Επιστροφή φόρου 2026: Πώς βλέπετε αν εγκρίθηκε

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Ποιοι πληρώνουν και ποιοι παίρνουν επιστροφή φόρου (βίντεο ANT1)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Χιλιάδες φορολογούμενοι περιμένουν την επιστροφή φόρου για το 2026.
  • Η επιστροφή φόρου ολοκληρώνεται αυτόματα από την ΑΑΔΕ σε πολλές περιπτώσεις.
  • Η παρακολούθηση της επιστροφής γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myAADE.
  • Οι φορολογούμενοι πρέπει να συνδεθούν με τους κωδικούς Taxisnet για να δουν την κατάσταση της επιστροφής.
  • Η καταβολή της επιστροφής εξαρτάται από την απουσία εκκρεμοτήτων ή πρόσθετων ελέγχων.

Χιλιάδες φορολογούμενοι που υπέβαλαν τις φορολογικές δηλώσεις 2026 αναμένουν την επιστροφή φόρου, η οποία σε αρκετές περιπτώσεις ολοκληρώνεται αυτόματα από την ΑΑΔΕ. Η πορεία της επιστροφής μπορεί να παρακολουθείται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myAADE, ενώ η καταβολή του ποσού πραγματοποιείται εφόσον δεν υπάρχουν εκκρεμότητες ή απαιτούνται πρόσθετοι φορολογικοί έλεγχοι.

Πώς μπορείτε να δείτε αν εγκρίθηκε η επιστροφή φόρου

Η παρακολούθηση της επιστροφής γίνεται μέσω της πλατφόρμας myAADE. Ο φορολογούμενος επιλέγει την ενότητα «Ο λογαριασμός μου (Οφειλές, Πληρωμές & Επιστροφές)» και συνδέεται με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet.

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