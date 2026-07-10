«Το πιο ωραίο σώμα που έχει περάσει από το GNTM»

Ποια διαγωνιζόμενη είχε ακούσει αυτά τα κολακευτικά σχόλια από τους κριτές

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
10.07.26 , 10:31 Πτήση - θρίλερ από τη Θεσσαλονίκη: Έσπασε παράθυρο του αεροσκάφους - Βίντεο
10.07.26 , 10:29 Ισπανία: Δώδεκα νεκροί από φωτιά στην Ανδαλουσία
10.07.26 , 10:17 Η Φαίη Σκορδά 15 χρόνια πριν! Τι έλεγε όταν ήταν έγκυος στο πρώτο της παιδί
10.07.26 , 10:16 Μαρία Αντωνά: «Τίποτα δεν μπορεί να με τρομάξει όσο η απώλεια»
10.07.26 , 09:47 Ένοχοι οι δύο αστυνομικοί για τον βιασμό 19χρονης στο ΑΤ Ομονοίας
10.07.26 , 09:37 Χάος στη Βουλή με τη Ζ. Κωνσταντοπούλου: Τσακώθηκε με όλους, πήρε το «100»
10.07.26 , 09:36 Άδωνις Γεωργιάδης: Η «ερωτική εξομολόγηση» στην Ευγενία Μανωλίδου
10.07.26 , 09:31 Opel: Όσο πιο παλιό…τόσο πιο καλό
10.07.26 , 09:26 Κατερίνα Καινούργιου: Το παραμυθένιο δωμάτιο της μικρής Ξένιας στην Πάρο
10.07.26 , 09:10 Παπαδημητρίου: Ο μεγάλος γιος της, Διονύσης, αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο
10.07.26 , 09:03 Μαίρη Κουάντ: Η θρυλική σχεδιάστρια που καθιέρωσε τη μίνι φούστα
10.07.26 , 08:56 Φωτιά Ασπρόπυργος: «Ένα τσιγάρο άναψα και πήρα φωτιά»
10.07.26 , 08:51 «Το πιο ωραίο σώμα που έχει περάσει από το GNTM»
10.07.26 , 08:39 Συγκινεί η Ανθή Βούλγαρη: «Νιώθω απελπισία και απογοήτευση»
10.07.26 , 08:38 Τρεις συλλήψεις για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα
Αναστάσης Ροϊλός: Η ηλικία, η καταγωγή και η σχέση του με την Ιαπωνία
O Γιώργος Λιάγκας σε γλέντι στην Πάρο - Η συνάντηση με τον Βασίλη Σπανούλη
Νίκα: Το λαχταριστό story με γλυκά που μας άνοιξε την όρεξη
Σμαράγδα Καρύδη: Μετά το «Παρά Πέντε» ξανά μαζί στο IQ 160
Κατερίνα Καινούργιου: Το παραμυθένιο δωμάτιο της μικρής Ξένιας στην Πάρο
Η Φαίη Σκορδά 15 χρόνια πριν! Τι έλεγε όταν ήταν έγκυος στο πρώτο της παιδί
Παπαδημητρίου: Ο μεγάλος γιος της, Διονύσης, αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο
Χάος στη Βουλή με τη Ζ. Κωνσταντοπούλου: Τσακώθηκε με όλους, πήρε το «100»
Συγκινεί η Ανθή Βούλγαρη: «Νιώθω απελπισία και απογοήτευση»
Στο νοσοκομείο η Άβα Γαλανοπούλου – Η φωτογραφία που προκάλεσε ανησυχία
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
GNTM: Δείτε το απόσπασμα από την audition

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η 20χρονη Ελευθερία Καρναβά από την Αθήνα εντυπωσίασε στην audition του GNTM το 2019 με το σώμα της.
  • Ο Δημήτρης Σκουλός την αποκάλεσε 'ίσως το πιο ωραίο σώμα που έχει περάσει' από το GNTM.
  • Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου επαίνεσε την φυσική ομορφιά και την στάση της.
  • Η Ελευθερία δεν είχε προηγούμενη εμπειρία στο modelling λόγω οικονομικών περιορισμών.
  • Παρά την αρχική επιτυχία και το Golden Pass, αποχώρησε από το GNTM λόγω κακών επιδόσεων στις φωτογραφίσεις.

