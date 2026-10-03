LINGO: Πρεμιέρα σήμερα, Σάββατο 3/10, στις 18:25 στο Star

Ο Νίκος Μουτσινάς υποδέχεται τρία ζευγάρια και το παιχνίδι ξεκινά!

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το τηλεπαιχνίδι LINGO επιστρέφει στο Star σήμερα, 3 Οκτωβρίου, στις 18:25 και θα προβάλλεται κάθε Σάββατο και Κυριακή.
  • Ο Νίκος Μουτσινάς παρουσιάζει τρεις ομάδες παικτών που θα συμμετάσχουν σε ανατρεπτικές μάχες λέξεων.
  • Οι ομάδες θα δοκιμάσουν τις ικανότητές τους σε γρήγορους γύρους, με στόχο να κερδίσουν μεγάλα χρηματικά έπαθλα.
  • Το παιχνίδι συνδυάζει στρατηγική, ταχύτητα και συνεργασία, με συνεχείς ανατροπές και αυξανόμενη δυσκολία.
  • Οι συμμετοχές είναι ανοιχτές στο lingo.star.gr για όσους θέλουν να συμμετάσχουν.

LINGO, το πιο ανατρεπτικό, αγαπημένο και εθιστικό τηλεπαιχνίδι λέξεων στον κόσμο, που έχει κατακτήσει 18 χώρες, επιστρέφει στο Star σήμερα, Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 18:25 και κάθε Σάββατο και Κυριακή!

Μουτσινάς για LINGO: «Πρώτη φορά που κάνω παιχνίδι και είμαι τυχερός»

Ο Νίκος Μουτσινάς, με το μοναδικό του χιούμορ, υποδέχεται τις τρεις πρώτες ομάδες της νέας σεζόν και δίνει το σύνθημα για να ξεκινήσουν συναρπαστικές LINGO μάχες!

LINGO: Πρεμιέρα σήμερα, Σάββατο 3/10, στις 18:25 στο Star

Ο Γιώργος και η Νανά είναι ζευγάρι εδώ και χρόνια. Όμως, ένα ερώτημα «βασανίζει» τον Νίκο Μουτσινά: από που βγαίνει το όνομα «Νανά»; Η αποκάλυψη τον αφήνει… άφωνο!

Η Ζωή και η Σεμίραμις είναι φίλες και κουμπάρες. Η Ζωή ήταν εκείνη που πήρε την πρωτοβουλία και έπεισε τη φίλη της να πάρουν μέρος στο LINGO.

Όλοι παίζουν LINGO - Δείτε το διασκεδαστικό trailer με τον Νίκο Μουτσίνα

Η Βίλλυ και ο Βασίλης είναι παντρεμένοι και έχουν ένα παιδί. Η Βίλλυ ήταν αυτή που έπεισε τον Βασίλη να συμμετάσχουν στο παιχνίδι. Ο Νίκος Μουτσινάς επιχειρεί για δεύτερη φορά να μαντέψει από πού βγαίνει το «Βίλλυ» και αυτή τη φορά κάνει … LINGO!

Ένα επεισόδιο γεμάτο ανατροπές και γέλιο, καθώς τρεις δυνατές ομάδες δοκιμάζουν τις αντοχές, τη χημεία και τη συγκέντρωσή τους.

Ποιοι θα φτάσουν μέχρι το τέλος και πόσα θα καταφέρουν να κερδίσουν;

Το LINGO επιστρέφει και… η γλώσσα γίνεται παιχνίδι!

Το LINGO είναι ένα γρήγορο, διασκεδαστικό και εθιστικό παιχνίδι λέξεων, που συνδυάζει δεξιότητα, ένταση και χιούμορ, προσφέροντας στους παίκτες τη δυνατότητα να κερδίσουν μεγάλα χρηματικά έπαθλα. Ομάδες αναμετρώνται σε μια συναρπαστική μάχη, προσπαθώντας να συμπληρώσουν τα κενά και να βρουν τις λέξεις, που σχηματίζονται.

Μέσα από μια σειρά συναρπαστικών γύρων, όπου το χρηματικό έπαθλο αυξάνεται σταδιακά, αλλά και ο βαθμός δυσκολίας γίνεται ολοένα και πιο απαιτητικός, οι αντίπαλες ομάδες έχουν την δυνατότητα, ανά πάσα στιγμή, να παρέμβουν και να κλέψουν τη νίκη! Η ομάδα που καταφέρνει να συγκεντρώσει τα περισσότερα χρήματα στους πρώτους γύρους προκρίνεται στον Τελικό, εκεί όπου μπορεί να διπλασιάσει τα κέρδη της. Ωστόσο, αν δεν καταφέρει να βρει τις σωστές λέξεις, υπάρχει κίνδυνος να φύγει με άδεια χέρια.

LINGO: Πρεμιέρα σήμερα, Σάββατο 3/10, στις 18:25 στο Star

Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για το LINGO

Τρία ζευγάρια παικτών δοκιμάζουν την ταχύτητα, την παρατηρητικότητα και τη φαντασία τους, προσπαθώντας να αποκαλύψουν λέξεις, πριν το κάνει ο χρόνος! Κάθε γύρος είναι διαφορετικός, με την αγωνία να μεγαλώνει και τα χρηματικά έπαθλα να αυξάνονται!

Στους πρώτους γύρους, οι τρεις ομάδες καλούνται να βρουν λέξεις και να λύσουν «κρυφές» λέξεις μεγαλύτερης δυσκολίας, συγκεντρώνοντας χρήματα. Στη συνέχεια, το παιχνίδι μετατρέπεται σε δυναμικές μονομαχίες, όπου η ταχύτητα και το ένστικτο καθορίζουν τον νικητή, ενώ οι ανατροπές είναι συνεχείς.

Στον ημιτελικό, οι δύο ομάδες αναμετρώνται head-to-head στις ίδιες λέξεις, διεκδικώντας τα ποσά της αντιπάλου και μια θέση στον μεγάλο τελικό.

Ο τελικός είναι αγώνας ενάντια στον χρόνο: οι παίκτες της νικήτριας ομάδας ενώνουν τις δυνάμεις τους για να λύσουν λέξεις διαφορετικής δυσκολίας και να κερδίσουν έως και το διπλάσιο ποσό.

Το παιχνίδι συνδυάζει στρατηγική, απρόοπτα και διασκέδαση, κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το τελευταίο λεπτό!

Το LINGO δεν είναι απλώς ένα παιχνίδι λέξεων. Είναι μια δοκιμασία σκέψης, αντανακλαστικών και συνεργασίας.

Κάθε γύρος είναι διαφορετικός, κάθε δευτερόλεπτο μετράει, και κάθε λέξη μπορεί να φέρει τη μεγάλη ανατροπή.

Ένα super family friendly τηλεπαιχνίδι με τεράστια δυνατότητα play-along για το κοινό από το σπίτι, που γίνεται μανία!

Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο lingo.star.gr και έλα στο παιχνίδι που μιλάει τη γλώσσα σου!

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
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LINGO
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ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ
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