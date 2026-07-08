Ο καθένας από μας όταν βγαίνει ραντεβού με κάποιον/ α έχει σκέφτεται και θέλει κάποια πράγματα συγκεκριμένα. Έτσι και η Καρυοφυλλιά η οποία πήγε το 2023 στο First Dates με στόχο την επικοινωνία και το φλερτ, που, όπως η ίδια είπε, της έχουν λείψει.

Το ραντεβού Καρυοφυλλιάς- Μαρίνου στο First Dates

First Dates 19/6/23



Η οικοδέσποινα της εκπομπής, Ζενεβιέβ γνώρισε στην Καρυφυλλιά τον Μαρίνο και μετά οι δυο τους κάθισαν για να γνωριστούν καλύτερα. Ο Μαρίνος της προσέφερε μάλιστα και λουλούδια, κάτι που για κείνη μέτρησε θετικά.

Ραντεβού Μαρίνου- Καρυοφυλλιάς

«Δεν μπορώ να σε χορταίνω με τα μάτια μου» ανέφερε η παίκτρια και μάλιστα στο τέλος του ραντεβού τον ρώτησε αν θα δώσουν φιλάκι.

Δείτε το First Dates

