Φωτιά στην περιοχή Πετσακοί Αχαΐας- Επιχειρούν εναέρια μέσα

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά στην περιοχή Σκιλλουντία Ηλείας.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά στην περιοχή Σκιλλουντία Ηλείας και επιχειρούν 45 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 18ης #ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 16 οχήματα και 10 Α/Φ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 6, 2026

Για αυτό το μέτωπο, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις και πλέον επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 16 οχήματα και 10 αεροσκάφη.

Λίγο αργότερα, εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους. «Παραμείνετε σε ετοιμότητα & ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», σημείωνε το μήνυμα.

Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίτερα και σε αγροτοδασικη έκταση στην περιοχή Πετσακοί Αχαΐας.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασικη έκταση στην περιοχή Πετσακοί Αχαΐας. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 9 οχήματα, 6 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 6, 2026

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 9 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.