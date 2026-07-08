Ο καθένας από μας όταν βγαίνει ραντεβού με κάποιον/ α έχει σκέφτεται και θέλει κάποια πράγματα συγκεκριμένα. Έτσι και η Καρυοφυλλιά η οποία πήγε το 2023 στο First Dates με στόχο την επικοινωνία και το φλερτ, που, όπως η ίδια είπε, της έχουν λείψει.
Το πιο ανατρεπτικό ραντεβού στο First Dates ήταν της Καρίνας και του Έρωτα!
Το ραντεβού Καρυοφυλλιάς- Μαρίνου στο First Dates
Η οικοδέσποινα της εκπομπής, Ζενεβιέβ γνώρισε στην Καρυφυλλιά τον Μαρίνο και μετά οι δυο τους κάθισαν για να γνωριστούν καλύτερα. Ο Μαρίνος της προσέφερε μάλιστα και λουλούδια, κάτι που για κείνη μέτρησε θετικά.
Ραντεβού Μαρίνου- Καρυοφυλλιάς
«Δεν μπορώ να σε χορταίνω με τα μάτια μου» ανέφερε η παίκτρια και μάλιστα στο τέλος του ραντεβού τον ρώτησε αν θα δώσουν φιλάκι.lifestyle νεα, για Celebrities και Media.