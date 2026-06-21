Γαστούνη: «Φοβήθηκα κι έφυγα» - Ταυτοποιήθηκε η οδηγός που πάτησε τον σκύλο

Τι φέρεται να ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς

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Πρώτη Δημοσίευση: 21.06.26, 13:16

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ταυτοποιήθηκε η 60χρονη οδηγός που πάτησε σκοπίμως το αδέσποτο σκυλάκι στη Γαστούνη.
  • Η γυναίκα εντοπίστηκε από την αστυνομία μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο και καταγγελίας.
  • Αρχικά αρνήθηκε την εμπλοκή της, αλλά παραδέχθηκε ότι φοβήθηκε και έφυγε μετά το περιστατικό.
  • Η κατηγορία που αναμένεται να της αποδοθεί είναι για εκ προθέσεως θανάτωση ζώου, κακούργημα σύμφωνα με τον νόμο 4830/2021.
  • Το σκυλί ζούσε στην περιοχή για πάνω από 20 χρόνια και φροντιζόταν από κατοίκους.

Ταυτοποιήθηκε η οδηγός που πάτησε σκοπίμως το αδέσποτο σκυλάκι στη Γαστούνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για μια 60χρονη, η οποία φέρεται να οδηγούσε το γκρι αυτοκίνητο που έχει καταγραφεί από κάμερα τη στιγμή που περνά πάνω από το άτυχο σκυλάκι επίτηδες και το σκοτώνει με τις ρόδες του. 

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Η γυναίκα είναι κάτοικος Γαστούνης και εντοπίστηκε από την αστυνομία στο πλαίσιο έρευνας που ξεκίνησε μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο και την καταγγελία που υποβλήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Πηνειού. 

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η 60χρονη ταυτοποιήθηκε ως ύποπτη από την Αστυνομία στις 20 Ιουνίου, μόλις δύο ημέρες μετά το περιστατικό.

Η στιγμή που αυτοκίνητο περνά επίτηδες πάνω από το σκυλάκι στη Γαστούνη

Η στιγμή που αυτοκίνητο περνά επίτηδες πάνω από το σκυλάκι στη Γαστούνη

 Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του Star στην Πελοπόννησο, Κωνσταντίνος Γκελντής, η ύποπτη προσήχθη στο αστυνομικό τμήμα, και αρχικά αρνήθηκε την εμπλοκή της στην υπόθεση, κρατώντας σκληρή στάση. Ωστόσο οι αστυνομικοί είχαν επιπλέον στοιχεία, μαζί με βιντεοληπτικό υλικό από άλλες κάμερες αλλά και κάποιες μαρτυρίες και την πίεσαν αρκετά για να ομολογήσει.

Στη συνέχεια, η γυναίκα φέρεται να ανέφερε στους αστυνομικούς, ότι δεν είχε καμία πρόθεση να σκοτώσει το σκυλί και ότι ξεκίνησε το αυτοκίνητό της νομίζοντας ότι αυτό είχε φύγει από το δρόμο. 

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Τελικά, παραδέχθηκε ότι κατάλαβε πως είχε χτυπήσει το άτυχο σκυλάκι, αλλά φοβήθηκε. 

«Είδα το σκυλί στη μέση του δρόμου. Σταμάτησα για να μην το πατήσω. Περίμενα για λίγο και πίστευα ότι έφυγε και ξεκίνησα ξανά. Κατάλαβα ότι το πάτησα, αλλά φοβήθηκα και γι’ αυτό έφυγα», φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στο αυτοκίνητο επέβαιναν και άλλα δύο άτομα, ένας άνδρας στη θέση του συνοδηγού και ένα παιδί στο πίσω κάθισμα.

Σε βάρος της 60χρονης αναμένεται να αποδοθεί κατηγορία για την εκ προθέσεως θανάτωση του ζώου. 

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τον νόμο 4830/2021 η θανάτωση ζώου αποτελεί κακούργημα και τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα έτη και χρηματική ποινή από 30.000 έως 50.000 ευρώ.

Το ηλικιωμένο αδέσποτο σκυλί ζούσε για περισσότερα από είκοσι χρόνια στη συγκεκριμένη γειτονιά της Γαστούνης και φροντιζόταν από κατοίκους της περιοχής.

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