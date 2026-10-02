Φτιάξε σύνολα τα οποία δεν θέλουν ιδιαίτερη προσπάθεια αλλά παράλληλα δείχνουν προσεγμένα και ιδιαίτερα

Ίσως ήδη να έχουν αρχίσει να σου λείπουν τα άνετα και χωρίς πολλή σκέψη καλοκαιρινά outfits που έκανες στις διακοπές σου.

Ποιος όμως είπε ότι είναι δύσκολο να δημιουργήσεις συνολάκια για το γραφείο, τα οποία δεν θέλουν ιδιαίτερη προσπάθεια αλλά παράλληλα δείχνουν προσεγμένα και ιδιαίτερα.

Έχε στο νου σου ότι το κλειδί για να κάνεις τη διαφορά, δεν είναι απαραίτητο να φορέσεις κάτι φανταχτερό αλλά μπορείς να δώσεις νέα πνοή στα basic items της ντουλάπας σου συνδυάζοντάς τα με ιδιαίτερα αξεσουάρ.T-shirt, τζιν παντελόνι και μπαλαρίνες.

Το δίδυμο τζιν και t-shirt είναι ο πιο απλός συνδυασμός που μπορείς να δημιουργήσεις. Παρ’ όλα αυτά οι μπαλαρίνες είναι εδώ για να δώσουν μια πιο girlie και chic διάθεση. Αν θέλεις μπορείς να επιλέξεις ένα t-shirt με στάμπα και ένα baggy jean με τις αγαπημένες σου μπαλαρίνες.

Αν θες να φαίνεσαι πιο ψηλή επίλεξε αυτές με τη μυτερή μύτη.

Το αγαπημένο σου καλοκαιρινό φόρεμα

Όπως και εγώ έτσι και εσύ μάλλον δεν είσαι έτοιμη να αποχωριστείς τα αγαπημένα σου καλοκαιρινά φορέματα. Μη στεναχωριέσαι όμως για αυτό, υπάρχει τρόπος να συνεχίσεις να τα φοράς και το φθινόπωρο στο γραφείο.

Φόρεσε το λοιπόν και προτίμησε να βάλεις από πάνω του ένα λεπτό πουκάμισο, το οποίο μπορείς μάλιστα να το δέσεις έτσι ώστε να φαίνεται πιο cropped.

Αν πάλι θες κάτι διαφορετικό, αντί για το πουκάμισο μπορείς να προτιμήσεις ένα πολύ λεπτό σαν δαντέλα, πλεκτό πουλοβεράκι.

Pajama pants

Μια μόδα η οποία ξεκίνησε δυναμικά από την εβδομάδα μόδα στην Κοπεγχάγη και έχει μέχρι στιγμής κλέψει την καρδιά όλων των fashion girlies.

Δεν θα μπορούσε να υπάρχει κάτι πιο ωραίο από το να μπορείς να φοράς το παντελόνι της πιτζάμας σου στην δουλεία. Για να μην φαίνεται όμως σαν να έφυγες από το σπίτι με τις πιτζάμες, προτίμησε να βάλετε από πάνω ένα μπλουζάκι με κάποιο ιδιαίτερο σχέδιο, το over-sized σακάκι σας και τα πιο άνετα sneakers της ντουλάπας σας.

Κουστούμι με tank top

Αν πάλι θες ένα πιο κλασσικό outfit για το γραφείο, μπορείς πάντα να φορέσεις το αγαπημένο σου κουστούμι και στη θέση του πουκαμίσου να βάλεις ένα απλό tank top, το οποίο θα δώσει μια πιο καθημερινή και casual χροιά στο ντύσιμό σου.Μην ξεχάσεις να προσθέσεις αξεσουάρ όπως έντονα σκουλαρίκια, που θα σε κάνουν να διαφέρεις.

Πηγή άρθρου: www.allyou.gr