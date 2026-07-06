Παγκράτι: Μυστήριο με τη σορό άνδρα που βρέθηκε τυλιγμένη με σεντόνι

Προσήχθη ο αδελφός του στην αστυνομία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
06.07.26 , 09:05 Ιωάννα Τούνη: Ο αγαπημένος καλοκαιρινός προορισμός δεν είναι στο εξωτερικό!
06.07.26 , 09:05 Vespa Edizione Ottantesimo: Η συλλεκτική έκδοση
06.07.26 , 09:03 Παγκόσμια Ημέρα Φιλιού: Τα 5 πιο παθιασμένα φιλιά στην ελληνική τηλεόραση
06.07.26 , 09:03 Φρίντα Κάλο: Δυναμική, αλλά τόσο αδύναμη μπροστά στον μεγάλο της έρωτα
06.07.26 , 08:50 Παγκράτι: Μυστήριο με τη σορό άνδρα που βρέθηκε τυλιγμένη με σεντόνι
06.07.26 , 08:49 Καιρός: «Πόλεμος» αντικυκλώνων στην Ευρώπη και η Ελλάδα στο μεταίχμιο
06.07.26 , 08:49 «Καλύτερα Δε Γίνεται»: Το ευχαριστώ της Ναταλίας Γερμανού μετά το φινάλε
06.07.26 , 08:13 Τραγωδία στην Καλλιθέα: Νεκρός άνδρας σε διαμέρισμα μετά από φωτιά
06.07.26 , 08:05 Κικίλιας για Μπαλατσινού: Είναι ήρεμη δύναμη, έχει παλέψει πολύ στη ζωή της
06.07.26 , 08:00 Κρήτη: Βρέθηκε νεκρή γνωστή δημοσιογράφος μέσα στο αυτοκίνητό της
06.07.26 , 07:45 Μπουρδούμης - Δροσάκη: Ξανά μαζί για τα γενέθλια του γιου τους, Αναστάση!
06.07.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 6 Ιουλίου
05.07.26 , 23:38 Nοσοκομείο Λήμνου: 87χρονος ξυλοκόπησε γιατρούς και νοσηλεύτρια
05.07.26 , 23:22 Fly Athens: Χάλκινος ο Εμμανουήλ Καραλής με άλμα στα 5,81μ.
05.07.26 , 22:37 Κλήρωση Τζόκερ 5/7/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 4.100.000 ευρώ
Άντζελα Δημητρίου: «Αυτό δεν είναι μάνα και το κατάλαβα τώρα... »
Κρήτη: Βρέθηκε νεκρή γνωστή δημοσιογράφος μέσα στο αυτοκίνητό της
Μπουρδούμης - Δροσάκη: Ξανά μαζί για τα γενέθλια του γιου τους, Αναστάση!
Κουτσόπουλος: Ο Κίμωνας απολαμβάνει το αγαπημένο του καλοκαιρινό γλυκό
Τραγωδία στην Καλλιθέα: Νεκρός άνδρας σε διαμέρισμα μετά από φωτιά
Σάκης Κατσούλης: Μαγειρεύει έχοντας στην αγκαλιά τον νεογέννητο γιο του
Κικίλιας για Μπαλατσινού: Είναι ήρεμη δύναμη, έχει παλέψει πολύ στη ζωή της
Σίσσυ Χρηστίδου: Το πρωινό πέντε αστέρων που απόλαυσε στην Πάτμο
Φαίη Σκορδά: Ποζάρει με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη στον γάμο της Οικονομάκου
Γάλλος έκανε τον γύρο της Ευρώπης με ποδήλατο και τον έκλεψαν στο Μενίδι!
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σορός άνδρα βρέθηκε σε προχωρημένη σήψη σε διαμέρισμα στο Παγκράτι, τυλιγμένη με σεντόνια.
  • Κάτοικοι κάλεσαν την αστυνομία λόγω έντονης δυσοσμίας από το διαμέρισμα στην οδό Αστυδάμαντος.
  • Στο διαμέρισμα βρέθηκε και ο 63χρονος αδελφός του νεκρού, ο οποίος εξετάζεται από τις αρχές.
  • Δεν έχουν αποσαφηνιστεί οι συνθήκες θανάτου, αναμένονται ιατροδικαστικά αποτελέσματα.
  • Τα αδέλφια, πρώην αστυνομικοί, φέρονται να αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα.

Σε θρίλερ εκτυλίσσεται η υπόθεση με τη σορό άνδρα που βρέθηκε σε προχωρημένη σήψη το απόγευμα της Κυριακής σε διαμέρισμα στο Παγκράτι

Σύμφωνα με την αστυνομία, κάτοικοι της περιοχής κάλεσαν λίγο μετά τις 17:00 το απόγευμα και διαμαρτυρήθηκαν για έντονη δυσοσμία που προερχόταν από διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό Αστυδάμαντος, στο οποίο κατοικούσαν δύο αδέλφια. 

Θρίλερ στο Παγκράτι: Νεκρός άνδρας σε διαμέρισμα τυλιγμένος με σεντόνι

Αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν τη σορό ενός άνδρα σε προχωρημένη σήψη και τυλιγμένη με σεντόνια. 

Στο διαμέρισμα βρέθηκε και ο 63χρονος αδελφός του νεκρού, ο οποίος προσήχθη από τους αστυνομικούς και εξετάζεται αν γνωρίζει κάτι για τις συνθήκες θανάτου του αδελφού του. 

H σορός άνδρα εντοπίστηκε σε προχωρημένη σήψη μέσα σε διαμέρισμα στο Παγκράτι, όπου ζούσε με τον αδελφό του

H σορός άνδρα εντοπίστηκε σε προχωρημένη σήψη μέσα σε διαμέρισμα στο Παγκράτι, όπου ζούσε με τον αδελφό του

Μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί πότε επήλθε ο θάνατος του άνδρα, ούτε οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε η σορός.

Οι αρχές αναμένουν την ιατροδικαστική εξέταση, η οποία θα δείξει αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια ή αν ο θάνατος οφείλεται σε άλλη αιτία.

Παγκράτι: Τι αναφέρουν οι γείτονες

Σύμφωνα με μαρτυρίες γειτόνων, τα δύο αδέλφια, πρώην αστυνομικοί, έμεναν μαζί στο διαμέρισμα της οδού Αστυδάμαντος και φέρονται να αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα. Μάλιστα πληροφορίες αναφέρουν πως στο παρελθόν οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων της πολυκατοικίας είχαν προσπαθήσει να τους διώξουν, καθώς υπήρχαν πολλά προβλήματα.

Προς το παρόν, ωστόσο, δεν υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα για τις συνθήκες διαβίωσής τους, ούτε για το τι προηγήθηκε μέσα στο διαμέρισμα πριν από τον εντοπισμό της σορού.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΑΓΚΡΑΤΙ
 |
ΣΟΡΟΣ
 |
ΝΕΚΡΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top