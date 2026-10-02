Γέμισε μυρωδιές σήμερα το πλατό της εκπομπής Πρώτος Καφές με τη Ζήνα από τη συνταγή του Χρήστου Μοίρα. Ο σεφ ήρθε στην κουζίνα και έφτιαξε κεφτεδάκια με τρία είδη κιμά και τα συνδύασε με ντιπ γιαουρτιού και λάδι μαϊντανού. Πάμε να δούμε βήμα-βήμα τη διαδικασία.
Συνταγή για Espresso Brookie αφιερωμένη στην Παγκόσμια Ημέρα Καφέ
Κεφτεδάκια με ντιπ γιαουρτιού και λάδι μαϊντανού
Υλικά
- 500 γρ μοσχαρίσιος κιμάς
- 300 χοιρινός κιμάς
- 200 αρνίσιος κιμάς
- 2 μεσαία κρεμμυδια
- 2 σκελίδες σκόρδο
- 1/2 ματσάκι δυόσμο
- 1/2 ματσάκι μαϊντανό
- Λίγη φρέσκια ρίγανη
- 1 κτλ σούπας ξύδι
- 1 αυγό
- 1 σφηνάκι ανθρακούχο νερό
- Αλάτι πιπέρι
- Λίγη φρυγανιά τριμμένη για τα υγρά
Για το ντιπ γιαουρτιού
- 200 γρ γιαούρτι
- Ξύσμα και χυμό από 1 λαιμ
- Για το λάδι μαϊντανού :
- 150 γρ ηλιελαιο
- 75 γρ φρέσκος μαϊντανός (ένα ματσάκι)
Εκτέλεση
Για τα κεφτεδάκια
- Βάζουμε σε ένα μεγάλο μπολ τον μοσχαρίσιο, τον χοιρινό και τον αρνίσιο κιμά.
- Προσθέτουμε τα κρεμμύδια πολύ ψιλοκομμένα, το σκόρδο ψιλοκομμένο, τον δυόσμο, τον μαϊντανό και τη φρέσκια ρίγανη.
- Προσθέτουμε το ξύδι, το αυγό, το ανθρακούχο νερό, αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι.
- Ζυμώνουμε πολύ καλά με τα χέρια για αρκετά λεπτά, ώστε να αναμειχθούν ομοιόμορφα όλα τα υλικά και να αρχίσει ο κιμάς να αποκτά πιο δεμένη υφή.
- Αν το μείγμα είναι αρκετά υγρό, προσθέτουμε σταδιακά λίγη τριμμένη φρυγανιά, μέχρι να έχουμε ένα μαλακό αλλά εύπλαστο μείγμα που να πλάθεται εύκολα χωρίς να διαλύεται.
- Σκεπάζουμε το μπολ και αφήνουμε το μείγμα στο ψυγείο να ξεκουραστεί, ώστε να δέσουν τα αρώματα και να σφίξει ελαφρώς ο κιμάς.
- Πλάθουμε μικρά κεφτεδάκια, περίπου στο μέγεθος ενός μικρού καρυδιού, προσπαθώντας να έχουν όλα παρόμοιο μέγεθος για να ψηθούν ομοιόμορφα.
- Τα ψήνουμε σε καλά προθερμασμένο τηγάνι, σχάρα ή πλάκα, γυρίζοντάς τα τακτικά ώστε να πάρουν ωραίο χρώμα από όλες τις πλευρές και να ψηθούν σωστά στο εσωτερικό τους.
Για το ντιπ γιαουρτιού
- Βάζουμε σε ένα μπολ το γιαούρτι, το ξύσμα και τον χυμό από το λάιμ και ανακατεύουμε καλά μέχρι να έχουμε ένα λείο και ομοιογενές ντιπ.
Για το λάδι μαϊντανού και λάιμ
- Βάζουμε στο μπλέντερ το ηλιέλαιο, τον φρέσκο μαϊντανό και λίγο λάιμ και τα χτυπάμε πολύ καλά μέχρι να πολτοποιηθεί ο μαϊντανός και να αρωματιστεί το λάδι.
- Σουρώνουμε το μείγμα από λεπτή σίτα,ή τουλπάνι!