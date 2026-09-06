Τουρκία: Πατέρας τριών παιδιών πέθανε μετά από βουτιά

Τραυματίστηκε σοβαρά όταν πήδηξε με το κεφάλι από προβλήτα ξενοδοχείου

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Τουρκία: 39χρονος πέθανε μετά από βουτιά σε 50 εκ. νερό
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο 39χρονος Αρίφ Ερμάν, πατέρας τριών παιδιών, πέθανε μετά από βουτιά σε βάθος 50 εκατοστών στην Αλάνια της Τουρκίας.
  • Το δυστύχημα συνέβη στις 4 Σεπτεμβρίου, όταν ο Ερμάν πηδήξε από την προβλήτα του ξενοδοχείου, παρά τις προειδοποιήσεις για τον κίνδυνο.
  • Η στιγμή του ατυχήματος καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας, δείχνοντας τον άνδρα να παραβιάζει την προστατευτική περίφραξη.
  • Ο ναυαγοσώστης ανέσυρε τον Ερμάν, αλλά υπέκυψε στα τραύματά του παρά τις προσπάθειες ανάνηψης.
  • Οι τουρκικές Αρχές διερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Μια βουτιά στις διακοπές του στην Τουρκία κατέληξε σε τραγωδία για τον 39χρονο Αρίφ Ερμάν, πατέρα τριών παιδιών. Ο άνδρας πήδηξε από την προβλήτα ξενοδοχείου στην Αλάνια, χωρίς να αντιληφθεί ότι το νερό στο σημείο είχε βάθος μόλις 50 εκατοστά.

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Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 4 Σεπτεμβρίου, γύρω στις 15:00, σε ξενοδοχείο στην περιοχή Κονάκλι της Αλάνια, στην επαρχία της Αττάλειας. Σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο DHA, ο 39χρονος πλησίασε την προβλήτα και κοίταξε προς τη θάλασσα.

 

 

Στην περιοχή υπήρχαν προστατευτικά σχοινιά και προειδοποιητικές πινακίδες που ανέφεραν ότι η είσοδος στη θάλασσα από το συγκεκριμένο σημείο ήταν επικίνδυνη και απαγορευόταν.

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Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία που μεταδίδει το τουρκικό πρακτορείο, ο Ερμάν απομακρύνθηκε για να πάρει φόρα και στη συνέχεια έτρεξε προς την άκρη της προβλήτας, περνώντας πάνω από το προστατευτικό και πραγματοποιώντας βουτιά με το κεφάλι. Το βάθος στο σημείο όπου έπεσε ήταν περίπου 50 εκατοστά.

Η στιγμή καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας. Στο υλικό φαίνεται ο 39χρονος να ελέγχει αρχικά το σημείο και στη συνέχεια να κάνει πίσω, πριν πάρει φόρα και πηδήξει πάνω από την προστατευτική περίφραξη.

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Μετά την πτώση, ο ναυαγοσώστης του ξενοδοχείου έσπευσε στο σημείο και ανέσυρε τον 39χρονο από το νερό. Ακολούθησαν προσπάθειες παροχής πρώτων βοηθειών και ανάνηψης, ενώ κλήθηκε ασθενοφόρο.

Ο39χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όμως, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του. Ήταν κάτοικος της περιοχής Σαπάντζα της επαρχίας Σαγκαρία και ήταν παντρεμένος και πατέρας τριών παιδιών.

Οι τουρκικές Αρχές διερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος.

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