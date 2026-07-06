Αυτά είναι τα πρώτα μέτρα που συζητούνται για το «πακέτο» της ΔΕΘ

Τον Αύγουστο οι τελικές αποφάσεις

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STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Απόσπασμα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star (6/7/2026)

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Μπροστά στο ενδεχόμενο εκλογών το φθινόπωρο, η κυβέρνηση ετοιμάζει οικονομικό πακέτο για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με έμφαση στους συνταξιούχους και στις δυνάμεις της αγοράς, δηλαδή, μικρομεσαίους και ελεύθερους επαγγελματίες. Αποκλειστικές πληροφορίες μετέδωσε  ο Γιώργος Ευγενίδης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα. 

Συντάξεις: Έρχονται μόνιμες αυξήσεις έως 700 ευρώ τον χρόνο

Όπως τόνισε ο πολιτικός αναλυτής του Star, στις αρχές Αυγούστου η κυβέρνηση θα έχει μια αρκετά σαφή εικόνα για την πορεία των δημόσιων οικονομικών και των εσόδων από τον ΦΠΑ και θα μπορεί να εκτιμήσει ασφαλέστερα το εύρος του πακέτου. Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν μετά τον Δεκαπενταύγουστο.

Πάντως, υπάρχει η αίσθηση ότι, αν συνεχιστεί η πορεία των δημοσίων οικονομικών έτσι όπως πορευόμαστε σήμερα, μπορούμε να φτάσουμε στο εύρος του περυσινού πακέτου που ήταν 1,75 δισ. (σήμερα είμαστε κατοχυρωμένα στο 1 δισ.). 

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης περιέγραψε πριν από λίγο ένα κοινωνικό πακέτο, με δύο βασικές κοινωνικές ομάδες να μπαίνουν στο επίκεντρο - ελεύθερους επαγγελματίες και συνταξιούχους. 

Στα μέτρα που συζητούνται περιλαμβάνονται:

  • Αλλαγές στα τεκμήρια για τους ελεύθερους επαγγελματίες
  • Μείωση  της προκαταβολής φόρου για επιχειρήσεις & ελεύθερους επαγγελματίες
  • Περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών για εργοδότες
  • Αλλαγή του υπολογισμού της εισφοράς αλληλεγγύης για τους συνταξιούχους

Μέτρα για τη μεσαία τάξη και τους συνταξιούχους στο «πακέτο» της ΔΕΘΜέτρα για τη μεσαία τάξη και τους συνταξιούχους στο «πακέτο» της ΔΕΘ

Όλα αυτά θα συζητηθούν και το πακέτο θα «κλειδώσει» σε μερικές εβδομάδες.

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