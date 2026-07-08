First Dates: Το ραντεβού Καρυοφυλλιάς- Μαρίνου: «Θα δώσουμε φιλάκι;»

O Μαρίνος προσέφερε στην Καρυοφυλλιά λουλούδια

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Επιμέλεια STAR.GR
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First Dates- Επεισόδιο 19/6/ 23- Το ραντεβού Καρυοφυλλιάς- Μαρίνου

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Ο καθένας από μας όταν βγαίνει ραντεβού με κάποιον/ α έχει σκέφτεται και θέλει κάποια πράγματα συγκεκριμένα. Έτσι και η Καρυοφυλλιά η οποία πήγε το 2023 στο First Dates με στόχο την επικοινωνία και το φλερτ, που, όπως η ίδια είπε, της έχουν λείψει. 

Το πιο ανατρεπτικό ραντεβού στο First Dates ήταν της Καρίνας και του Έρωτα!

Το ραντεβού Καρυοφυλλιάς- Μαρίνου στο First Dates 

Το ραντεβού Καρυοφυλλιάς- Μαρίνου στο First Dates 

First Dates 19/6/23


Η οικοδέσποινα της εκπομπής, Ζενεβιέβ γνώρισε στην Καρυφυλλιά τον Μαρίνο και μετά οι δυο τους κάθισαν για να γνωριστούν καλύτερα. Ο Μαρίνος της προσέφερε μάλιστα και λουλούδια, κάτι που για κείνη μέτρησε θετικά.

Ραντεβού Μαρίνου- Καρυοφυλλιάς

Ραντεβού Μαρίνου- Καρυοφυλλιάς

«Δεν μπορώ να σε  χορταίνω με τα μάτια μου» ανέφερε η παίκτρια και μάλιστα στο τέλος του ραντεβού τον ρώτησε αν θα δώσουν φιλάκι.

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