Πολύ κολακευτικά σχόλια είχε ακούσει στην audition της για το GNTM μία 20χρονη διαγωνιζόμενη, το 2019.

«Το πιο ωραίο σώμα που έχει περάσει από το GNTM»

Δες ολόκληρο το επεισόδιο

«Ίσως έχεις το πιο ωραίο σώμα που έχει περάσει», της είχε πει ο Δημήτρης Σκουλός. 

«Το πιο ωραίο σώμα που έχει περάσει από το GNTM»

«Το κορμί σου είναι απίστευτο. Δε χρειάζεται να προσπαθήσεις να κάνεις τίποτα. Μόνο και μόνο ο τρόπος που κάθεσαι, στο πλάι, λίγο με τα χέρια σου, το σώμα σου είναι τόσο δυνατό και όμορφο, που κάνει τη δουλειά από μόνη του», είχε πει στη διαγωνιζόμενη η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

«Το πιο ωραίο σώμα που έχει περάσει από το GNTM»

Ο λόγος για την 20χρονη Ελευθερία Καρναβά από την Αθήνα. 

«Το πιο ωραίο σώμα που έχει περάσει από το GNTM»

«Δεν έχω ξανασχοληθεί με το modelling για οικονομικούς λόγους. Είχα πάει σε πρακτορείο, αλλά θέλανε λεφτά για το book, που εγώ δεν είχα να διαθέσω, οπότε το άφησα. Και μου παρουσιάστηκε αυτή η ευκαιρία και ήρθα εδώ πέρα», είχε εξηγήσει η διαγωνιζόμενη.

«Το πιο ωραίο σώμα που έχει περάσει από το GNTM»

GNTM - Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Κάναμε λάθος που σου δώσαμε το golden pass»

To κορίτσι με το λεπτό σώμα και τα γυαλιά είχε κάνει αίσθηση και για κάποιους θεωρούταν φαβορί. Είχε πάρει το Golden Pass και είχε μπει στο σπίτι του GNTM, ωστόσο δεν τα είχε πάει τόσο καλά στις φωτογραφίσεις, με αποτέλεσμα να αποχωρήσει σε κάποια δοκιμασία, χωρίς να καταφέρει να κερδίσει τον πολυπόθητο τίτλο.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
GNTM
 |
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΡΝΑΒΑ
 |
AUDITION
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

GNTM: O Damian Που Μέτριο Δεν Πίνει Ούτε Τον Καφέ
Media
GNTM: Ο Damian που μέτριο δεν πίνει ούτε τον καφέ του
Cash or Trash: Η Ρογδάκη Προσφέρει Στα Τυφλά
Media
Cash or Trash: Το αντικείμενο που έκανε τη Ρογδάκη να προσφέρει στα τυφλά
First Dates: O Nίκος Προτίμησε Την Αδερφή Της Όλγας
Media
First Dates: Ο Νίκος προτιμά την αδελφή της Όλγας
Μενιδιάτης: Το νέο βίντεοκλιπ με τους γιους του
Media
Χρήστος Μενιδιάτης: Το νέο βίντεοκλιπ με τους γιους του
Cash or Trash Τρέιλερ 9/7/26
Media
Cash or Trash: Το αντικείμενο με την ιταλική φινέτσα που εντυπωσιάζει
Το Star και η Ζήνα Κουτσελίνη συνεχίζουν μαζί, σε νέα ώρα!
Media
Το Star και η Ζήνα Κουτσελίνη συνεχίζουν μαζί, σε νέα ώρα!
Σμαράγδα Καρύδη
Media
Σμαράγδα Καρύδη: Μετά το «Παρά Πέντε» ξανά μαζί στο IQ 160
First Dates 2023: Το Ραντεβού Καρυοφυλλιάς- Μαρίνου
Media
First Dates: «Θα δώσουμε φιλάκι;» - Ίσως το πιο επιτυχημένο date!
GMTM: Η 19χρονη Μαρία Που Δούλευε Στη Λαϊκή
Media
GMTM: Η 19χρονη Μαρία που δούλευε σε λαϊκή συγκίνησε τους κριτές
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top