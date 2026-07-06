Στη φυλακή οδηγήθηκε προπονητής στίβου στην Κεφαλονιά, μετά την απολογία του το βράδυ της Παρασκευής 3 Ιουνίου, καθώς ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή του κράτηση.
Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση τόσο στην τοπική κοινωνία όσο και στον αθλητικό χώρο του νησιού.
O κατηγορούμενος αντιμετωπίζει καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση σε βάρος ανήλικων αθλητριών, υπόθεση που βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο των δικαστικών αρχών.
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