Τροχός της Τύχης: Η Ουρανία βρήκε μόνο ένα γράμμα! Έλυσε τον γρίφο;

Η απογοήτευση του Πέτρου Πολυχρονίδη και της Νατάσας Κουβελά

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
02.10.26 , 20:23 Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την ολοκαίνουργια BMW Σειρά 3
02.10.26 , 20:22 Σίσσυ Χρηστίδου: Το... άκυρο που της έριξε ο γιος της Φίλιππος!
02.10.26 , 19:50 Η Lynk & Co επιστρέφει στην έκθεση Auto Athina 2026
02.10.26 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Η Ουρανία βρήκε μόνο ένα γράμμα! Έλυσε τον γρίφο;
02.10.26 , 19:20 Καπουτζίδης για Μαζωνάκη: «Ίσως να μην τον χόρτασα αυτόν τον άνθρωπο»
02.10.26 , 19:00 Το μήνυμα Μητσοτάκη για την ένταξη του Ολύμπου στα Μνημεία της UNESCO
02.10.26 , 18:50 Συντάξεις Νοεμβρίου: Νωρίτερα τα χρήματα στους λογαριασμούς - Πότε μπαίνουν
02.10.26 , 18:43 Ελληνας σεναριογράφος-ηθοποιός: «Είμαι 20 κιλά πάνω, αλλά δεν αγχώνομαι»
02.10.26 , 18:23 Cash or Trash: Τα αντικείμενα του Άρη που ενθουσίασαν τους αγοραστές
02.10.26 , 18:14 Κρήτη: Ήχησε το 112 για όλο το νησί - Πλημμύρισαν σπίτια στα Ζωνιανά
02.10.26 , 18:05 Cash or Trash: Ο Θανάσης Μαυρομάτης επιστρέφει ως πωλητής!
02.10.26 , 17:25 Τραϊάνα Ανανία για Δημήτρη Κόκοτα: «Ελπίζω να αναπαυτεί η ψυχή του»
02.10.26 , 16:56 Hyundai IONIQ 3: Για ποιους λόγους ξεχωρίζει
02.10.26 , 16:53 Βικτώρια Δέλλα: Ξεκίνησε σπουδές Ιατρικής – Η ανάρτηση με τον Τραϊανό Δέλλα
02.10.26 , 16:09 Νέα έρευνα στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη στη Βούλα
Ορφέας Αυγουστίδης: Το μάθημα ζωής στον γιο του - «Στο τέλος τα κατάφερες»
Βούλγαρη: «Mου έλεγε δε μαγείρεψες καλά. Το έφτιαξα και του είπα... "φάτο"»
Xριστόφορος Παπακαλιάτης: Αποκάλυψε πότε επιστρέφει το Maestro
Πότε «πέφτει» η Black Friday 2026
Μπήλιου: Οι δύσκολες αστρολογικές όψεις σήμερα & το ΣΚ- Προσοχή για 4 ζώδια
Τροχός της Τύχης: Ο Πέτρος δεν εντόπισε τις λέξεις με την «Ίδια Κατάληξη»
Βικτώρια Δέλλα: Ξεκίνησε σπουδές Ιατρικής – Η ανάρτηση με τον Τραϊανό Δέλλα
Stars System: Οι τυχερές ημερομηνίες του Οκτωβρίου από την Άση Μπήλιου
Παπαχαραλάμπους: «Τα γεγονότα στον πλανήτη με πείθουν ότι δεν υπάρχει Θεός»
Τροχός της Τύχης: Η Ουρανία βρήκε μόνο ένα γράμμα! Έλυσε τον γρίφο;
Περισσότερα

VIDEOS

Cash or Trash
Media
Cash or Trash: Άφωνη η Δέσποινα Μοιραράκη με την είσοδο
GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Δείτε τον τελικό γρίφο του Τροχού της Τύχης

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης στις 2/10/2026, η Ουρανία έφτασε στον τελικό.
  • Η κατηγορία του γρίφου ήταν «Στο χωράφι» με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α.
  • Η Ουρανία είπε τα γράμματα Μ, Κ, Ρ και το φωνήεν Ι, αλλά βρήκε μόνο ένα γράμμα.
  • Δεν κατάφερε να λύσει τον γρίφο, προκαλώντας σοκ στον Πέτρο Πολυχρονίδη και τη Νατάσα Κουβελά.
  • Η εξέλιξη αυτή άφησε τους παρουσιαστές έκπληκτους.

