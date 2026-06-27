Φαίη Σκορδά - Αλέξανδρος Αθανασιάδης: Έφυγαν μαζί από το στούντιο μετά το τέλος του Buongiorno / Φωτογραφίες NDP

Η Αθηνά Οικονομάκου και ο αγαπημένος της Μπρούνο Τσερέλα παντρεύονται σε λίγες ώρες και ήδη ξεκίνησε το γαμήλιο τριήμερο! Όπως είδαμε στα social media, το πρώτο μεγάλο pre-wedding party στην Πάρο έγινε χθες και το «παρών» έδωσαν πολλοί φίλοι του ζεύγους και γνωστά πρόσωπα της showbiz.

Ανάμεσα στους καλεσμένους που παρευρέθηκαν στο beach bar, το μεσημέρι της Παρασκευής 26 Ιουνίου, ήταν και η Φαίη Σκορδά, η οποία έφτασε συνοδευόμενη από τον σύντροφό της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη. Λίγες ώρες μετά το οριστικό τέλος της πρωινής της εκπομπής της στο MEGA, η παρουσιάστρια ταξίδεψε για το νησί.

Το ζευγάρι έφτασε αγαπημένο και η Φαίη Σκορδά έκλεψε τα βλέμματα με το μίνι φόρεμα που αναδείκνυε τα καλλίγραμμα πόδια της. Με ταμπά πέδιλα και ένα πουκάμισο ριγέ, η παρουσιάστρια έκανε το απόλυτο beach look.

Δες τις φωτογραφίες:

Σκορδά - Αθανασιάδης: Μαζί στο pre-wedding party Οικονομάκου - Τσερέλα/ NDP

Στο pre-wedding party βρέθηκαν επίσης η Ντορέττα Παπαδημητρίου με τον Γιώργο Γεροντιδάκη, η Μαίρη Συνατσάκη με τον Ίαν Στρατή και την κόρη τους, ο Άρης Καβατζίκης, η Ευγενία Σαμαρά, η Λένα Δροσάκη, η Έβελυν Καζαντζόγλου, η Χριστίνα Κοντοβά, η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου κ.α.

Η Φαίη Σκορδά και ο Αλέξανδρος Αθανασιάδης είναι ζευγάρι περίπου πέντε χρόνια. Σπάνια ωστόσο, κάνουν δημόσιες εμφανίσεις. Αυτή την περίοδο το ερωτευμένο ζευγάρι οργανώνει και τον δικό του γάμο.