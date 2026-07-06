Προπονητής στίβου κατηγορείται για παρενόχληση ανήλικων αθλητριών

Kρίθηκε προφυλακιστέος προπονητής στην Κεφαλονιά μετά την απολογία του

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Πηγή: Newpost.gr / Εξωτερική φωτογραφία αρχείου Pexels
Προπονητής στίβου οδηγήθηκε στη φυλακή για πιθανή σεξουαλική παρενόχληση / OPEN

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Προπονητής στίβου στην Κεφαλονιά φυλακίστηκε μετά την απολογία του στις 3 Ιουνίου.
  • Αποφασίστηκε η προσωρινή του κράτηση από ανακριτή και εισαγγελέα.
  • Κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση ανήλικων αθλητριών.
  • Η υπόθεση έχει προκαλέσει αναστάτωση στην τοπική κοινωνία και τον αθλητικό χώρο.
  • Η υπόθεση βρίσκεται υπό έρευνα από τις δικαστικές αρχές.

Στη φυλακή οδηγήθηκε προπονητής στίβου στην Κεφαλονιά, μετά την απολογία του το βράδυ της Παρασκευής 3 Ιουνίου, καθώς ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή του κράτηση.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση τόσο στην τοπική κοινωνία όσο και στον αθλητικό χώρο του νησιού.

O κατηγορούμενος αντιμετωπίζει καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση σε βάρος ανήλικων αθλητριών, υπόθεση που βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο των δικαστικών αρχών.

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