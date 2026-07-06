«Δεν είμαστε πράκτορες της KGB»: Στο Star οι Ρώσοι φαρσέρ για τον Ντόκο

Τα επίμαχα email στον γενικό γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας

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Όσα είπαν οι Ρώσοι φαρσέρ για τη συνομιλία τους με τον Θάνο Ντόκο στην Κατερίνα Τσαμούρη και το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι Ρώσοι φαρσέρ Βοβάν και Λέξους αρνούνται ότι χρησιμοποίησαν τεχνητή νοημοσύνη στην φάρσα τους στον Θάνο Ντόκο.
  • Ο Ντόκος μίλησε για υβριδική επίθεση και ισχυρίστηκε ότι είδε και άκουσε τον Ουκρανό ομόλογό του.
  • Οι φαρσέρ δήλωσαν ότι η φάρσα έγινε μέσω απλού e-mail και δεν άλλαξαν τη φωνή τους.
  • Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε τον Θάνο Ντόκο, επισημαίνοντας την αξιοπιστία του.
  • Οι φαρσέρ έχουν ιστορικό φαρσών σε υψηλά ιστάμενους πολιτικούς από το 2014.

Ο Βοβάν και ο Λέξους, οι Ρώσοι φαρσέρ που «παγίδευσαν» τον Θάνο Ντόκο, μίλησαν στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star και την Κατερίνα Τσαμούρη και έδωσαν τη δική τους εκδοχή. Αρνούνται ότι χρησιμοποίησαν τεχνητή νοημοσύνη ή ότι άλλαξαν τη φωνή τους και παρουσίασαν τα e-mails που έστειλαν για να πείσουν τον κ.Ντόκο ότι θα συνομιλήσει με τον... Ουκρανό ομόλογό του. 

Ρώσοι φαρσέρ: «Με λίγο μακιγιάζ και ένα email παγιδεύσαμε τον Θάνο Ντόκο»

Από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας της Εθνικής Ασφάλειας Θάνος Ντόκος μίλησε για τεχνητή νοημοσύνη και περιέγραψε μια υβριδική επίθεση. Είπε ότι έβλεπε το πρόσωπο του κ.Ουμέροφ και άκουγε τη φωνή του. 

Ρώσοι φαρσέρ παραπλάνησαν τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας Θάνο Ντόκο!

«Αν θέλει να σας πείσει ότι ήταν ΑΙ, θα τον προέτρεπα απλώς να ανεβάσει τη δική του οπτική της συζήτησης. Θα ήταν πιο αστείο όταν ο κόσμος καταλάβει ότι δεν ήταν ΑΙ, ήταν απλό make up και τίποτα άλλο», σχολίασε ο Ρώσος φαρσέρ στην Κατερίνα Τσαμούρη. 

Οι Ρώσοι φαρσέρ για την υπόθεση του Θάνου Ντόκου μιλούν στο Star

Ακολουθεί η συνέντευξη των Ρώσων φαρσέρ στο Star:  

Kατερίνα Τσαμούρη: Έχετε στιγμιότυπο που να δείχνει τη δική σας πλευρά στην οθόνη; Ώστε να δούμε πώς μεταμφιεστήκατε, πώς ήταν το μακιγιάζ σας;  

Ρώσος φαρσέρ: Όχι δεν έχουμε, γιατί ήταν μια απλή φάρσα. Δε δώσαμε τόση προσοχή. Ήταν απλό μακιγιάζ που μπορείτε να το κάνετε στο σπίτι.  

Κατερίνα Τσαμούρη: Ποιος μιλούσε;  

Ρώσος φαρσέρ: O Αλεξέι. 

Κατερίνα Τσαμούρη: Και τι κάνατε; Αλλάξατε τη φωνή σας;  

Ρώσος φαρσέρ: Ποτέ δεν έχουμε αλλάξει τη φωνή μας.  

«Kάνουμε φάρσες σε υψηλά ιστάμενους πολιτικούς από το 2014. Δεν υπήρχε ΑΙ πριν από 12 χρόνια. Το έχουμε κάνει με τον Πρόεδρο Μακρόν, με τον Μπόρις Τζόνσον, με τον Πρίγκιπα Χάρι», τόνισαν. 

Κατερίνα Τσαμούρη: Ήταν τόσο εύκολο με όλους;  

Ρώσοι φαρσέρ: Όχι τόσο. Όχι όσο με τον σύμβουλό σας για την εθνική ασφάλεια.  

Κατερίνα Τσαμούρη: Πώς τον πλησιάσατε; 

Ρώσος φαρσέρ: Είναι αστείο, αλλά απλώς στείλαμε ένα απλό e-mail στο γραφείο του. Και μας απάντησαν από το primeminister.gr .

Το email των Ρώσων φαρσέρ στον Θάνο Ντόκο

Κατερίνα Τσαμούρη: Το περιμένατε (ότι θα απαντήσουν);  

Ρώσος φαρσέρ: Στην αρχή μας ρώτησαν «γιατί θέλετε να μιλήσουμε, συναντηθήκαμε προσφάτως στις Βρυξέλλες έχετε κάτι ιδιαίτερο;». Και είπαμε «ναι, ας μιλήσουμε μέσω βιντεοκλήσης». Δεν περιμέναμε καμία απάντηση από εκείνον.  

«Δεν είμαστε πράκτορες της KGB», απάντησαν επίσης οι Ρώσοι φαρσέρ και συμπλήρωσαν:  

«Γιατί να πιστέψετε το άτομο που έλαβε ένα e-mail από το GMAIL και απάντησε; Προφανώς δεν είναι βολικό γι' αυτόν να επιβεβαιώσει ότι εξαπατήθηκε από δυο απλούς ιδιώτες. Eμείς τουλάχιστον έχουμε βίντεο-απόδειξη. Εκείνοι όχι»

Μαρινάκης: «Πιστεύω τον Θάνο Ντόκο» 

Μιλώντας για το περιστατικό, πάντως, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι στηρίζει τον γενικό γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας. 

«Μεταξύ ενός ανθρώπου όπως ο κ.Ντόκος και κάποιων που έχουν συγκεκριμένη ιδιοτέλεια, σκοπούς και κίνητρα... κι απ' ό,τι φαίνεται και εντολείς, εγώ θα πιστέψω τον κ.Ντόκο», απάντησε.  

  

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