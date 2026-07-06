E-Prix Σαγκάης: Η DS Automobiles με ένα μεγαλειώδες επίτευγμα

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E-Prix Σαγκάης: Η DS Automobiles με ένα μεγαλειώδες επίτευγμα
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Δύο εβδομάδες μετά τον αγώνα της Σάνια, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ABB FIA Formula E επέστρεψε στην Κίνα το προηγούμενο Σαββατοκύριακο για τον 12ο και 13ο αγώνα της σεζόν. Ωστόσο, σε αντίθεση με τη Σάνια και τα στενά δρομάκια της, η Διεθνής Πίστα της Σαγκάης είναι μια μόνιμη πίστα που φιλοξενεί επίσης αγώνες της Formula 1, σε μεγαλύτερη έκδοση μήκους. 

Οι δυσμενείς καιρικές προβλέψεις ώθησαν τους διοργανωτές να μεταθέσουν ολόκληρο το πρόγραμμα κατά τρεις ώρες νωρίτερα για να αποφύγουν την έντονη βροχή το απόγευμα. Ο περσινός κάτοχος της pole position και νικητής στην Σαγκάη, Maximilian Günther, χειρίστηκε καλά την πολύ εκκίνηση, εξασφαλίζοντας τον 5ο ταχύτερο χρόνο στις ελεύθερες δοκιμές και στη συνέχεια την 4η θέση στις κατατακτήριες δοκιμές. Με τον νεαρό ομόσταυλό του Taylor Barnard να εκκινεί 10ος στην εκκίνηση, το DS E-TENSE FE25 επιβεβαίωσε την ισχυρή του απόδοση σε αυτή την πίστα των 3,051 χλμ.

E-Prix Σαγκάης: Η DS Automobiles με ένα μεγαλειώδες επίτευγμα

Η εκκίνηση του αγώνα ήταν διαφορετική για τους δύο οδηγούς της DS Automobiles. Ενώ ο Maximilian Günther κατείχε για λίγο την τρίτη θέση, ο Taylor Barnard υπέστη κλατάρισμα – αποτέλεσμα επαφής με άλλο αυτοκίνητο – και έτσι ο νεαρός Βρετανός αναγκάστηκε να επιστρέψει στον αγώνα μέσω των pit lane.

Όπως συμβαίνει με όλους τους διπλούς αγώνες (δύο αγώνες το ίδιο Σαββατοκύριακο), οι οδηγοί και οι ομάδες έχουν πρόσβαση σε ένα PIT BOOST, μια γρήγορη επαναφόρτιση που τους επιτρέπει να ανακτήσουν 10% περισσότερη ενέργεια για το δεύτερο μισό του αγώνα. Στη Σαγκάη, το χρονικό περιθώριο για αυτές τις σύντομες στάσεις στα pit συνέπεσε με την έντονη βροχή μόνο σε ένα μέρος της πίστας. Για λόγους ασφαλείας, οι αρχές του αγώνα αποφάσισαν να βγάλουν στην πίστα το Αυτοκίνητο Ασφαλείας.

Αυτή η διαδικασία αποδείχθηκε μη ευνοϊκή για τον Maximilian Günther, ο οποίος βρέθηκε στην 12η θέση στην επανεκκίνηση. Σε μια πίστα που έγινε πολύ ολισθηρή από τη βροχή, ο Γερμανός παρόλα αυτά σημείωσε ένα πολύ δυνατό φινάλε εξασφαλίζοντας τους βαθμούς της 9ης θέσης. Όσο για τον teammate του Taylor Barnard, τερμάτισε 16ος μετά την επανεκκίνηση μετά από ένα κλατάρισμα.

E-Prix Σαγκάης: Η DS Automobiles με ένα μεγαλειώδες επίτευγμα
2ος αγώνας
Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτός ο 13ος γύρος της 12ης σεζόν του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ABB FIA Formula E είχε ιδιαίτερη σημασία για την DS Automobiles, την γαλλική premium μάρκα, μέλος του ομίλου Stellantis, που πραγματοποίησε την 150ή της εκκίνηση στη σειρά αγώνων με 100% ηλεκτρικά μονοθέσια.

Σε μια μέρα που σημαδεύτηκε από βροχή, οι Maximilian Günther και Taylor Barnard ήταν πρόθυμοι να προσθέσουν κάτι παραπάνω στο ρεκόρ της μάρκας, το οποίο αυτή τη στιγμή ανέρχεται σε 18 νίκες, 55 θέσεις στο βάθρο και 26 pole positions. Ένα δυνατό αποτέλεσμα ήταν επιθυμητό στην ομάδα, αφού θα  μπορούσε επίσης να οδηγήσει την DS Automobiles να ξεπεράσει το συμβολικό ορόσημο των 2.000 βαθμών που έχουν επιτευχθεί στο πρωτάθλημα.

