Φωτιά στην Αγία Ελένη Τροιζηνίας - Μήνυμα 112 για εκκένωση προς Άνω Φανάρι

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STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Πρώτη Δημοσίευση: 06.07.26, 17:36
Φωτιά στην Αγία Ελένη Τροιζηνίας
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (6/7) στην Αγία Ελένη Τροιζηνίας.
  • Μήνυμα 112 εστάλη στους κατοίκους για να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.
  • Δεύτερο μήνυμα 112 καλεί τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς Άνω Φανάρι.
  • Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 59 πυροσβέστες, 16 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
  • Υδροφόρες της Περιφέρειας Πελοποννήσου συνδράμουν στην επιχείρηση.

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (6/7) στην Αγία Ελένη Τροιζηνίας. 

Λίγο πριν τις 17:30 εστάλη μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής, το οποίο τους καλούσε να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών. «Παραμείνετε σε ετοιμότητα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», ανέφερε το μήνυμα.

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Στη συνέχεια, εστάλη μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής να απομακρυνθούν προς το Άνω Φανάρι. «Αν βρίσκεστε στην περιοχή Αγία Ελένη Τροιζηνίας απομακρυνθείτε προς Άνω Φανάρι. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών». 

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στο σημείο επιχειρούν 59 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 16 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

 

 

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