Suede jacket: Το key item της κομψής φθινοπωρινής γκαρνταρόμπας

Ένα πανωφόρι που κινείται με άνεση ανάμεσα στο καλοκαίρι και τον χειμώνα

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Για τις πιο χαλαρές ημέρες, το suede σακάκι γίνεται ο καλύτερος σύμμαχος του τζιν

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Υπάρχει πάντα εκείνο το χρονικό διάστημα που η γκαρνταρόμπα βρίσκεται κάπου ανάμεσα σε δύο εποχές. Έτσι και τώρα, τα καλοκαιρινά φορέματα εξακολουθούν να έχουν θέση στην καθημερινότητά μας, όμως τα πρωινά και τα βράδια απαιτούν ένα επιπλέον layer. Πριν βγάλουμε τα παλτό και τα χοντρά πλεκτά, το σουέντ τζάκετ έρχεται να δώσει την ιδανική λύση.

Suede jacket: Το key item της κομψής φθινοπωρινής γκαρνταρόμπας

Η διαχρονικότητά του είναι δεδομένη και για άλλη μια σεζόν οι σχεδιαστές ανανέωσαν το κλασικό suede αναδεικύοντας τον effortless χαρακτήρα του. Από τους οίκους Chloé και Saint Laurent μέχρι τους Miu Miu και Isabel Marant, το σουέντ σακάκι κυριάρχησε στα catwalks της σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνα 2026-27:

Βελούδο: 5 classy τρόποι για να το ενσωματώσεις στις εμφανίσεις σου

Bomber με ψηλό λαιμό, cropped γραμμές, σακάκια που αγκαλιάζουν τη μέση, σχέδια που θυμίζουν καμπαρντίνα και western εκδοχές με κρόσια.

Suede jacket: Το key item της κομψής φθινοπωρινής γκαρνταρόμπας

Οι κομψές αποχρώσεις του καπνού, της καραμέλας, του λαδιού ή της σοκολάτας ταιριάζουν ιδανικά με τους τόνους της φθινοπωρινής φύσης και δημιουργούν elegant συνδυασμούς με το denim, το λευκό, το μαύρο αλλά και με τις πιο ζεστές αποχρώσεις της νέας σεζόν.

Suede jacket: Το key item της κομψής φθινοπωρινής γκαρνταρόμπας

Επίσης, το σουέντ σακάκι είναι ένα από τα πιο ευέλικτα κομμάτια της γκαρνταρόμπας, αφού δεν περιορίζεται σε ένα συγκεκριμένο dress code. Από το χαλαρό weekend look μέχρι ένα πιο προσεγμένο officewear σύνολο και από τις all day εμφανίσεις μέχρι τα βραδινά looks, μπορεί κάθε φορά να προσαρμοστεί διαφορετικά και να αναβαθμίσει τις φθινοπωρινές εμφανίσεις.

Για το πώς θα το φορέσουμε, διαβάστε το άρθρο του Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Ντιάνα Γρηγοροπούλου

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