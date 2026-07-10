Πολύ κολακευτικά σχόλια είχε ακούσει στην audition της για το GNTM μία 20χρονη διαγωνιζόμενη, το 2019.

«Ίσως έχεις το πιο ωραίο σώμα που έχει περάσει», της είχε πει ο Δημήτρης Σκουλός.

«Το κορμί σου είναι απίστευτο. Δε χρειάζεται να προσπαθήσεις να κάνεις τίποτα. Μόνο και μόνο ο τρόπος που κάθεσαι, στο πλάι, λίγο με τα χέρια σου, το σώμα σου είναι τόσο δυνατό και όμορφο, που κάνει τη δουλειά από μόνη του», είχε πει στη διαγωνιζόμενη η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

Ο λόγος για την 20χρονη Ελευθερία Καρναβά από την Αθήνα.

«Δεν έχω ξανασχοληθεί με το modelling για οικονομικούς λόγους. Είχα πάει σε πρακτορείο, αλλά θέλανε λεφτά για το book, που εγώ δεν είχα να διαθέσω, οπότε το άφησα. Και μου παρουσιάστηκε αυτή η ευκαιρία και ήρθα εδώ πέρα», είχε εξηγήσει η διαγωνιζόμενη.

To κορίτσι με το λεπτό σώμα και τα γυαλιά είχε κάνει αίσθηση και για κάποιους θεωρούταν φαβορί. Είχε πάρει το Golden Pass και είχε μπει στο σπίτι του GNTM, ωστόσο δεν τα είχε πάει τόσο καλά στις φωτογραφίσεις, με αποτέλεσμα να αποχωρήσει σε κάποια δοκιμασία, χωρίς να καταφέρει να κερδίσει τον πολυπόθητο τίτλο.