Η Ιωάννα Τούνη ξέρει καλά πώς να τραβά τα βλέμματα στα social media και αυτή τη φορά το έκανε στέλνοντας παράλληλα το δικό της μήνυμα απέναντι στα στερεότυπα που εξακολουθούν να συνοδεύουν τη μητρότητα.

Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας δημοσίευσε ένα νέο βίντεο στο TikTok από την παραλία, όπου ποζάρει μαζί με την φίλη της και influencer Έφη Γκούτα. Οι δύο τους εμφανίζονται με λευκά, άκρως καλοκαιρινά looks, απολαμβάνοντας τον ήλιο και τη θάλασσα, σε ένα βίντεο που μέσα σε λίγες ώρες συγκέντρωσε χιλιάδες προβολές.

Αυτό που έκλεψε, όμως, τις εντυπώσεις δεν ήταν μόνο οι εικόνες από την παραλία, αλλά και το μήνυμα που επέλεξε να συνοδεύσει το βίντεο. Πάνω στο clip αναγράφεται η φράση: «Εμείς όταν "είσαι μαμά, δεν μπορείς να ντύνεσαι έτσι..."», απαντώντας με τον δικό της τρόπο στα επικριτικά σχόλια που κατά καιρούς έχει δεχθεί για τις στιλιστικές της επιλογές μετά τη γέννηση του γιου της.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, η Ιωάννα Τούνη έγραψε: «Για όλες τις μανούλες εκεί έξω… Δεν υπάρχει "σωστός" τρόπος να ντύνεσαι. Υπάρχει αυτός που σε κάνει να νιώθεις όμορφα», με το μήνυμά της να βρίσκει ανταπόκριση από χιλιάδες followers, οι οποίοι έσπευσαν να τη στηρίξουν στα σχόλια.

Το βίντεο έγινε γρήγορα viral, με πολλούς χρήστες να επισημαίνουν πως η μητρότητα δεν αλλάζει την προσωπικότητα ή το στιλ μιας γυναίκας και πως κάθε μητέρα έχει δικαίωμα να εκφράζεται όπως εκείνη επιθυμεί.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ιωάννα Τούνη σχολιάζει, με χιούμορ ή αιχμηρό τρόπο, όσα ακούγονται για την ίδια. Πρόσφατα είχε ανεβάσει ένα ακόμα viral TikTok, στο οποίο αναφερόταν με αυτοσαρκασμό στα σχόλια που δέχεται από τη Gen Z, όταν τη χαρακτηρίζουν «κούκλα για 32 χρονών». Με τον γνώριμο αυθορμητισμό της, απέδειξε για άλλη μια φορά ότι αντιμετωπίζει την ηλικία με χιούμορ, θεωρώντας πως είναι απλώς ένας αριθμός.