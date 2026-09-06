Τα παπούτσια της μεταβατικής σεζόν που πρέπει να φορέσεις από τώρα

Από loafers μέχρι slingbacks και kitten heels, δες τα φετινά shoe trends

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06.09.26 , 16:00 Τα παπούτσια της μεταβατικής σεζόν που πρέπει να φορέσεις από τώρα
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Παπούτσια που γεφυρώνουν ιδανικά το καλοκαίρι με το φθινόπωρο και δίνουν επίκαιρη διάσταση στα transitional looks

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Μπορεί το καλοκαίρι να βρίσκεται ακόμη σε πρώτο πλάνο, όμως αυτή είναι η εποχή που αρχίζουμε να κοιτάμε τη γκαρνταρόμπα μας λίγο διαφορετικά και να σκεφτόμαστε πώς μπορούμε να συνδυάσουμε τα ελαφρά κομμάτια με εκείνα τα fashion pieces που σηματοδοτούν διακριτικά την αλλαγή της σεζόν.

Τα παπούτσια της μεταβατικής σεζόν που πρέπει να φορέσεις από τώρα

Η μεταβατική περίοδος , άλλωστε, είναι πάντα ένα ενδιαφέρον challenge. Δεν χρειάζεται ούτε να αποχωριστείς εντελώς τα καλοκαιρινά κομμάτια ούτε να περάσεις απότομα στο φθινοπωρινό dressing.

4 shoe trends που ξεχώρισα για elevated εμφανίσεις εντός και εκτός πόλης

Τα αέρινα φορέματα παραμένουν στο προσκήνιο του καθημερινού styling, τα λινά διατηρούν τη θέση τους στις all-day εμφανίσεις ενώ παράλληλα τα πρώτα κλειστά παπούτσια κάνουν σταδιακά την εμφάνισή τους. 

Τα παπούτσια της μεταβατικής σεζόν που πρέπει να φορέσεις από τώρα

Οι πιο ενδιαφέρουσες επιλογές αυτή την εποχή είναι αρκετά ανάλαφρες για τις τελευταίες ζεστές ημέρες αλλά έχουν εκείνη τη refined αισθητική που προετοιμάζει το look για τη νέα σεζόν. Και, κυρίως, μπορούν να φορεθούν με όσα ήδη υπάρχουν στην ντουλάπα σου. 

Slingbacks

Τα παπούτσια της μεταβατικής σεζόν που πρέπει να φορέσεις από τώρα

Ένα elegant υβριδικό σχέδιο που ισορροπεί ανάμεσα στη γόβα και το πέδιλο και είναι ιδανικό για τη μεταβατική περιόδο. Μπορεί να φορεθεί από τώρα με αέρινα φορέματα και tailored παντελόνια για να περάσει σύντομα στο προσκήνιο του φθινοπωρινού styling.

Glove ballet flats

Τα παπούτσια της μεταβατικής σεζόν που πρέπει να φορέσεις από τώρα

Οι μπαλαρίνες αποκτούν σχεδόν second-skin εφαρμογή. Τα glove flats φτάνουν πιο ψηλά στο κουντεπιέ κι αγκαλιάζουν το πόδι λίγο περισσότερο από μια κλασική μπαλαρίνα συνδυάζοντας ιδανικά την άνεση με τη διαχρονική κομψότητα.

Δείτε όλες τις φετινές τάσεις για τα παπούτσια της μεταβατικής σεζόν, στο Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Ντιάνα Γρηγοροπούλου

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