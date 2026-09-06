Παπούτσια που γεφυρώνουν ιδανικά το καλοκαίρι με το φθινόπωρο και δίνουν επίκαιρη διάσταση στα transitional looks

Μπορεί το καλοκαίρι να βρίσκεται ακόμη σε πρώτο πλάνο, όμως αυτή είναι η εποχή που αρχίζουμε να κοιτάμε τη γκαρνταρόμπα μας λίγο διαφορετικά και να σκεφτόμαστε πώς μπορούμε να συνδυάσουμε τα ελαφρά κομμάτια με εκείνα τα fashion pieces που σηματοδοτούν διακριτικά την αλλαγή της σεζόν.

Η μεταβατική περίοδος , άλλωστε, είναι πάντα ένα ενδιαφέρον challenge. Δεν χρειάζεται ούτε να αποχωριστείς εντελώς τα καλοκαιρινά κομμάτια ούτε να περάσεις απότομα στο φθινοπωρινό dressing.

Τα αέρινα φορέματα παραμένουν στο προσκήνιο του καθημερινού styling, τα λινά διατηρούν τη θέση τους στις all-day εμφανίσεις ενώ παράλληλα τα πρώτα κλειστά παπούτσια κάνουν σταδιακά την εμφάνισή τους.

Οι πιο ενδιαφέρουσες επιλογές αυτή την εποχή είναι αρκετά ανάλαφρες για τις τελευταίες ζεστές ημέρες αλλά έχουν εκείνη τη refined αισθητική που προετοιμάζει το look για τη νέα σεζόν. Και, κυρίως, μπορούν να φορεθούν με όσα ήδη υπάρχουν στην ντουλάπα σου.

Slingbacks

Ένα elegant υβριδικό σχέδιο που ισορροπεί ανάμεσα στη γόβα και το πέδιλο και είναι ιδανικό για τη μεταβατική περιόδο. Μπορεί να φορεθεί από τώρα με αέρινα φορέματα και tailored παντελόνια για να περάσει σύντομα στο προσκήνιο του φθινοπωρινού styling.

Glove ballet flats

Οι μπαλαρίνες αποκτούν σχεδόν second-skin εφαρμογή. Τα glove flats φτάνουν πιο ψηλά στο κουντεπιέ κι αγκαλιάζουν το πόδι λίγο περισσότερο από μια κλασική μπαλαρίνα συνδυάζοντας ιδανικά την άνεση με τη διαχρονική κομψότητα.

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Συντάκτης άρθρου: Ντιάνα Γρηγοροπούλου