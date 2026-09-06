Φωτιά στην περιοχή Πετσακοί Αχαΐας- Επιχειρούν εναέρια μέσα

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά στην περιοχή Σκιλλουντία Ηλείας.
Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά στην περιοχή Σκιλλουντία Ηλείας και επιχειρούν 45 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 18ης #ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 16 οχήματα και 10 Α/Φ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 6, 2026
Για αυτό το μέτωπο, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις και πλέον επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 16 οχήματα και 10 αεροσκάφη.
⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) September 6, 2026
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Σκιλλουντία της Περιφερειακής Ενότητας #Ηλείας
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα & ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
Λίγο αργότερα, εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους. «Παραμείνετε σε ετοιμότητα & ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», σημείωνε το μήνυμα.
Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίτερα και σε αγροτοδασικη έκταση στην περιοχή Πετσακοί Αχαΐας.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασικη έκταση στην περιοχή Πετσακοί Αχαΐας. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 9 οχήματα, 6 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 6, 2026
Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 9 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
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