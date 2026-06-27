Γερμανού Για Σκορδά: «Ήταν Μία Κυρία Σε Όλη Τη Διάρκεια»

Για τη Φαίη Σκορδά και την οριστική «αυλαία» του «Buongiorno» τοποθετήθηκε η Ναταλία Γερμανού, το μεσημέρι του Σαββάτου 27 Ιουνίου μέσα από την εκπομπή της «Καλύτερα δε γίνεται».

Η παρουσιάστρια του Alpha αρχικά αποκάλυψε για τον Δημήτρη Ουγγαρέζο πως: «Να προσθέσω επίσης ότι ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, που είναι στενός συνεργάτης της Φαίης, έχει βρει νέα ραδιοφωνική στέγη, στο ραδιόφωνο του ΑΝΤ1. Θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο στον Ρυθμό. Το αφήνω εγώ αυτό εδώ…».

«Ήταν μία εκπομπή, η οποία δε διολίσθησε σε λάθη αυτά τα δύο χρόνια. Και επίσης δεν διολίσθησε σε παγίδες που πέφτουμε πάντα όλοι στην τηλεόραση, με το να κανονικοποιήσει κακοποιητικό λόγο, να προβάλει άσχημα πρότυπα και τα λοιπά. Το απέφυγε και με κόστος για την ίδια και είναι πολύ σημαντικό αυτό», είπε ο Άγγελος Βουράκης στη συνέχεια.

Η Ναταλία Γερμανού απάντησε στον συνεργάτη της για τη Φαίη Σκορδά: «Θα συμφωνήσω απόλυτα με τον Άγγελο. Κάθε λέξη που είπε ο Άγγελος με εκφράζει απόλυτα για την ποιότητα του Buongiorno. Θα προσθέσω κιόλας την απόλυτη αξιοπρέπεια, φινέτσα και ψυχραιμία με την οποία αποχαιρέτησε η οικοδέσποινα το τηλεοπτικό της κοινό… Χωρίς μπηχτές, χωρίς μομφές, χωρίς μελοδράματα, χωρίς τίποτα. Ήταν μία κυρία σε όλη τη διάρκεια της τελευταίας της εκπομπής και της βγάζουμε το καπέλο όλοι».