Χιλιάδες φορολογούμενοι που υπέβαλαν τις φορολογικές δηλώσεις 2026 αναμένουν την επιστροφή φόρου, η οποία σε αρκετές περιπτώσεις ολοκληρώνεται αυτόματα από την ΑΑΔΕ. Η πορεία της επιστροφής μπορεί να παρακολουθείται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myAADE, ενώ η καταβολή του ποσού πραγματοποιείται εφόσον δεν υπάρχουν εκκρεμότητες ή απαιτούνται πρόσθετοι φορολογικοί έλεγχοι.

Πώς μπορείτε να δείτε αν εγκρίθηκε η επιστροφή φόρου

Η παρακολούθηση της επιστροφής γίνεται μέσω της πλατφόρμας myAADE. Ο φορολογούμενος επιλέγει την ενότητα «Ο λογαριασμός μου (Οφειλές, Πληρωμές & Επιστροφές)» και συνδέεται με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet.

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