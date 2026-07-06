Σε θρίλερ εκτυλίσσεται η υπόθεση με τη σορό άνδρα που βρέθηκε σε προχωρημένη σήψη το απόγευμα της Κυριακής σε διαμέρισμα στο Παγκράτι.

Σύμφωνα με την αστυνομία, κάτοικοι της περιοχής κάλεσαν λίγο μετά τις 17:00 το απόγευμα και διαμαρτυρήθηκαν για έντονη δυσοσμία που προερχόταν από διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό Αστυδάμαντος, στο οποίο κατοικούσαν δύο αδέλφια.

Αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν τη σορό ενός άνδρα σε προχωρημένη σήψη και τυλιγμένη με σεντόνια.

Στο διαμέρισμα βρέθηκε και ο 63χρονος αδελφός του νεκρού, ο οποίος προσήχθη από τους αστυνομικούς και εξετάζεται αν γνωρίζει κάτι για τις συνθήκες θανάτου του αδελφού του.

H σορός άνδρα εντοπίστηκε σε προχωρημένη σήψη μέσα σε διαμέρισμα στο Παγκράτι, όπου ζούσε με τον αδελφό του

Μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί πότε επήλθε ο θάνατος του άνδρα, ούτε οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε η σορός.

Οι αρχές αναμένουν την ιατροδικαστική εξέταση, η οποία θα δείξει αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια ή αν ο θάνατος οφείλεται σε άλλη αιτία.

Παγκράτι: Τι αναφέρουν οι γείτονες

Σύμφωνα με μαρτυρίες γειτόνων, τα δύο αδέλφια, πρώην αστυνομικοί, έμεναν μαζί στο διαμέρισμα της οδού Αστυδάμαντος και φέρονται να αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα. Μάλιστα πληροφορίες αναφέρουν πως στο παρελθόν οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων της πολυκατοικίας είχαν προσπαθήσει να τους διώξουν, καθώς υπήρχαν πολλά προβλήματα.

Προς το παρόν, ωστόσο, δεν υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα για τις συνθήκες διαβίωσής τους, ούτε για το τι προηγήθηκε μέσα στο διαμέρισμα πριν από τον εντοπισμό της σορού.