Τέσσερα βολικά και στιλάτα outfits για το γραφείο τώρα που ο καιρός αλλάζει

Μπορεί να νοσταλγείς τις ζεστές ημέρες, αλλά ήρθε η ώρα για νέες επιλογές

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Πηγή: Φωτογραφίες unsplash
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Ίσως ήδη να έχουν αρχίσει να σου λείπουν τα άνετα και χωρίς πολλή σκέψη καλοκαιρινά outfits που έκανες στις διακοπές σου.

Ποιος όμως είπε ότι είναι δύσκολο να δημιουργήσεις συνολάκια για το γραφείο, τα οποία δεν θέλουν ιδιαίτερη προσπάθεια αλλά παράλληλα δείχνουν προσεγμένα και ιδιαίτερα.

Τέσσερα βολικά και στιλάτα outfits για το γραφείο τώρα που ο καιρός αλλάζει

Έχε στο νου σου ότι το κλειδί για να κάνεις τη διαφορά, δεν είναι απαραίτητο να φορέσεις κάτι φανταχτερό αλλά μπορείς να δώσεις νέα πνοή στα basic items της ντουλάπας σου συνδυάζοντάς τα με ιδιαίτερα αξεσουάρ.T-shirt, τζιν παντελόνι και μπαλαρίνες.

Το δίδυμο τζιν και t-shirt είναι ο πιο απλός συνδυασμός που μπορείς να δημιουργήσεις. Παρ’ όλα αυτά οι μπαλαρίνες είναι εδώ για να δώσουν μια πιο girlie και chic διάθεση. Αν θέλεις μπορείς να επιλέξεις ένα t-shirt με στάμπα και ένα baggy jean με τις αγαπημένες σου μπαλαρίνες.

Business casual outfits: Δημιουργήστε το πιο πετυχημένο look για το γραφείο

Αν θες να φαίνεσαι πιο ψηλή επίλεξε αυτές με τη μυτερή μύτη.

Το αγαπημένο σου καλοκαιρινό φόρεμα

Τέσσερα βολικά και στιλάτα outfits για το γραφείο τώρα που ο καιρός αλλάζει

Όπως και εγώ έτσι και εσύ μάλλον δεν είσαι έτοιμη να αποχωριστείς τα αγαπημένα σου καλοκαιρινά φορέματα. Μη στεναχωριέσαι όμως για αυτό, υπάρχει τρόπος να συνεχίσεις να τα φοράς και το φθινόπωρο στο γραφείο.

Φόρεσε το λοιπόν και προτίμησε να βάλεις από πάνω του ένα λεπτό πουκάμισο, το οποίο μπορείς μάλιστα να το δέσεις έτσι ώστε να φαίνεται πιο cropped.

Suede jacket: Το key item της κομψής φθινοπωρινής γκαρνταρόμπας

Αν πάλι θες κάτι διαφορετικό, αντί για το πουκάμισο μπορείς να προτιμήσεις ένα πολύ λεπτό σαν δαντέλα, πλεκτό πουλοβεράκι.

Pajama pants

Τέσσερα βολικά και στιλάτα outfits για το γραφείο τώρα που ο καιρός αλλάζει

Μια μόδα η οποία ξεκίνησε δυναμικά από την εβδομάδα μόδα στην Κοπεγχάγη και έχει μέχρι στιγμής κλέψει την καρδιά όλων των fashion girlies.

Δεν θα μπορούσε να υπάρχει κάτι πιο ωραίο από το να μπορείς να φοράς το παντελόνι της πιτζάμας σου στην δουλεία. Για να μην φαίνεται όμως σαν να έφυγες από το σπίτι με τις πιτζάμες, προτίμησε να βάλετε από πάνω ένα μπλουζάκι με κάποιο ιδιαίτερο σχέδιο, το over-sized σακάκι σας και τα πιο άνετα sneakers της ντουλάπας σας.

Κουστούμι με tank top

Τέσσερα βολικά και στιλάτα outfits για το γραφείο τώρα που ο καιρός αλλάζει

Αν πάλι θες ένα πιο κλασσικό outfit για το γραφείο, μπορείς πάντα να φορέσεις το αγαπημένο σου κουστούμι και στη θέση του πουκαμίσου να βάλεις ένα απλό tank top, το οποίο θα δώσει μια πιο καθημερινή και casual χροιά στο ντύσιμό σου.Μην ξεχάσεις να προσθέσεις αξεσουάρ όπως έντονα σκουλαρίκια, που θα σε κάνουν να διαφέρεις.

Πηγή άρθρου: www.allyou.gr

 

 

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