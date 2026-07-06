Συναγερμός σήμανε στην Πάρνηθα, μετά από πτώση γυναίκας στον γκρεμό από στο καταφύγιο Μπάφι.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 15:00, όταν, σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα, ενώ κινούνταν σε μονοπάτι της περιοχής, έχασε την ισορροπία της και έπεσε σε χαράδρα βάθους περίπου 20 μέτρων.

Άμεσα ενημερώθηκε το 112 και ξεκίνησε επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης. Στο σημείο επιχείρησαν 18 πυροσβέστες, στελέχη της Ορειβατικής Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης της 1ης ΕΜΑΚ.

Τελικά η γυναίκα εντοπίστηκε τραυματισμένη απεγκλωβίστηκε τραυματισμένη. Στη συνέχεια, παραδόθηκε σε πλήρωμα του ΕΚΑΒ για τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο.