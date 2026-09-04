Απίστευτο τροχαίο έγινε στην Πολωνία, όταν τρένο συγκρούστηκε με φορτηγό, ο οδηγός του οποίου παραβίασε τις προστατευτικές μπάρες.

Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν την τρομακτική στιγμή που το επιβατικό τρένο χτύπησε το τρέιλερ του φορτηγού σε μια ισόπεδη διάβαση.

Το βίντεο δείχνει το φορτηγό να διασχίζει τις γραμμές, καθώς κατεβαίνουν τα προστατευτικά κιγκλιδώματα. Το φορτηγό σταμάτησε στις γραμμές, την ώρα που ένας περαστικός φώναζε στον μηχανοδηγό να σπάσει το προστατευτικό κιγκλίδωμα της διάβασης και να βγει από τις γραμμές.

Όμως δεν πρόλαβε και το τρένο έπεσε με ταχύτητα επάνω του. Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης τραυματίστηκε μόνο ο μηχανοδηγός του τρένου.

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