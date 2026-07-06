Με αφοπλιστική ειλικρίνεια και χωρίς ποτέ να μασά τα λόγια της, η Νένα Μεντή μίλησε για τη μεγάλη επιτυχία της παράστασης «Ο μονόλογος μιας μοδίστρας», τη ζωή, το θέατρο, την τηλεόραση, τα social media, αλλά και τις αλλαγές που βλέπει στον καλλιτεχνικό χώρο, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή του OPEN «Ραντεβού το ΣΚ».

Η σπουδαία ηθοποιός αποκάλυψε πως η παράσταση συνεχίζει να γνωρίζει μεγάλη ανταπόκριση από το κοινό, ακόμα και μετά από δυόμισι χρόνια.

Η Νένα Μεντή στην επίσημη πρεμιέρα "Το Μυστικό της Κοντέσσας Βαλέραινας", τον Ιανουάριο του 2024/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

«Παίζω 2,5 χρόνια τώρα το έργο αυτό. Είναι αναπάντεχη, πολύ μεγάλη επιτυχία του. Και μάλιστα ήρθαν προχθές στον Κορυδαλλό και μου φέραν το λεύκωμα μοδιστρών. Έναν τόσο τόμο... Θα αρχίσω να το διαβάζω τώρα που θα πάω εξοχή. Για τη ζωή των γυναικών αυτών, οι οποίες ήταν σπουδαίες αγωνίστριες. Πολύ σπουδαίες. Και το επάγγελμα δεν υπάρχει πια», είπε αρχικά.

Νένα Μεντή: «Το νόημα της ζωής είναι ο συνάνθρωπος»

Η Νένα Μεντή στάθηκε ιδιαίτερα στο μήνυμα που θέλει να περάσει μέσα από το έργο, εξηγώντας τι θεωρεί πραγματικά σημαντικό στη ζωή.

«Μόνο ο άνθρωπος, ο συνάνθρωπος και η αγάπη. Και το νοιάξιμο για τον διπλανό μας. Γιατί το νοιάξιμο δεν είναι μόνο για το παιδί μας ή τον άντρα μας ή τη μάνα μας. Αυτό είναι δεδομένο. Είναι για τον διπλανό, για τον άνθρωπο δίπλα μας. Νομίζω ότι αυτό μένει τελικά. Και αυτό είναι κάτι που κάνει καλό στον άνθρωπο. Να νιώθει ο άλλος ότι νοιάζεσαι, ενώ δεν γνωρίζεστε. Δεν είμαι της θρησκείας, δεν είμαι της εκκλησίας, του Χριστού, δεν είμαι. Αλλά αυτό είναι το νόημα της ζωής», τόνισε.

Η Νένα Μεντή στην επίσημη πρεμιέρα "Μαρίκα", τον Μάρτιο του 2022/ NDP

Νένα Μεντή: «To διαδίκτυο είναι η καταστροφή του νέου ανθρώπου»

Με αφορμή τα 60 χρόνια της στο θέατρο, η ηθοποιός σχολίασε και την επίδραση του διαδικτύου στους νέους, εκφράζοντας μια ιδιαίτερα αιχμηρή άποψη.

«Καμία σχέση εγώ με το διαδίκτυο. Δεν είναι ότι μπορεί να μην τα καταφέρνω. Είναι ότι έχω άποψη πως είναι η καταστροφή του ανθρώπου και ιδιαίτερα του νέου ανθρώπου. Οι νέοι άνθρωποι έχουν πάθει μαλάκυνση. Τους τρώει τη ζωή τους και τα ενδιαφέροντά τους αυτή η άχρηστη πληροφορία. Κάντε, παίξτε, ρε παιδιά, ερωτευτείτε, κάντε παιχνίδι. Μιλήστε με τους συντρόφους και τις συντρόφισσες και τους συναδέλφους. Είναι σαν αποβλακωμένα τα παιδιά», είπε.

Νένα Μεντή: Tα σίριαλ, η τηλεόραση και οι «Τρεις Χάριτες»

Η Νένα Μεντή ξεκαθάρισε ότι δεν υποτιμά την τηλεόραση, αφού έχει συμμετάσχει σε σειρές που θεωρεί σημαντικές.

