Ο Αντώνης Σρόιτερ και η Ιωάννα Μπούκη βρέθηκαν το βράδυ της Δευτέρας 13 Ιουλίου στο Θέατρο Άλσος, όπου απόλαυσαν επί σκηνής τον έναν και μοναδικό Σάκη Ρουβά.
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Εκμεταλλευόμενοι την καλοκαιρινή ανάπαυλα, ο παρουσιαστής του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Alpha και η σύζυγός του διασκέδασαν με τις αμέτρητες επιτυχίες του τραγουδιστή.
Ο Σάκης Ρουβάς επέστρεψε στον ίδιο χώρο, όπου πέρυσι αποθεώθηκε, χαρίζοντας στους θαυμαστές του μία υπέροχη μουσική βραδιά γεμάτη με τραγούδια-σταθμούς της τεράστιας καριέρας του.
Ανάμεσα στους επώνυμους που έδωσαν το «παρών» ήταν και ο Αντώνης Σρόιτερ με τη σύζυγό του, Ιωάννα Μπούκη. Το ερωτευμένο ζευγάρι, που έχει αποκτήσει δύο κόρες, «μαγνήτισε» τα βλέμματα με την εμφάνισή του.
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Η Ιωάννα Μπούκη επέλεξε ένα λευκό παντελόνι σε καμπάνα γραμμή, το οποίο συνδύασε με floral κορμάκι σε μαύρη βάση και λευκή τσάντα χειρός, ενώ ο Αντώνης Σρόιτερ εμφανίστηκε με γαλάζιο ριγέ πουκάμισο, τζιν παντελόνι και μπλε αθλητικά παπούτσια, ολοκληρώνοντας ένα άνετο και καλοκαιρινό σύνολο.
Οι δυο τους βρίσκουν συχνά τρόπους να ξεφεύγουν από τη ρουτίνα της καθημερινότητας, πραγματοποιώντας κοινές εξόδους και δίνοντας το «παρών» σε λαμπερές εκδηλώσεις.
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