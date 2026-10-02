Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Παρασκευής 2/10/2026 στο Star, η Ουρανία ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Η κατηγορία ήταν «Στο χωράφι» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Μ, το Κ και το Ρ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ι.

Δυστυχώς η Ουρανία «εντόπισε» μόνο ένα από τα γράμματα κι έτσι δεν κατάφερε να λύσει τον γρίφο. Τόσο ο Πέτρος Πολυχρονίδης όσο κι η Νατάσα Κουβελά σοκαρίστηκαν με την εξέλιξη αυτή!

Εσύ με αυτόν τον πίνακα θα τα πας καλύτερα; Κάνε την προσπάθειά σου τώρα!

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