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Παρασκευής 2/10/2026 στο Star, η Ουρανία ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο

Τροχός της Τύχης: Η Ουρανία βρήκε μόνο ένα γράμμα! Έλυσε τον γρίφο;

Η κατηγορία ήταν «Στο χωράφι» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Μ, το Κ και το Ρ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ι.   

Τροχός της Τύχης: Ο Θανάσης δε βρήκε άκρη με τα «Συνώνυμα» - Θα βρεις εσύ;

Δυστυχώς η Ουρανία «εντόπισε» μόνο ένα από τα γράμματα κι έτσι δεν κατάφερε να λύσει τον γρίφο. Τόσο ο Πέτρος Πολυχρονίδης όσο κι η Νατάσα Κουβελά σοκαρίστηκαν με την εξέλιξη αυτή!

Τροχός της Τύχης: Η Ουρανία βρήκε μόνο ένα γράμμα! Έλυσε τον γρίφο;

Εσύ με αυτόν τον πίνακα θα τα πας καλύτερα; Κάνε την προσπάθειά σου τώρα!

Δείτε όλα τα επεισόδια του Τροχού της Τύχης

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ
 |
ΓΡΙΦΟΣ
 |
ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
 |
ΝΑΤΑΣΑ ΚΟΥΒΕΛΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Cash or Trash: Τα Αντικείμενου Του Άρη Ενθουσίασαν
Media
Cash or Trash: Τα αντικείμενα του Άρη που ενθουσίασαν τους αγοραστές
Τρέιλερ Για Την Πρεμιέρα Του 1% CLUB
Media
1% CLUB: Με Σοφία Βογιατζάκη και Μελίνα Ασλανίδου η σημερινή πρεμιέρα
Πέτρος Πολυχρονίδης
Media
Επιστρέφει το «1% Club»: «Στο παιχνίδι οι γνώσεις δε σας χρειάζονται»
Τρέιλερ Cash or Trash 2 Oκτωβρίου 2026
Media
Cash or Trash: Έρχεται αντικείμενο με «σουξέ» και προκαλεί ίντριγκα
Άση Μπήλιου: Οι τυχερές ημερομηνίες του Οκτωβρίου
Media
Stars System: Οι τυχερές ημερομηνίες του Οκτωβρίου από την Άση Μπήλιου
H Έλλη Τρίγγου Έδωσε Spoiler Για Τα Φαντάσματα
Media
Η Έλλη Τρίγγου έδωσε spoiler για τον 2ο κύκλο της σειράς «Τα Φαντάσματα»
«Τα Φαντάσματα»: Τι Θα Δούμε Στην Πρεμιέρα– Sneak Preview
Media
«Τα Φαντάσματα»: Ξεκινά ο 2ος κύκλος! - Sneak preview από το 1o επεισόδιο
Μουτσινάς για LINGO: «Πρώτη φορά που κάνω παιχνίδι και ήμουν τυχερός»
Media
Μουτσινάς για LINGO: «Πρώτη φορά που κάνω παιχνίδι και είμαι τυχερός»
H Oλίβια Βασιλοπούλου Ήπιε Τον Πρώτο Καφέ Με Τη Ζήνα
Media
Η Μiss Universe Greece Ολίβια Βασιλοπούλου «πάει δυνατά» για Πουέρτο Ρίκο!
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top