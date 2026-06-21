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Θέμα χρόνου ο εντοπισμός του

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Θέμα χρόνου είναι να εντοπιστεί ο οδηγός, που παρέσυρε επίτηδες ένα αδέσποτο σκυλάκι στην Γαστούνη και καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας. 

Αδιανόητη κτηνωδία στη Γαστούνη: Οδηγός πάτησε εν ψυχρώ σκύλο

Η δημοσιοποίηση του βίντεο, που αποτύπωνε την πρωτοφανή κτηνωδία, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις κι ένα κύμα οργής σε όλη τη χώρα. 

Η πρόεδρος της Πανελλαδικής Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας, Χριστίνα Νομικού, μιλώντας στην ΕΡΤ δήλωσε ότι το περιστατικό προκαλεί αποτροπιασμό και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι από ό,τι φαίνεται στο επίμαχο βίντεο ο οδηγός είχε αντιληφθεί την παρουσία της σκυλίτσας που ζούσε χρόνια στην περιοχή και έφερε το όνομα Σίσι. 

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Η Ομοσπονδία έχει ήδη προχωρήσει σε όλες τις προβλεπόμενες νομικές ενέργειες, ενώ ανακοίνωσε αμοιβή ύψους 3.000 ευρώ για πληροφορίες που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην ταυτοποίηση του ατόμου που οδηγούσε το όχημα. 

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τη συλλογή και αξιολόγηση οπτικού υλικού από τη διαδρομή που φέρεται να ακολούθησε το όχημα. Ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, Χρήστος Συνδρεβέλης, ανέφερε ότι η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της προανάκρισης και εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο εντοπισμός του οδηγού είναι ζήτημα χρόνου, παρά τις δυσκολίες που δημιουργεί η μη ευκρινής απεικόνιση των πινακίδων στο βίντεο.

Αναφερόμενος στην υπόθεση, ο Δρ. Εγκληματολογίας και δικηγόρος Παναγιώτης Παπαϊωάννου υποστήριξε ότι, εφόσον αποδειχθεί πρόθεση, πρόκειται για πράξη με ιδιαίτερα σοβαρές ποινικές συνέπειες. 

Όπως σημείωσε, η βία κατά των ζώων αποτελεί αντικείμενο μελέτης της εγκληματολογίας και συχνά συνδέεται με ευρύτερες μορφές αντικοινωνικής συμπεριφοράς.

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