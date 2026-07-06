Αυλαία έριξε το μεσημέρι της Κυριακής 5 Ιουλίου ο 8ος κύκλος της εκπομπής «Καλύτερα Δε Γίνεται», με τη Ναταλία Γερμανού να εκφράζει την ευγνωμοσύνη της στους συνεργάτες της, στο κανάλι και στο τηλεοπτικό κοινό για τη διαχρονική του στήριξη.

«Κυρίες και κύριοι, σας άφησα για το τέλος, αλλά καταλαβαίνετε ότι ο τελευταίος είναι αυτός που ρίχνει την αυλαία και είναι καμιά φορά και ο πιο σημαντικός. Όλα αυτά τα χρόνια που κάνω τηλεόραση, δεν θα την έκανα αν δεν ήσασταν εσείς. Μέσα από την καρδιά μου, το πιο μεγάλο ευχαριστώ πάει σε εσάς. Σας εύχομαι ένα καλοκαίρι γεμάτο υγεία, χαρά και, με το καλό, πρώτα ο Θεός, ραντεβού το φθινόπωρο. Να είστε καλά», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση των επαγγελματικών της υποχρεώσεων για φέτος, η παρουσιάστρια πραγματοποίησε μια συγκινητική ανάρτηση, μέσα από την οποία ευχαριστούσε για άλλη μία φορά τους τηλεθεατές για την αγάπη που της δείχνουν όλα αυτά τα χρόνια.

«It’s a wrap! Season 8 @kalyteradeginetai. Σας ευχαριστούμε που για όγδοη χρονιά μάς κάνατε δώρο την αγάπη σας ♥️♥️♥️. Η ομάδα σάς εύχεται ένα καλοκαίρι γεμάτο αγάπη, υγεία και μόνο χαρές… Καλή αντάμωση τον Σεπτέμβρη, πρώτα ο Θεός», έγραψε συγκεκριμένα, ανανεώνοντας το ραντεβού μαζί τους για τον Σεπτέμβριο.

Η ανάρτηση της Ναταλίας Γερμανού

Γιάννης Κορδώνης: «Άλλαξε η ζωή μου από τότε που σε γνώρισα»

Συναισθηματικά φορτισμένο ήταν το φινάλε της 8ης σεζόν του «Καλύτερα Δε Γίνεται», καθώς η Ναταλία Γερμανού αποχαιρέτησε έναν πολύ αγαπημένο της συνεργάτη, τον Γιάννη Κορδώνη, ο οποίος αποχωρεί μετά από πέντε χρόνια κοινής πορείας. Σε μια έντονη τηλεοπτική στιγμή, ο δημοσιογράφος, που σύμφωνα με πληροφορίες τη νέα τηλεοπτική σεζόν θα βρίσκεται στην εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου στην ΕΡΤ, ευχαρίστησε την παρουσιάστρια για τη συνεργασία τους και την εμπιστοσύνη που του έδειξε.

«Δεν βρίσκουν όλοι οι άνθρωποι κάποιον να πιστέψει σε αυτούς. Εσύ πίστεψες σε εμένα όσο δεν έχει πιστέψει κανένας άνθρωπος στη ζωή μου. Μου έδωσες χρόνο, χώρο, δύναμη και θάρρος που ούτε εγώ ήξερα ότι είχα. Μπορεί να ακούγεται υπερβολικό, αλλά από τότε που σε γνώρισα άλλαξε η ζωή μου. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Θα σε ευχαριστώ πάντα και θα σε αγαπώ βαθιά», είπε εμφανώς συγκινημένος.