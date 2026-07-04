Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης. Το 112 χτύπησε για τους κατοίκους με τις αρχές να τους καλούν να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης. Επιχειρούν 26 #πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 9 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Στο σημείο επιχειρούν 26 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 9 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Συνδράμουν ακόμη, υδροφόρες και μηχανήματα έργου της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

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🆘 Αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή #Κουφάλια της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα



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