρουβάς επέστρεψε στο Θέατρο Άλσος κι αποθεώθηκε / NDP Photo Agency, Νίκος Δρούκας

Ανάμεσα στους επώνυμους που έδωσαν το «παρών» ήταν και ο Αντώνης Σρόιτερ με τη σύζυγό του, Ιωάννα Μπούκη. Το ερωτευμένο ζευγάρι, που έχει αποκτήσει δύο κόρες, «μαγνήτισε» τα βλέμματα με την εμφάνισή του.

Σρόιτερ - Μπούκη: Φωτογραφίες από το ταξίδι στη Ζυρίχη με τις κόρες τους

Η Ιωάννα Μπούκη επέλεξε ένα λευκό παντελόνι σε καμπάνα γραμμή, το οποίο συνδύασε με floral κορμάκι σε μαύρη βάση και λευκή τσάντα χειρός, ενώ ο Αντώνης Σρόιτερ εμφανίστηκε με γαλάζιο ριγέ πουκάμισο, τζιν παντελόνι και μπλε αθλητικά παπούτσια, ολοκληρώνοντας ένα άνετο και καλοκαιρινό σύνολο.

Αντώνης Σρόιτερ - Ιωάννα Μπούκη: «Μαγνήτισαν» τα βλέμματα στο θέατρο Άλσος / NDP Photo Agency, Νίκος Δρούκας

Αντώνης Σρόιτερ - Ιωάννα Μπούκη: «Μαγνήτισαν» τα βλέμματα στο θέατρο Άλσος / NDP Photo Agency, Νίκος Δρούκας

Αντώνης Σρόιτερ - Ιωάννα Μπούκη: «Μαγνήτισαν» τα βλέμματα στο θέατρο Άλσος / NDP Photo Agency, Νίκος Δρούκας

Αντώνης Σρόιτερ - Ιωάννα Μπούκη: «Μαγνήτισαν» τα βλέμματα στο θέατρο Άλσος / NDP Photo Agency, Νίκος Δρούκας

Οι δυο τους βρίσκουν συχνά τρόπους να ξεφεύγουν από τη ρουτίνα της καθημερινότητας, πραγματοποιώντας κοινές εξόδους και δίνοντας το «παρών» σε λαμπερές εκδηλώσεις.

 

 

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