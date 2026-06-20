Αδιανόητη κτηνωδία στη Γαστούνη: Οδηγός πάτησε εν ψυχρώ σκύλο

Τον είδε, σταμάτησε και πέρασε από πάνω του επίτηδες

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Βίντεο δείχνει οδηγό να πατάει εν ψυχρώ σκύλο στη Γαστούνη στις 18 Ιουνίου.
  • Η υπόθεση έχει καταγγελθεί στο Αστυνομικό Τμήμα Πηνειού και διερευνάται από το Τμήμα Προστασίας Ζώων.
  • Η κάμερα δεν κατέγραψε την πινακίδα του αυτοκινήτου, δυσκολεύοντας την ταυτοποίηση του οδηγού.
  • Ο σκύλος ζούσε στην περιοχή για πάνω από 20 χρόνια και ήταν αγαπητός στους κατοίκους.
  • Η θανάτωση ζώου συντροφιάς είναι κακούργημα με ποινές έως 10 χρόνια κάθειρξης και χρηματικά πρόστιμα.

Φρίκη προκαλεί βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου και δείχνει τη θανάτωση ενός μικρόσωμου σκύλου στη Γαστούνη, ο οποίος ζούσε για χρόνια στην περιοχή Σταθμός. 

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Η αδιανόητη αυτή κτηνωδία έγινε στις 18 Ιουνίου και έχει καταγγελθεί στο Αστυνομικό Τμήμα Πηνειού. Στο βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα φαίνεται ένα γκρι αυτοκίνητο να πλησιάζει το σημείο, όπου στεκόταν ο σκύλος. 

Ο οδηγός επιβραδύνει και στη συνέχεια σταματά το όχημα μπροστά από το ζώο. Δευτερόλεπτα μετά, χωρίς δεύτερη σκέψη, περνά από πάνω του και το πατά με τις ρόδες του αυτοκινήτου. 

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Το βίντεο προκάλεσε την κινητοποίηση των αρχών. Αμέσως ενημερώθηκε το Τμήμα Προστασίας Ζώων της Ελληνικής Αστυνομίας, το οποίο κι έχει διατάξει τη διερεύνηση της υπόθεσης και την αναζήτηση του οδηγού. Δυστυχώς η κάμερα δεν έχει καταγράψει την πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματος, κάτι που δυσχεραίνει την ταυτοποίηση του οδηγού. 

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Επίσης κάτοικοι, μέσω των κοινωνικών δικτύων, κάνουν έκκληση σε όποιον αναγνωρίζει το όχημα να επικοινωνήσει με τις αρχές. 

Όπως αναφέρουν, το ζώο ζούσε για περισσότερα από 20 χρόνια στη γειτονιά και είχε γίνει σημείο αναφοράς για τους περιοίκους, οι οποίοι το φρόντιζαν καθημερινά.

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, η θανάτωση ζώου συντροφιάς συνιστά κακούργημα και επισύρει ιδιαίτερα αυστηρές ποινές, που μπορεί να φτάσουν έως και τα δέκα χρόνια κάθειρξης, καθώς και χρηματικό πρόστιμο από 30.000 έως 50.000 ευρώ.

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