Ιωάννα Τούνη: Άνοιξε ξανά η κρουασαντερί της στο Παρίσι

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Βίντεο από την εκπομπή «Super Κατερίνα» για το προσωρινό κλείσισμο του καταστήματος της Ιωάννας Τούνη στο Παρίσι

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ιωάννα Τούνη επαναλειτούργησε την κρουασαντερί «Fat Rat» στο Παρίσι μετά από ανανέωση του χώρου.
  • Η επιχείρηση είχε κλείσει προσωρινά για αλλαγές στην κουζίνα, με στόχο την αναβάθμιση των υπηρεσιών.
  • Το «Fat Rat» προσφέρει φρέσκα κρουασάν, εκλεκτά pastries και καφέ, εστιάζοντας στη γεύση και την Instagrammable αισθητική.
  • Η Τούνη μοιράζεται στιγμιότυπα από το εγχείρημά της, εκφράζοντας ενθουσιασμό και αγωνία.
  • Η προσωρινή διακοπή προκάλεσε ερωτήματα, αλλά αποδείχθηκε στρατηγική κίνηση για βελτίωση.

Ξανά ανοιχτές είναι οι πόρτες του «Fat Rat», της κρουασαντερί που διατηρεί η Ιωάννα Τούνη στην «καρδιά» του Παρισιού, ύστερα από τη σύντομη παύση λειτουργίας του για την ανανέωση του χώρου.

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Όπως είχε γνωστοποιηθεί μέσα από τον επίσημο λογαριασμό του καταστήματος στο Instagram, το επιχειρηματικό εγχείρημα της γνωστής influencer έκλεισε προσωρινά τις πόρτες του, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές στην κουζίνα. «Ήρθε η ώρα να ανεβάσουμε τον πήχη», ανέφερε χαρακτηριστικά η προηγούμενη ανακοίνωση, ευχαριστώντας το κοινό για τη θερμή ανταπόκριση.

Η μικρή αυτή παύση έλαβε τέλος και η ομάδα του «Fat Rat» υποδέχεται εκ νέου τους λάτρεις των pastries, ανακοινώνοντας την επιστροφή της με ένα νέο post στα social media: 

Ιωάννα Τούνη: Οι τρυφερές στιγμές με τον Πάρη στο Παρίσι – «Έρωτας»

«Είμαστε ανοιχτά! Μετά από μια μικρή ανανέωση στην κουζίνα, επιστρέψαμε με το pastry δίλημμα που όλοι αγαπάμε: να πρέπει να επιλέξεις μόνο ένα. Κρουασάν, χρυσαφένιες στρώσεις ζύμης, βουτυρένιες μπουκιές και ένας πάγκος γεμάτος πολύ πειστικούς λόγους για να μείνεις για ακόμη ένα. Κάνε tag το άτομο που θα έφερνες μαζί σου στο Fat Rat… ή εκείνον που σίγουρα θα σου έκλεβε την τελευταία μπουκιά», σημειώνεται στη σχετική ανάρτηση.

 

Η ανακοίνωση του καταστήματος 

Το επιχειρηματικό βήμα της Ιωάννας Τούνη στη «πόλη του φωτός»

To «Fat Rat» αποτελεί ένα από τα πιο φιλόδοξα projects της Ιωάννας Τούνη εκτός ελληνικών συνόρων, με την ίδια να επεκτείνει τις δραστηριότητές της στον χώρο της εστίασης σε μία από τις πιο απαιτητικές πρωτεύουσες της Ευρώπης.

Το concept του μαγαζιού είναι στημένο γύρω από φρέσκα κρουασάν, εκλεκτά pastries και καφέ, δίνοντας έμφαση τόσο στη γεύση όσο και στη σύγχρονη, Instagrammable αισθητική.

Από την πρώτη κιόλας ημέρα, η Ιωάννα Τούνη μοιραζόταν συχνά στιγμιότυπα με τους ακολούθους της, εκφράζοντας την αγωνία αλλά και τον ενθουσιασμό της για το εγχείρημά της στο Παρίσι, μια πόλη με τεράστια παράδοση στο κρουασάν. Παρά τα ερωτήματα που προκάλεσε η ολιγοήμερη διακοπή, η ομάδα απέδειξε πως επρόκειτο απλώς για μια προσωρινή παύση με στόχο την αναβάθμιση των υπηρεσιών της.

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