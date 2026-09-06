Φωτιά στη Σκιλλουντία Ηλείας: Eνισχύθηκαν οι δυνάμεις - Μήνυμα 112

Πυρκαγιά και στους Πετσακούς Αχαΐας

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STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: εξωτερική φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Πρώτη Δημοσίευση: 06.09.26, 16:40
Φωτιά στην περιοχή Πετσακοί Αχαΐας- Επιχειρούν εναέρια μέσα
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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά στην περιοχή Σκιλλουντία Ηλείας.

Για αυτό το μέτωπο, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις και πλέον επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 16 οχήματα και 10 αεροσκάφη.

Λίγο αργότερα, εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους. «Παραμείνετε σε ετοιμότητα & ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», σημείωνε το μήνυμα.

Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίτερα και σε αγροτοδασικη έκταση στην περιοχή Πετσακοί Αχαΐας.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 9 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

 

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