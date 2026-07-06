Καιρός: «Πόλεμος» αντικυκλώνων στην Ευρώπη και η Ελλάδα στο μεταίχμιο

Στους 35°C η θερμοκρασία με ισχυρά μελτέμια

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Γενικά αίθριος καιρός σήμερα, 6/7, με τοπικούς όμβρους στα ορεινά και καταιγίδες το απόγευμα.
  • Θερμοκρασίες στα ηπειρωτικά 33-35°C και νησιωτική χώρα έως 32°C.
  • Η Ευρώπη χωρίζεται σε δύο καιρικές ζώνες: καύσωνας στη δυτική Ευρώπη και ψυχρή διαταραχή στα Βαλκάνια.
  • Η Ελλάδα βρίσκεται στο μεταίχμιο, με θερμές αφρικανικές μάζες και ψυχρό αέρα από τα Βαλκάνια.
  • Προβλέπονται ισχυρές απογευματινές καταιγίδες κυρίως στα βόρεια και ορεινά της χώρας.

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα, Δευτέρα 6/7, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά όπου θα φτάσει τους 33 με 35 βαθμούς, ενώ στη νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Καιρός: «Πόλεμος» αντικυκλώνων στην Ευρώπη και η Ελλάδα στο μεταίχμιο

Καιρός ως 10/7: Καύσωνας στα δυτικά, αστάθεια στα Βαλκάνια και η Ελλάδα στο μεταίχμιο

Η Ευρώπη χωρίζεται σε δύο καιρικές ζώνες έως τις 10 Ιουλίου, εξαιτίας μιας ατμοσφαιρικής σύγκρουσης. Στη δυτική Ευρώπη, ένας ισχυρός υποτροπικός αντικυκλώνας δημιουργεί έναν «θόλο θερμότητας», προκαλώντας παρατεταμένο καύσωνα με θερμοκρασίες που θα ξεπεράσουν τους 35 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα, στα Βαλκάνια και την ανατολική Ευρώπη θα επικρατήσει μια ψυχρή διαταραχή με χαμηλότερες θερμοκρασίες, συχνές καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Η Ελλάδα βρίσκεται ακριβώς στο μεταίχμιο αυτών των δύο συστημάτων. Από τη μία, οι θερμές αφρικανικές αέριες μάζες θα ανεβάσουν τη θερμοκρασία κυρίως στα ηπειρωτικά και τα δυτικά. Από την άλλη, ο ψυχρότερος αέρας των Βαλκανίων θα φέρει ατμοσφαιρική αστάθεια στα βόρεια και ανατολικά. Αυτή η έντονη θερμική αντίθεση ενδέχεται να προκαλέσει ισχυρές απογευματινές καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και τη βόρεια Ελλάδα.

Καιρός: Η πρόγνωση για σήμερα 6/7

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία μεταβλητοί ασθενείς.
Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες..
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 21 έως 34 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά πιθανώς θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 19 έως 34 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στα ανατολικά και νότια τοπικά 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 22 έως 29 και στην Κρήτη έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.
Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα νότιοι με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 07-07-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς, ενώ στη νησιωτική χώρα δε θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.

 

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