Ζέτα Δούκα: Η καλοκαιρινή «παράδοση» με την κόρη της Θάλεια από την Κρήτη

Οι φωτογραφίες από το 2018 έως σήμερα στο ίδιο παγκάκι

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Δείτε όσα είπε σε παλιότερη συνέντευξή της για την κόρη της Θάλεια στην εκπομπή Μαμά-δες της ΕΡΤ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ζέτα Δούκα μοιράστηκε μια καλοκαιρινή παράδοση με την κόρη της, Θάλεια, μέσω Instagram.
  • Κάθε καλοκαίρι επιστρέφουν στην Παλαιόχωρα Κρήτης και φωτογραφίζονται στο ίδιο σημείο από το 2018.
  • Το σημείο αναφοράς τους είναι ένα παγκάκι έξω από την ταβέρνα Μέθεξις.
  • Η ανάρτηση περιλαμβάνει φωτογραφίες από διαφορετικά χρόνια, δείχνοντας την εξέλιξη της σχέσης τους.
  • Η ηθοποιός τόνισε τη σημασία των κοινών αναμνήσεων και της πορείας τους μαζί.

Μια προσωπική στιγμή από τις καλοκαιρινές της διακοπές μοιράστηκε η Ζέτα Δούκα μέσα από το Instagram, αποκαλύπτοντας μια σταθερή συνήθεια που έχει καθιερώσει με την κόρη της, Θάλεια.

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Η ηθοποιός έδειξε πως σχεδόν κάθε καλοκαίρι επιστρέφουν στην Παλαιόχωρα της Κρήτης και φωτογραφίζονται στο ίδιο σημείο, με φόντο τη θάλασσα.

Η Θάλεια κοντεύει να ξεπεράσει τη μαμά της Ζέτα Δούκα στο ύψος!

Η Θάλεια κοντεύει να ξεπεράσει τη μαμά της Ζέτα Δούκα στο ύψος! /Φωτογραφία Instagram

Η ανάρτηση αφορά μια οικογενειακή «παράδοση» που, όπως έκανε γνωστό η ίδια, ξεκίνησε το 2018, όταν επισκέφθηκαν για πρώτη φορά το συγκεκριμένο μέρος. Το σημείο αναφοράς τους είναι ένα παγκάκι έξω από την ταβέρνα Μέθεξις, όπου μητέρα και κόρη ποζάρουν μαζί κάθε φορά που βρίσκονται εκεί.

Η ηθοποιός συνόδευσε τη δημοσίευσή της με φωτογραφίες από διαφορετικές χρονιές, παρουσιάζοντας τη διαδρομή τους μέσα στον χρόνο και δίνοντας έμφαση στις κοινές αναμνήσεις που χτίζουν. 

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Η ανάρτηση της Ζέτας Δούκα για τη Θάλεια

Στη λεζάντα της ανάρτησης, η ηθοποιός έγραψε: «2026-2025-2022-2021-2020-2019-2018. Τα χρόνια περνούν, μεγαλώνουμε μαζί και μεγαλώνουν και οι -κοινές-αναμνήσεις μας. Και τι ωραίο πράγμα να υπάρχουν σημεία αναφοράς, μικρά και σημαντικά, που μας θυμίζουν εμάς. Την κοινή μας πορεία. Οπως αυτό το παγκάκι, έξω από το "Μέθεξις". Καθόμαστε εσύ κι εγώ και βγάζουμε φωτογραφία κάθε καλοκαίρι από το 2018 που πρωτοήρθαμε. Εσύ κι εγώ. Που μεγαλώνουμε παρέα… Σ' αγαπώ Θάλεια».

Η ανάρτηση της Ζέτας Δούκα

Παλαιόχωρα Κρήτης και το παγκάκι έξω από τη Μέθεξις

Το μέρος που συνδέεται με αυτή την παράδοση είναι η Παλαιόχωρα στην Κρήτη. Εκεί, έξω από την ταβέρνα Μέθεξις, βρίσκεται το παγκάκι που έχει γίνει το σταθερό σκηνικό των καλοκαιρινών φωτογραφιών τους. 

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Οι εικόνες που δημοσίευσε καλύπτουν την περίοδο από το 2018 μέχρι και τη φετινή χρονιά, αποτυπώνοντας πώς εξελίχθηκε αυτή η κοινή συνήθεια στο πέρασμα των χρόνων. Το κοινό στοιχείο σε όλες τις λήψεις είναι το ίδιο σημείο και η παρουσία μητέρας και κόρης αγκαλιά.

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