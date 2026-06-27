Σκορδά - Αθανασιάδης: Μαζί στο pre-wedding party Οικονομάκου - Τσερέλα

Χέρι -χέρι έφτασαν στο beach bar

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Σκορδά - Αθανασιάδης: Μαζί στο pre-wedding party Οικονομάκου - Τσερέλα
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Φαίη Σκορδά - Αλέξανδρος Αθανασιάδης: Έφυγαν μαζί από το στούντιο μετά το τέλος του Buongiorno / Φωτογραφίες NDP

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Η Αθηνά Οικονομάκου και ο αγαπημένος της Μπρούνο Τσερέλα παντρεύονται σε λίγες ώρες και ήδη ξεκίνησε το γαμήλιο τριήμερο! Όπως είδαμε στα social media, το πρώτο μεγάλο pre-wedding party στην Πάρο έγινε χθες και το «παρών» έδωσαν πολλοί φίλοι του ζεύγους και γνωστά πρόσωπα της showbiz.

Φαίη Σκορδά: Ο σύντροφός της στο πλευρό της μετά το τέλος του Buongiorno

Ανάμεσα στους καλεσμένους που παρευρέθηκαν στο beach bar, το μεσημέρι της Παρασκευής 26 Ιουνίου, ήταν και η Φαίη Σκορδά, η οποία έφτασε συνοδευόμενη από τον σύντροφό της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη. Λίγες ώρες μετά το οριστικό τέλος της πρωινής της εκπομπής της στο MEGA, η παρουσιάστρια ταξίδεψε για το νησί.

Το ζευγάρι έφτασε αγαπημένο και η Φαίη Σκορδά έκλεψε τα βλέμματα με το μίνι φόρεμα που αναδείκνυε τα καλλίγραμμα πόδια της. Με ταμπά πέδιλα και ένα πουκάμισο ριγέ, η παρουσιάστρια έκανε το απόλυτο beach look.

Δες τις φωτογραφίες:

Σκορδά - Αθανασιάδης: Μαζί στο pre-wedding party Οικονομάκου - Τσερέλα

Σκορδά - Αθανασιάδης: Μαζί στο pre-wedding party Οικονομάκου - Τσερέλα/ NDP

Σκορδά - Αθανασιάδης: Μαζί στο pre-wedding party Οικονομάκου - Τσερέλα

Σκορδά - Αθανασιάδης: Μαζί στο pre-wedding party Οικονομάκου - Τσερέλα

Σκορδά - Αθανασιάδης: Μαζί στο pre-wedding party Οικονομάκου - Τσερέλα

Σκορδά - Αθανασιάδης: Μαζί στο pre-wedding party Οικονομάκου - Τσερέλα

Σκορδά - Αθανασιάδης: Μαζί στο pre-wedding party Οικονομάκου - Τσερέλα

Στο pre-wedding party βρέθηκαν επίσης η Ντορέττα Παπαδημητρίου με τον Γιώργο Γεροντιδάκη, η Μαίρη Συνατσάκη με τον Ίαν Στρατή και την κόρη τους, ο Άρης Καβατζίκης, η Ευγενία Σαμαρά, η Λένα Δροσάκη, η Έβελυν Καζαντζόγλου, η Χριστίνα Κοντοβά, η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου κ.α.

Η Φαίη Σκορδά και ο Αλέξανδρος Αθανασιάδης είναι ζευγάρι περίπου πέντε χρόνια. Σπάνια ωστόσο, κάνουν δημόσιες εμφανίσεις. Αυτή την περίοδο το ερωτευμένο ζευγάρι οργανώνει και τον δικό του γάμο.

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Διαβάστε περισσότερα:
ΦΑΙΗ ΣΚΟΡΔΑ
 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
 |
ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ
 |
ΜΠΡΟΥΝΟ ΤΣΕΡΕΛΑ
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