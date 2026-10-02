Λαύριο: «Βγήκε στον δρόμο αιμορραγώντας και ούρλιαζε "βοήθεια"»

Σοκάρουν οι μαρτυρίες για άγρια επίθεση από τον πρώην σύζυγο της 32χρονης

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Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες γειτόνων της 32χρονης που δέχθηκε επίθεση μαζί με τον νυν σύντροφό της από τον πρώην σύζυγό της, μέσα στο σπίτι της στο Λαύριο. Μια κραυγή για βοήθεια στον δρόμο φαίνεται πως αποδείχθηκε καθοριστική για τη σωτηρία της.

Η γυναίκα, σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», κατάφερε να βγει από το σπίτι μετά την επίθεση που φέρεται να δέχθηκε από τον πρώην σύζυγό της, όμως εκείνος την ακολούθησε και συνέχισε να τη μαχαιρώνει πισώπλατα.

Λαύριο: «Θα σου λιώσω το κεφάλι» - Οι απειλές του 32χρονου

Την ώρα που η βρισκόταν στον δρόμο και φώναζε «βοήθεια», ένας περαστικός αντιλήφθηκε τι συνέβαινε και έσπευσε να τη βοηθήσει, ενώ ο πρώην σύζυγός της τράπηκε σε φυγή. 

Γείτονες είπαν πως η γυναίκα κατέβηκε στον δρόμο αιμόφυρτη και την έσωσε ένας περαστικός

Γείτονες είπαν πως η γυναίκα κατέβηκε στον δρόμο αιμόφυρτη και την έσωσε ένας περαστικός

Οι φωνές της 32χρονης, σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, είχαν προηγουμένως ακουστεί και μέσα από το σπίτι. Η γυναίκα φέρεται να καλούσε σε βοήθεια, ενώ ο δράστης μαχαίρωνε με μανία τον νυν σύντροφό της. 

Η 32χρονη που δέχθηκε επίθεση από τον πρώην σύζυγό της στο Λαύριο

Η 32χρονη που δέχθηκε επίθεση από τον πρώην σύζυγό της στο Λαύριο

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Σύμφωνα τον Γιώργο Σόμπολο, ο 32χρονος έφτασε στο σπίτι όπου βρισκόταν η πρώην σύζυγός του μαζί με τον 33χρονο σύντροφό της και τα δύο ανήλικα παιδιά τους, ηλικίας 2 και 3 ετών.

Λαύριο: Μαχαίρωσε την πρώην σύζυγο και τον νυν σύντροφό της

Ο άνδρας φέρεται να χρησιμοποίησε σκάλα, πάτησε πάνω σε τέντα διπλανού σπιτιού και στη συνέχεια πέρασε στο μπαλκόνι. Έσπασε με βαριοπούλα τη τζαμαρία της μπαλκονόπορτας και μπήκε στο εσωτερικό του σπιτιού.

Η σκάλα που χρησιμοποίησε ο δράστης για να σκαρφαλώσει στο γειτονικό σπίτι και μετά να περάσει στο σπίτι της πρώην συζύγου του

Η σκάλα που χρησιμοποίησε ο δράστης για να σκαρφαλώσει στο γειτονικό σπίτι και μετά να περάσει στο σπίτι της πρώην συζύγου του

Ο  32χρονος επιτέθηκε αρχικά στον 33χρονο. Η γυναίκα, στην προσπάθειά της να ξεφύγει, βγήκε από το σπίτι και κατέβηκε στον δρόμο. Εκεί την πρόλαβε ο δράστης και συνέχισε να της επιτίθεται.

Ο δράστης έσπασε με βαριοπούλα ένα παράθυρο και εισέβαλε στο σπίτι της πρώην του

Ο δράστης έσπασε με βαριοπούλα ένα παράθυρο και εισέβαλε στο σπίτι της πρώην του

Η γυναίκα έφερε τραύματα στην πλάτη, τον πνεύμονα και αμυντικά τραύματα στα χέρια. 

Ο σύντροφός της, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, είχε τραύματα στην κλείδα, τα πλευρά και τα γεννητικά όργανα.

Η 32χρονη μεταφέρθηκε από το Ασκληπιείο της Βούλας σε ιδιωτικό θεραπευτήριο και σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες είναι σε σχετικά καλή κατάσταση και δεν κινδυνεύει. 

Ο σύντροφός της υποβλήθηκε σε χειρούργική επέμβαση στον θώρακα και την κοιλιακή χώρα και νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Ασκληπιείου. Ωστόσο, επειδή η ΜΕΘ έχει πληρότητα 100%, έχει ζητηθεί να μεταφερθεί σε άλλο νοσοκομείο.

Λαύριο: «Ερχόταν κάθε μέρα και φώναζε»

Κάτοικοι της περιοχής περιέγραψαν στην εκπομπή μια κατάσταση που, όπως υποστήριξαν, είχε επαναληφθεί πολλές φορές.

«Εμείς τον ακούγαμε απ’ έξω στο μπαλκόνι και φώναζε», ανέφερε κάτοικος, περιγράφοντας περιστατικά που, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, είχαν προηγηθεί της επίθεσης.

Ο ίδιος υποστήριξε ακόμη ότι ο 32χρονος «ερχόταν κάθε μέρα» και ότι η γυναίκα είχε απευθυνθεί στην Αστυνομία.

Λαύριο: Τον είχε καταγγείλει και στο παρελθόν 

Η γυναίκα φέρεται να ζούσε ένα μαρτύριο τον τελευταίο χρόνο. Είχε απευθυνθεί επανειλημμένα στην Αστυνομία μετά τον χωρισμό της από τον 32χρονο, προχωρώντας σε απανωτές καταγγελίες από τον Νοέμβριο του 2025 έως και τον Σεπτέμβριο του 2026. 

Ο δράστης, μάλιστα, είχε συλληφθεί στις 3 Σεπτεμβρίου για ενδοοικογενειακή βία. Πάνω του τότε είχε βρεθεί ένα εργαλείο κοπής μήκους 22 εκατοστών και ένας λοστός.

Τότε η αστυνομία είχε προτείνει στην 32χρονη η εγκατάσταση panic button στο κινητό της, καθώς και η μεταφορά της σε δομή για κακοποιημένες γυναίκες, όμως εκείνη φέρεται να αρνήθηκε και τις δύο επιλογές. 

Μετά την επίθεση, ο 32χρονος φέρεται να απομακρύνθηκε από το σημείο. Στη συνέχεια συνελήφθη από αστυνομικούς, οι οποίοι είχαν ενημερωθεί από κατοίκους για το περιστατικό. 

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