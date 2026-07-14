Γιάννης Σπαλιάρας: Στα backstage του βιντεοκλίπ της Γιώτας Βοζίκη

Γέμισαν με αφίσες «Wanted» και «Ακατάλληλος», οι δρόμοι του Πειραιά

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιάννης Σπαλιάρας εμφανίζεται σε αφίσες στον Πειραιά ως «Wanted» για το βιντεοκλίπ της Γιώτας Βοζίκη.
  • Το βιντεοκλίπ με τίτλο «Χαρτομάντηλα» θα κυκλοφορήσει στις 22 Ιουλίου από τη Heaven Music.
  • Η Γιώτα Βοζίκη κάνει το δισκογραφικό της ντεμπούτο με το τραγούδι που έχει στίχους του Θοδωρή Μάκρα και μουσική του Χρήστου Χιώνη.
  • Ο Σπαλιάρας χαρακτήρισε το τραγούδι σουξέ και αποδέχτηκε να πρωταγωνιστήσει στο βιντεοκλίπ.
  • Το τραγούδι αναμένεται να γίνει ύμνος για γυναίκες με ακατάλληλους συντρόφους.

Το πρόσωπο του Γιάννη Σπαλιάρα αφισοκολλημένο σε δρόμους του Πειραιά, αντίκρισαν πολλοί περαστικοί, μένοντας έκπληκτοι, διαβάζοντας πώς είναι «Wanted» και «Ακατάλληλος για Σχέση». Με την παράκληση, όποιος έχει πληροφορίες για την «δράση» του, να επικοινωνήσει με την Γιώτα Βοζίκη!

wanted
 
Τι κρύβεται πίσω από την αφίσα του «καταζητούμενου» Γιάννη Σπαλιάρα; Πρόκειται για μέρος του σεναρίου του βιντεοκλίπ «Χαρντομάντηλα», που γυρίστηκε πριν από λίγες μέρες, και θα κυκλοφορήσει από την ανερχόμενη και πολλά υποσχόμενη ερμηνεύτρια, Γιώτα Βοζίκη. 

wanted
 
O Γιάννης Σπαλιάρας, χωρίς δεύτερη σκέψη, ακούγοντας το τραγούδι, που το χαρακτήρισε σουξέ από το πρώτο άκουσμα, αλλά και διαβάζοντας το ευρηματικό σενάριο του σκηνοθέτη Danny Darla, είπε το ναι, να πρωταγωνιστήσει στο βιντεοκλίπ… Και να «τσαλακωθεί» δημόσια, ως ακατάλληλος για σχέση! Με την χημεία του με την Γιώτα Βοζίκη να ταιριάζει από την πρώτη στιγμή, τα όσα διαδραματίστηκαν στα backstage, και οπτικοποιήθηκαν στη συνέχεια, θα τα απολαύσουμε σε λίγες μέρες, σε ένα μοναδικό βιντεοκλίπ. 

wanted

Η Γιώτα Βοζίκη, που ξεχωρίζει για την λαϊκή φωνή της, κάνει το ντεμπούτο της στην δισκογραφία, με ένα τραγούδι έκπληξη, σε μουσική Χρήστου Χιώνη και στίχους του Θοδωρή Μάκρα, που θα συζητηθεί πολύ και θα ακουστεί πολύ. Το πρώτο της τραγούδι, με τίτλο «Χαρτομάντηλα» θα γίνει αναμφισβήτητα ο ύμνος των γυναικών, που έχουν ακατάλληλους για σχέση στη ζωή τους. 
 
Το τραγούδι θα κυκλοφορήσει στις 22 Ιουλίου από τη Heaven Music

 

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