«Από τα δέκα σίριαλ που έχω κάνει, τα μισά ήταν καλά. Και δεν ήταν μόνο οι "Χάριτες" και το "Δις Εξαμαρτείν". Ήταν το "Τρίτο Στεφάνι", ήταν του Παπακαλιάτη, ήταν της Μιρέλλας Παπαοικονόμου. Έχω κάνει καλές δουλειές», ανέφερε.

Νένα Μεντή- Μίνα Αδαμάκη, το 2018/ NDP

Στη συνέχεια, αποκάλυψε ότι μετά τις «Τρεις Χάριτες» δεχόταν αμέτρητες προτάσεις, όμως η ίδια επέλεξε να δώσει προτεραιότητα στο θέατρο.

«Είχα μεγάλη ζήτηση μετά τις "Χάριτες". Πολύ. Το τηλέφωνο δε σταματούσε ποτέ. Και κάποια στιγμή είπα "δεν παίζω στην τηλεόραση". Λέω "ρε παιδιά, γέρασα πια, θέλω να κρατάω δυνάμεις για το θέατρο". Να παίζεις στην τηλεόραση και να δουλεύεις 12 ώρες; Πώς θα παίξεις στο θέατρο μετά;», εξήγησε.

Νένα Μεντή: «Ηλικιακός ρατσισμός δεν υπάρχει»

Η γνωστή ηθοποιός διαφώνησε με όσους υποστηρίζουν ότι οι μεγαλύτερες γυναίκες αποκλείονται από την τηλεόραση. «Όχι, δεν υπάρχει. Εμείς τα εφευρίσκουμε πολλά πράγματα. Άμα είναι μια ηθοποιός καλή, χρήσιμη, που μπορεί να παίξει μια γυναίκα της ηλικίας της, χρειάζονται. Δεν είναι όλες οι γυναίκες άνω μιας ηλικίας πεθαμένες. Ζούνε», συμπλήρωσε.

Η συγκίνηση για την Άννα Παναγιωτοπούλου

Ιδιαίτερα φορτισμένη εμφανίστηκε όταν αναφέρθηκε στην αείμνηστη Άννα Παναγιωτοπούλου. «Καταρχήν μου λείπουν οι ίδιες οι γυναίκες ηθοποιοί, υπέροχες. Αυτής της ηλικίας παύουν λίγο να υπάρχουν. Είμαστε συνομήλικες και αυτές έχουν φύγει. Με πιάνει μεγάλη θλίψη άμα το σκέφτομαι αυτό», εξομολογήθηκε.

Η Νένα Μεντή ξεκαθάρισε πως δεν την ενδιαφέρει να γίνει ταινία ή σειρά η ζωή της. «Καθόλου. Ούτε να το διανοηθώ. Καμία βιογραφία. Δε με ενδιαφέρει καθόλου αυτό. Και να αρχίσουν μετά αυτοί που ζουν να λένε "η Μεντή είχε κάνει...". Όχι, παιδιά μου. Ό,τι κάναμε, το κάναμε. Τελείωσε τώρα», επισήμανε.

Νένα Μεντή- Πέτρος Ζούλιας- Άννα Παναγιωτοπούλου, το 2013/ NDP

Η Επίδαυρος και οι αλλαγές στο αρχαίο δράμα

Η ηθοποιός δεν έκρυψε τον προβληματισμό της για τη σημερινή εικόνα της Επιδαύρου. «Θέλει μια άλλη παιδεία, θέλει μια άλλη αφοσίωση, έναν άλλο σκηνοθέτη. Αυτό όμως έχει γίνει πια καθεστώς. Πάνε και παίζουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καν φωνή. Η Επίδαυρος είναι πια ένα θέατρο κανονικό. Δεν είναι όπως τα χρόνια που ξεκίνησα εγώ».

Κλείνοντας, η Νένα Μεντή μίλησε για τη σχέση της με το θέατρο και την αισιοδοξία που τη διατηρεί δημιουργική.

«Είναι θέμα χαρακτήρα, μεγαλώματος, σπιτιού, αισιοδοξίας. Ο άνθρωπος, αν δεν είναι θετικός και αισιόδοξος και κάπου να βρίσκει νόημα, δε θα τη βγάλει καλά. Θέλει να πιστεύεις στον εαυτό σου, χωρίς να είσαι επηρμένος. Κάτι που το αγαπάς πολύ, δε ζεις χωρίς αυτό. Γιατί μου λένε διάφοροι "ακόμα θα παίζεις;". Τι σε νοιάζει εσένα, καλέ;», κατέληξε.