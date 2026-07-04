Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης. Το 112 χτύπησε για τους κατοίκους με τις αρχές να τους καλούν να παραμείνουν σε ετοιμότητα.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης. Επιχειρούν 26 #πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 9 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 4, 2026
Στο σημείο επιχειρούν 26 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 9 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Συνδράμουν ακόμη, υδροφόρες και μηχανήματα έργου της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) July 4, 2026
🆘 Αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή #Κουφάλια της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
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