Φωτιά στην Αγία Ελένη Τροιζηνίας

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (6/7) στην Αγία Ελένη Τροιζηνίας.

Λίγο πριν τις 17:30 εστάλη μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής, το οποίο τους καλούσε να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών. «Παραμείνετε σε ετοιμότητα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», ανέφερε το μήνυμα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Αγία_Ελένη #Τροιζηνίας ‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl @pyrosvestiki @hellenicpolice

Στη συνέχεια, εστάλη μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής να απομακρυνθούν προς το Άνω Φανάρι. «Αν βρίσκεστε στην περιοχή Αγία Ελένη Τροιζηνίας απομακρυνθείτε προς Άνω Φανάρι. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Αγία_Ελένη #Τροιζηνίας ‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Αγία_Ελένη #Τροιζηνίας απομακρυνθείτε προς #Άνω_Φανάρι ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl @pyrosvestiki @hellenicpolice

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στο σημείο επιχειρούν 59 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 16 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Αγία Ελένη Τροιζηνίας. Κινητοποιήθηκαν 59 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 16 οχήματα, 4 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες της Περιφέρειας Πελοποννήσου.