Αναγνωστόπουλος - Ζαμπέτογλου: Επίσημα στον ΣΚΑΪ – Η ανακοίνωση

Το τηλεοπτικό δίδυμο θα έχει μαζί του και τους αγαπημένους συνεργάτες του

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος ανακοινώθηκαν επίσημα ως νέοι παρουσιαστές του ΣΚΑΪ.
  • Ο σταθμός καλωσορίζει το τηλεοπτικό δίδυμο μαζί με τους συνεργάτες τους.
  • Η ανακοίνωση τονίζει τη στενή σχέση εμπιστοσύνης που έχουν χτίσει με το κοινό.
  • Θα παρουσιάσουν ένα ποιοτικό μαγκαζίνο με ενδιαφέροντα θέματα και θετική ενέργεια.
  • Η Νάνσυ και ο Θανάσης ολοκλήρωσαν πέντε χρόνια στο Στούντιο 4 της ΕΡΤ.

H Νάνσυ Ζαμπέτογλου και o Θανάσης Αναγνωστόπουλος θα είναι και επίσημα στον ΣΚΑΪ. Ο σταθμός απέστειλε στα media σχετική ανακοίνωση το απόγευμα της Δευτέρας 6 Ιουλίου, στην οποία καλωσορίζει τους δύο παρουσιαστές στο κανάλι του Φαλήρου.

ζαμπέτογλου

Όπως επισημαίνεται, το τηλεοπτικό δίδυμο θα έχει μαζί του και τους αγαπημένους συνεργάτες του.

Νάνσυ Ζαμπέτογλου -Θανάσης Αναγνωστόπουλος: «Λέμε την τελευταία καλησπέρα»


Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο ΣΚΑΪ με μεγάλη χαρά ανακοινώνει τη νέα συνεργασία του με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Δυναμικοί και αυθεντικοί, άμεσοι και οικείοι, οι δύο δημοσιογράφοι έχουν χτίσει μια στενή σχέση εμπιστοσύνης με το κοινό. Μια σχέση που βασίζεται στη δύναμη της ουσιαστικής συζήτησης και στην θεματολογία που αφορά όλους.

Η Νάνσυ και ο Θανάσης έρχονται στον ΣΚΑΪ με τους αγαπημένους συνεργάτες τους. Τους ανθρώπους που βρίσκονται μπροστά και πίσω από τις κάμερες και που, με τη γνώση, το ταλέντο, τη δημιουργικότητα και την αυθεντικότητά τους, έχουν αποκτήσει τη δική τους ξεχωριστή σχέση με τους τηλεθεατές. Όλοι μαζί θα ενισχύσουν το νέο πρόγραμμα του σταθμού με ένα ξεχωριστό, ποιοτικό μαγκαζίνο. Μια εκπομπή με ενδιαφέροντα θέματα, ανθρώπους που έχουν πολλά να πουν, χρήσιμες προτάσεις, θετική ενέργεια και χαμόγελο.

Ο ΣΚΑΪ τους καλωσορίζει και τους εύχεται κάθε επιτυχία στο καινούργιο τους studio».

Η Νάνσυ και ο Θανάσης ολοκλήρωσαν την πορεία τους στο Στούντιο 4 στην ΕΡΤ ύστερα από πέντε χρόνια στο τιμόνι της εκπομπής. 

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