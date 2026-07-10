Ιωάννα Τούνη: Το σπίτι των διακοπών της στην Αντίπαρο μοιάζει βγαλμένο από περιοδικό

Τις καλοκαιρινές της διακοπές στην Αντίπαρο απολαμβάνει η Ιωάννα Τούνη, έχοντας στο πλευρό της τον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη, αλλά και τον γιο της, Πάρη.

Η influencer μοιράζεται καθημερινά στιγμιότυπα από την απόδρασή της στα social media και αυτή τη φορά αποφάσισε να κάνει ένα μικρό room tour, παρουσιάζοντας στους διαδικτυακούς της φίλους το πολυτελές κατάλυμα στο οποίο διαμένει.

Μέσα από μια σειρά από stories στο Instagram, η Ιωάννα Τούνη ξεναγεί τους followers της στους χώρους της εντυπωσιακής βίλας, η οποία συνδυάζει τη σύγχρονη αισθητική με τα χαρακτηριστικά στοιχεία της κυκλαδίτικης αρχιτεκτονικής.

Οι λευκοί τοίχοι, η πέτρα, οι καθαρές γραμμές και οι γήινες αποχρώσεις κυριαρχούν σε κάθε γωνιά του σπιτιού, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που αποπνέει πολυτέλεια αλλά και απόλυτη ηρεμία.

Αυτό που κλέβει αμέσως τις εντυπώσεις είναι ο εξωτερικός χώρος της βίλας.

Μια ρηχή ιδιωτική πισίνα εκτείνεται ανάμεσα στους πέτρινους τοίχους του καταλύματος, ενώ στο κέντρο της δεσπόζει ένα μεγάλο daybed τοποθετημένο μέσα στο νερό, ιδανικό για στιγμές χαλάρωσης κάτω από τον καλοκαιρινό ήλιο. Η influencer δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για το σπίτι, γράφοντας χαρακτηριστικά πάνω στο βίντεο: «Πόσο όμορφο σπίτι, Θεέ μου!».

Στο room tour παρουσιάζεται και το υπνοδωμάτιο, το οποίο ακολουθεί την ίδια minimal φιλοσοφία. Το χαμηλό κρεβάτι, οι λιτές διακοσμητικές επιλογές, τα μαύρα φωτιστικά που δημιουργούν αντίθεση με το λευκό φόντο και οι μεγάλες συρόμενες τζαμαρίες που οδηγούν απευθείας στον χώρο της πισίνας συνθέτουν ένα σκηνικό που θυμίζει πολυτελές boutique ξενοδοχείο.

Στο ίδιο σημείο ξεχωρίζει και η μπανιέρα, η οποία έχει τοποθετηθεί μέσα στο δωμάτιο, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την αίσθηση πολυτέλειας.

Οι χώροι της βίλας είναι σχεδιασμένοι έτσι ώστε το φυσικό φως να κυριαρχεί καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ η απλότητα στη διακόσμηση αναδεικνύει τα φυσικά υλικά και τις αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες.

Η πέτρα συνδυάζεται με το λευκό χρώμα και το γαλάζιο του νερού, δημιουργώντας εικόνες που παραπέμπουν σε ένα σύγχρονο κυκλαδίτικο καταφύγιο.

Η βίλα στην οποία διαμένει η Ιωάννα Τούνη βρίσκεται στην περιοχή Στρατώνες της Αντιπάρου και αποτελεί μία από τις πιο πολυτελείς επιλογές διαμονής του νησιού.

Η ίδια συνεχίζει να απολαμβάνει τις διακοπές της στο νησί, δημοσιεύοντας στιγμές από την καθημερινότητά της και δίνοντας στους followers της μια μικρή γεύση από τη διαμονή σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά καταλύματα της Αντιπάρου.