Μία από τις αστείες στιγμές μεταξύ των κριτών του Masterchef πριν μερικές μέρες/ βίντεο Star

Τις πιο όμορφες στιγμές του καλοκαιριού περνά ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος, έχοντας στο πλευρό του τον γιο του, Κίμωνα.

Ο γνωστός σεφ, που κρατά χαμηλούς τόνους όσον αφορά στην προσωπική του ζωή, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους ένα τρυφερό στιγμιότυπο μέσα από το Instagram.

Στο story που δημοσίευσε, πρωταγωνιστεί ο μικρός Κίμωνας, ο οποίος απολαμβάνει το παγωτό του με τον πιο χαριτωμένο τρόπο.

Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος επέλεξε να προστατεύσει την ταυτότητα του γιου του, καλύπτοντας το πρόσωπό του με παιχνιδιάρικα stickers παγωτού, διατηρώντας έτσι την ιδιωτικότητά του.

Το στιγμιότυπο αποπνέει ανεμελιά και καλοκαιρινή διάθεση, με πατέρα και γιο να απολαμβάνουν ξέγνοιαστες στιγμές μαζί, μακριά από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.

Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος έχει αποδείξει πολλές φορές πως, παρά το απαιτητικό πρόγραμμά του, η μεγαλύτερη προτεραιότητά του είναι ο γιος του, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που επιλέγει να μοιράζεται μικρές, καθημερινές στιγμές μαζί του στα social media, χωρίς όμως να αποκαλύπτει τα χαρακτηριστικά του προσώπου του.