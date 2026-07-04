Φωτιά στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης - «Παραμείνετε σε ετοιμότητα»

Επιχειρούν 26 πυροσβέστες με 9 οχήματα κι ένα ελικόπτερο

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Φωτιά στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης - «Παραμείνετε σε ετοιμότητα»
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης.
  • Οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους μέσω του 112 να παραμείνουν σε ετοιμότητα.
  • Στο σημείο επιχειρούν 26 πυροσβέστες, εθελοντές και 9 οχήματα.
  • Συμμετοχή ελικοπτέρου και μηχανημάτων έργου από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης. Το 112 χτύπησε για τους κατοίκους με τις αρχές να τους καλούν να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Στο σημείο επιχειρούν 26 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 9 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Συνδράμουν ακόμη, υδροφόρες και μηχανήματα έργου της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

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