E-Prix Σαγκάης: Η DS Automobiles με ένα μεγαλειώδες επίτευγμα

Έτσι στον 13ο αγώνα της 12ης σεζόν του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ABB FIA Formula E που πραγματοποιήθηκε στην πίστα της Σαγκάης στην Κίνα την Κυριακή 5/7, για άλλη μια φορά, το DS E-TENSE FE25 επέδειξε όλες τις δυνατότητές του κατά τη διάρκεια μιας βροχερής περιόδου ελεύθερων δοκιμών. Σε αυτές τις συνθήκες, ο Taylor Barnard ήταν ο καλύτερος εκπρόσωπος της μάρκας, σημειώνοντας τον ταχύτερο χρόνο από όλους. Ο νεαρός Βρετανός στη συνέχεια επιβεβαίωσε τον ρυθμό του εξασφαλίζοντας μια εκκίνηση από την πρώτη σειρά, ενώ ο συναθλητής του Maximilian Günther, παρατάχθηκε στην 11η θέση.

Αυτό έδωσε άφθονο λόγο για αισιοδοξία σε μια σημαντική ημέρα για την DS Automobiles, παρόλο που ο καιρός αναμενόταν να είναι ένας από τους σημαντικότερους άγνωστους παράγοντες για τον δεύτερο αγώνα του Σαββατοκύριακου της Σαγκάης. Ενώ η βροχή είχε σταματήσει, η πίστα ήταν ακόμα υγρή με απειλητικό ουρανό - ωθώντας το Race Control να ξεκινήσει τον αγώνα με τρεις γύρους πίσω από το Safety Car πριν η δράση ξεκινήσει πραγματικά.

E-Prix Σαγκάης: Η DS Automobiles με ένα μεγαλειώδες επίτευγμα

Ο Taylor Barnard ενεργοποίησε αμέσως την πρώτη του λειτουργία Attack και ανέλαβε την πρωτοπορία του αγώνα. Αλλά καθώς οι γύροι περνούσαν, η πίστα στέγνωνε και οι οδηγοί που είχαν στοιχηματίσει με τις ρυθμίσεις τους στην επιστροφή της βροχής δεν ανταμείφθηκαν. Αυτό συνέβη και με τον Barnard, ο οποίος σταδιακά έπεσε στην κατάταξη πριν τελικά πάρει την καρό σημαία στην ένατη θέση.

Έχοντας φυλάξει τη δεύτερη λειτουργία επίθεσης για το τέλος, ο Maximilian Günther έχασε το πλεονέκτημα αυτής της στρατηγικής επιλογής για αρκετά λεπτά λόγω ενός Full Course Yellow*. Ο Γερμανός τελικά πέρασε τη γραμμή τερματισμού στην 11η θέση. Ωστόσο, μια ποινή μετά τον αγώνα του επέτρεψε να ανέβει μία θέση και να τερματίσει στους βαθμούς.

E-Prix Σαγκάης: Η DS Automobiles με ένα μεγαλειώδες επίτευγμα

Ο διπλός αγώνας της Σαγκάης άφησε την DS Automobiles και τον συνεργάτη της PENSKE AUTOSPORT με ένα αίσθημα στενοχώριας. Για διάφορους λόγους, τα δύο αυτοκίνητα DS E-TENSE FE25 και οι οδηγοί τους δεν μπόρεσαν να αναπαράγουν το πολύ δυνατό επίπεδο απόδοσης που επέδειξαν κατά τη διάρκεια των ελεύθερων δοκιμών στον πραγματικό αγώνα. Στόχος θα είναι η μεγιστοποίηση κάθε ευκαιρίας όταν το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ABB FIA Formula E συνεχιστεί στην πρωτεύουσα της Ιαπωνίας, το Τόκιο, με έναν διπλό αγώνα στις 25 και 26 Ιουλίου.

(*) Στη Formula E, η Full Course Yellow (FCY) είναι μια διαδικασία ουδετεροποίησης του αγώνα που χρησιμοποιείται για την ασφαλή επιβράδυνση εντός της πίστας. Κατά την διάρκεια ενός FCY, τα αυτοκίνητα πρέπει να επιβραδύνουν στα 50 χλμ./ώρα εντός 5 δευτερολέπτων, να σχηματίσουν μια ενιαία σειρά και να διατηρούν σταθερή απόσταση. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι προσπεράσεις απαγορεύονται αυστηρά και οι ενεργοποιήσεις της Λειτουργίας Επίθεσης (Attack Mode) είναι απενεργοποιημένες. 

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