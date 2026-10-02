Έλλη Τρίγγου έδωσε spoiler για τη σειρά «Τα Φαντάσματα»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η σειρά «Τα Φαντάσματα» κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 21:00 στο Star.
  • Η Έλλη Τρίγγου αποκάλυψε spoiler για την Καλλιρόη, η οποία είναι ερωτευμένη.
  • Ορφέας Αυγουστίδης και Έλλη Τρίγγου έχουν καλή χημεία, παρά το γεγονός ότι δεν είχαν ξαναβρεθεί επαγγελματικά.
  • Η Έλλη δήλωσε ενθουσιασμένη με το σενάριο και τη σκηνοθεσία της σειράς.
  • Η σειρά συνδυάζει κωμωδία και φαντασία, με ενδιαφέροντες χαρακτήρες.

Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη τηλεοπτική επιστροφή ξεκίνησε! Η αγαπημένη κωμική σειρά «Τα Φαντάσματα» κάνει την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα  αυτή την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 21:00 στο Star.

O Ορφέας Αυγουστίδης και η Έλλη Τρίγγου στον πρώτο καφέ με τη Ζήνα 

O Ορφέας Αυγουστίδης και η Έλλη Τρίγγου στον πρώτο καφέ με τη Ζήνα 

Τα Φαντάσματα: Επιστρέφουν στο Star για 2η σεζόν – Πρεμιέρα 4 Οκτωβρίου

Λίγο πριν τους απολαύσουμε στη στοιχειωμένη έπαυλη, ο Ορφέας Αυγουστίδης και η Έλλη Τρίγγου ή αλλιώς ο τηλεοπτικός Χάρης και η τηλεοπτική Μαρίνα ήπιαν τον πρώτο καφέ με τη Ζήνα.

Έλλη Τρίγγου έδωσε spoiler για τη σειρά «Τα Φαντάσματα»

Oρφέας Αυγουστίδης και Έλλη Τρίγγου ήπιαν τον πρώτο καφέ με τη Ζήνα 

Η τηλεοπτική Μαρίνα μάλιστα έδωσε και ένα spoiler αφήνοντας άφωνη την παρουσιάστρια του Star που είναι φανατική θαυμάστρια της σειράς.

Ένα από τα κεντρικά και πιο αγαπημένα φαντάσματα της σειράς, η Καλλιρόη την οποία υποδύεται η Ναταλία Τσαλίκη, είναι ερωτευμένη. 

«Γιατί είναι χαρούμενη η Καλλιρόη; Επειδή είναι ερωτευμένη και δεν θα πω τίποτα άλλο χωρίς να αποκαλύψει αν είναι με κάποιο από τα φαντάσματα» δήλωσε για την αριστοκρατική φυσιογνωμία που είναι μακρινή πρόγονος της θείας Ευανθίας. 

Ορφέας και Έλλη παρόλο που δεν είχαν ξαναβρεθεί επαγγελματικά, έχουν πολύ καλή χημεία, όπως είπαν αμφότεροι. 

Η Έλλη Τρίγγου αποκάλυψε spoiler της σειράς Τα Φαντάσματα

Η Έλλη Τρίγγου αποκάλυψε spoiler της σειράς Τα Φαντάσματα


«Με τον Ορφέα δεν είχαμε ξαναβρεθεί επαγγελματικά. Τον είδα και συμφωνήσαμε πως θα είμαστε μαζί σε αυτό και θα διασκεδάσουμε. Ο Ορφέας επειδή είναι και πιο σοβαρός επαγγελματίας παραδόθηκε στην ανοησία. Ξεχυθήκαμε στη χαρά” δήλωσε η πρωταγωνίστρια της σειράς “Τα Φαντάσματα” με τον Ορφέα Αυγουστίδου να προσθέτει: “Έτσι πήραμε λίγο και ο ένας κάτι από τον άλλον. Ανακατευτήκαμε. Και χαλαρώσαμε κιόλας» 

Τέλος η τηλεοπτική Μαρίνα δήλωσε ενθουσιασμένη που συμμετέχει σε αυτή την κωμική σειρά.

«Έχουμε ένα ευφυέστατο σενάριο και σκηνοθεσία και σκηνοθεσία καταπληκτική». 

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ΕΛΛΗ ΤΡΙΓΓΟΥ
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ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ
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