Ξέσπασε η Ναταλία Γερμανού: «Ό,τι και να 'σαι... υπάρχει Θεός»

Για τον θάνατο του σκύλου στη Γαστούνη

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ναταλία Γερμανού εξέφρασε την οργή και θλίψη της για τον θάνατο ενός σκύλου στη Γαστούνη μέσω Instagram.
  • Η 60χρονη οδηγός του αυτοκινήτου που χτύπησε το σκυλί ταυτοποιήθηκε από τις Αρχές και προσήχθη.
  • Η γυναίκα αρχικά αρνήθηκε την εμπλοκή της, αλλά παραδέχθηκε ότι χτύπησε το ζώο και αποχώρησε από το σημείο.
  • Το αδέσποτο σκυλάκι ζούσε 20 χρόνια στην περιοχή και είχε κερδίσει την αγάπη των κατοίκων.
  • Αναμένονται κατηγορίες για εκ προθέσεως θανάτωση ζώου κατά της 60χρονης, με την υπόθεση να προκαλεί σφοδρές αντιδράσεις.

Την έντονη οργή και τη βαθιά θλίψη της δεν έκρυψε η Ναταλία Γερμανού για την υπόθεση που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο τις τελευταίες ημέρες και αφορά τον θάνατο ενός σκύλου στη Γαστούνη.

Η γνωστή παρουσιάστρια, η οποία έχει αποδείξει πολλές φορές την ευαισθησία της απέναντι στα ζώα και τα δικαιώματά τους, θέλησε να τοποθετηθεί δημόσια μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, εκφράζοντας την αγανάκτησή της για το περιστατικό που έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις στα social media.

Η Ναταλία Γερμανού αναδημοσίευσε σχετική ανάρτηση που αφορούσε την υπόθεση και συνόδευσε το story της με ένα λιτό αλλά ιδιαίτερα αιχμηρό μήνυμα. «Ό,τι και να 'σαι... υπάρχει Θεός», έγραψε χαρακτηριστικά, στέλνοντας το δικό της μήνυμα για το συμβάν που έχει προκαλέσει σοκ στην κοινή γνώμη.

ΝΑΤΑΛΙΑ ΓΕΡΜΑΝΟΥ

Η παρουσιάστρια δεν είναι η πρώτη φορά που παίρνει δημόσια θέση για ζητήματα που αφορούν τα ζώα. Αντίθετα, εδώ και χρόνια στηρίζει ενεργά φιλοζωικές δράσεις, ενώ μέσα από την εκπομπή της δίνει συχνά βήμα σε οργανώσεις και εθελοντές που αγωνίζονται για την προστασία αδέσποτων ζώων. Παράλληλα, δεν είναι λίγες οι φορές που έχει συμβάλει στην προώθηση υιοθεσιών, ενθαρρύνοντας το τηλεοπτικό κοινό να ανοίξει το σπίτι και την καρδιά του σε ένα αδέσποτο ζωάκι.

Γαστούνη: «Φοβήθηκα κι έφυγα» - Ταυτοποιήθηκε η οδηγός που πάτησε τον σκύλο

 Νέες εξελίξεις στην υπόθεση που έχει συγκλονίσει τη Γαστούνη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, οι Αρχές προχώρησαν στην ταυτοποίηση της οδηγού του γκρι αυτοκινήτου που καταγράφηκε σε βίντεο να περνά πάνω από το άτυχο ζώο.

Πρόκειται, σύμφωνα με πληροφορίες, για μία 60χρονη κάτοικο της περιοχής, η οποία εντοπίστηκε στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας που ξεκίνησε μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο και την καταγγελία που υποβλήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Πηνειού.

Όπως έχει γίνει γνωστό, η γυναίκα προσήχθη από τις Αρχές και φέρεται αρχικά να αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί είχαν στη διάθεσή τους επιπλέον βιντεοληπτικό υλικό και μαρτυρίες, με αποτέλεσμα να συνεχιστεί η έρευνα γύρω από το περιστατικό.

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Η στιγμή που αυτοκίνητο περνά επίτηδες πάνω από το σκυλάκι στη Γαστούνη

Η στιγμή που αυτοκίνητο περνά επίτηδες πάνω από το σκυλάκι στη Γαστούνη

Η ίδια φέρεται να υποστήριξε πως δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει το ζώο, αναφέροντας ότι σταμάτησε όταν το είδε στη μέση του δρόμου και πίστεψε πως είχε απομακρυνθεί πριν ξεκινήσει ξανά το όχημα. Παραδέχθηκε, ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ότι αντιλήφθηκε πως το είχε χτυπήσει αλλά αποχώρησε από το σημείο επειδή φοβήθηκε.

Το ηλικιωμένο αδέσποτο σκυλάκι ζούσε για περισσότερα από είκοσι χρόνια στη συγκεκριμένη γειτονιά της Γαστούνης και αποτελούσε κομμάτι της καθημερινότητας των κατοίκων, οι οποίοι το φρόντιζαν και το τάιζαν όλα αυτά τα χρόνια. Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε μεγάλη συγκίνηση στην τοπική κοινωνία αλλά και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου χιλιάδες χρήστες εξέφρασαν την οργή και τη θλίψη τους.

Σε βάρος της 60χρονης αναμένεται να αποδοθεί κατηγορία για την εκ προθέσεως θανάτωση ζώου, ενώ η υπόθεση συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις σε όλη τη χώρα.

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