Μιχάλης Σηφάκης - Ζωή Μαυρουδή: Full in love σε βραδινή έξοδο

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Πηγή: NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ
Μιχάλης Σηφάκης & Ζωή Μαυρουδή πιο ερωτευμένοι από ποτέ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Μιχάλης Σηφάκης και η Ζωή Μαυρουδή είναι σε σχέση περίπου έναν χρόνο και δεν κρύβουν τον έρωτά τους.
  • Το ζευγάρι εθεάθη πρόσφατα σε βραδινή έξοδο στον Άλιμο, δείχνοντας ιδιαίτερα ευδιάθετο και ερωτευμένο.
  • Σύμφωνα με δημοσίευμα, συζητούν σοβαρά την επισημοποίηση της σχέσης τους και συγκατοικούν στην Αθήνα.
  • Ο Σηφάκης περνάει περισσότερο χρόνο στην Αττική λόγω της σχέσης του, ενώ οι επαγγελματικές του υποχρεώσεις τον φέρνουν στην Κρήτη.
  • Το ζευγάρι οργανώνει τις καλοκαιρινές του διακοπές, κρατώντας χαμηλούς τόνους στην προσωπική του ζωή.

Ο Μιχάλης Σηφάκης και η Ζωή Μαυρουδή διανύουν μία από τις πιο όμορφες περιόδους της σχέσης τους και δεν κρύβουν πλέον τον έρωτά τους.

Μιχάλης Σηφάκης & Ζωή Μαυρουδή: Οι τρυφερές στιγμές σε γνωστό στέκι των νοτίων προαστίων

Ο πρώην διεθνής τερματοφύλακας και νυν μάνατζερ ποδοσφαιριστών, μαζί με τη σχεδιάστρια κοσμημάτων, είναι περίπου έναν χρόνο μαζί και, όπως όλα δείχνουν, η σχέση τους δυναμώνει μέρα με τη μέρα.

Ο φωτογραφικός φακός τούς συνάντησε σε πρόσφατη βραδινή έξοδο σε γνωστό εστιατόριο στον Άλιμο, όπου απόλαυσαν το δείπνο τους μαζί με φίλους, υπό τους ήχους ζωντανής μουσικής. Το ερωτευμένο ζευγάρι έδειχνε ιδιαίτερα χαλαρό και ευδιάθετο, με τα χαμόγελα να μη λείπουν ούτε στιγμή.

O Μιχάλης Σηφάκης και η Ζωή Μαυρουδή είχαν μάτια μόνο ο ένας για τον άλλο. Ανάμεσα στις συζητήσεις, τις αγκαλιές και τα τρυφερά φιλιά, δεν δίστασαν να εκφράσουν δημόσια τα συναισθήματά τους, αδιαφορώντας για τα αδιάκριτα βλέμματα των θαμώνων.

Μιχάλης Σηφάκης & Ζωή Μαυρουδή: Οι τρυφερές στιγμές σε γνωστό στέκι των νοτίων προαστίων

Η κοινή τους πορεία φαίνεται πως εξελίσσεται με σταθερά βήματα. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Realnews, το ζευγάρι έχει αρχίσει να συζητά σοβαρά το ενδεχόμενο να προχωρήσει στην επισημοποίηση της σχέσης του, καθώς οι δυο τους βλέπουν το μέλλον τους κοινό.

Μιχάλης Σηφάκης & Ζωή Μαυρουδή: Οι τρυφερές στιγμές σε γνωστό στέκι των νοτίων προαστίων

Μάλιστα, η καθημερινότητά τους είναι πλέον κοινή, αφού συγκατοικούν στην Αθήνα. Αν και ο Μιχάλης Σηφάκης είχε ως βάση του το Ηράκλειο Κρήτης, το τελευταίο διάστημα περνά τον περισσότερο χρόνο του στην Αττική, καθώς η Ζωή Μαυρουδή ζει και εργάζεται στην πρωτεύουσα.

Μιχάλης Σηφάκης & Ζωή Μαυρουδή: Οι τρυφερές στιγμές σε γνωστό στέκι των νοτίων προαστίων

Οι δυο τους έχουν ιδιαίτερη αδυναμία στα νότια προάστια, συνδυάζοντας την αγάπη τους για τη θάλασσα με τους πιο χαλαρούς ρυθμούς της περιοχής.

Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις εξακολουθούν να φέρνουν τον πρώην τερματοφύλακα στην Κρήτη, ωστόσο η φύση της δουλειάς του τού επιτρέπει να μετακινείται με ευκολία, ώστε να περνά όσο περισσότερο χρόνο γίνεται με τη σύντροφό του.

Μιχάλης Σηφάκης & Ζωή Μαυρουδή: Οι τρυφερές στιγμές σε γνωστό στέκι των νοτίων προαστίων

Αυτό το διάστημα, το ερωτευμένο ζευγάρι οργανώνει τις καλοκαιρινές του διακοπές, επιλέγοντας να κρατά χαμηλούς τόνους όσον αφορά την προσωπική του ζωή, παρά το γεγονός ότι πλέον δεν κρύβει τη σχέση του από τα φώτα της δημοσιότητας.

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