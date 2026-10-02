Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη τηλεοπτική επιστροφή ξεκίνησε! Η αγαπημένη κωμική σειρά «Τα Φαντάσματα» κάνει την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα αυτή την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 21:00 στο Star.

O Ορφέας Αυγουστίδης και η Έλλη Τρίγγου στον πρώτο καφέ με τη Ζήνα

Λίγο πριν τους απολαύσουμε στη στοιχειωμένη έπαυλη, ο Ορφέας Αυγουστίδης και η Έλλη Τρίγγου ή αλλιώς ο τηλεοπτικός Χάρης και η τηλεοπτική Μαρίνα ήπιαν τον πρώτο καφέ με τη Ζήνα.

Oρφέας Αυγουστίδης και Έλλη Τρίγγου ήπιαν τον πρώτο καφέ με τη Ζήνα

Η τηλεοπτική Μαρίνα μάλιστα έδωσε και ένα spoiler αφήνοντας άφωνη την παρουσιάστρια του Star που είναι φανατική θαυμάστρια της σειράς.

Ένα από τα κεντρικά και πιο αγαπημένα φαντάσματα της σειράς, η Καλλιρόη την οποία υποδύεται η Ναταλία Τσαλίκη, είναι ερωτευμένη.

«Γιατί είναι χαρούμενη η Καλλιρόη; Επειδή είναι ερωτευμένη και δεν θα πω τίποτα άλλο χωρίς να αποκαλύψει αν είναι με κάποιο από τα φαντάσματα» δήλωσε για την αριστοκρατική φυσιογνωμία που είναι μακρινή πρόγονος της θείας Ευανθίας.

Ορφέας και Έλλη παρόλο που δεν είχαν ξαναβρεθεί επαγγελματικά, έχουν πολύ καλή χημεία, όπως είπαν αμφότεροι.

Η Έλλη Τρίγγου αποκάλυψε spoiler της σειράς Τα Φαντάσματα



«Με τον Ορφέα δεν είχαμε ξαναβρεθεί επαγγελματικά. Τον είδα και συμφωνήσαμε πως θα είμαστε μαζί σε αυτό και θα διασκεδάσουμε. Ο Ορφέας επειδή είναι και πιο σοβαρός επαγγελματίας παραδόθηκε στην ανοησία. Ξεχυθήκαμε στη χαρά” δήλωσε η πρωταγωνίστρια της σειράς “Τα Φαντάσματα” με τον Ορφέα Αυγουστίδου να προσθέτει: “Έτσι πήραμε λίγο και ο ένας κάτι από τον άλλον. Ανακατευτήκαμε. Και χαλαρώσαμε κιόλας»

Τέλος η τηλεοπτική Μαρίνα δήλωσε ενθουσιασμένη που συμμετέχει σε αυτή την κωμική σειρά.

«Έχουμε ένα ευφυέστατο σενάριο και σκηνοθεσία και σκηνοθεσία καταπληκτική».