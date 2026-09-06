Όλγα Κεφαλογιάννη: Η τρυφερή ανάρτηση για τα γενέθλια των παιδιών της

Οι δημόσιες ευχές της υπουργού Τουρισμού στο Instagram

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Η Όλγα Κεφαλογιάννη για τους στόχους του ελληνικού τουρισμού / Βίντεο ΕΡΤ

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Ξεχωριστή είναι η σημερινή ημέρα, Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, για την Όλγα Κεφαλογιάννη, καθώς τα δίδυμα αγγελούδια της γιορτάζουν τα γενέθλιά τους!

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Η Υπουργός Τουρισμού θέλησε να μοιραστεί τη χαρά της με τους διαδικτυακούς της φίλους, ανεβάζοντας στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια γλυκιά οικογενειακή φωτογραφία. Την ανάρτησή της συνόδευσε με ένα εξομολογητικό και βαθιά συγκινητικό κείμενο για το ταξίδι της μητρότητας, τις δυσκολίες, αλλά και την ανεπανάληπτη αγάπη που τρέφει για τα μικρά της.

Όπως εξομολογήθηκε η ίδια, παρά τις προκλήσεις και τις ανατροπές της ζωής, η οικογένειά της παραμένει ο απόλυτος φάρος της, η μεγαλύτερη πηγή δύναμης και η αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητά της.

Όλγα Κεφαλογιάννη: Η φωτογραφία με τα δίδυμα παιδιά με αφορμή τη γιορτή της

Υπενθυμίζεται ότι η Όλγα Κεφαλογιάννη έφερε στον κόσμο τα δίδυμά της, ένα αγοράκι κι ένα κοριτσάκι, τον Σεπτέμβριο του 2021. Από τότε, η είσοδός τους στη ζωή της άλλαξε ολοκληρωτικά τις προτεραιότητές της, με την ίδια να αναφέρεται συχνά στο πόσο ευλογημένη νιώθει ως μητέρα.

Η τρυφερή ανάρτηση της Όλγας Κεφαλογιάννη:

«Σήμερα είναι τα γενέθλια των παιδιών μου. Και μαζί με τις ευχές, έρχονται όλες εκείνες οι μικρές και μεγάλες στιγμές που μας έφεραν μέχρι εδώ. Οι χαρές, οι αγωνίες, τα γέλια, οι δυσκολίες, οι καθημερινές μάχες που δίνουμε μαζί. Τα παιδιά σε μαθαίνουν ότι η αγάπη δεν είναι μόνο συναίσθημα. Είναι παρουσία. Είναι συνέπεια. Είναι πίστη και αφοσίωση. Να είσαι εκεί, στα εύκολα και στα δύσκολα. Να κρατάς το χέρι τους όταν το χρειάζονται και να ξέρεις πότε πρέπει να το αφήσεις για να προχωρήσουν μόνα τους.

Μέσα σε όλα όσα μπορεί να αλλάζουν στη ζωή, αυτό είναι για μένα το σταθερό σημείο. Η οικογένειά μου. Η πρώτη μου ευθύνη, η μεγαλύτερη δύναμη και η αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητά μου. Χρόνια πολλά, αγάπες μου.

Να μεγαλώνετε γερά, φωτεινά και ευτυχισμένα. Και να ξέρετε πάντα πως, όπου κι αν σας πάει η ζωή, εγώ θα είμαι εδώ. Δίπλα σας».

 

Η ανάρτηση της Όλγας Κεφαλογιάννη
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ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
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