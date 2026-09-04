Σοκαριστικό βίντεο: Η στιγμή που τρένο συγκρούεται με φορτηγό

Απίστευτο τροχαίο στην Πολωνία

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σοκαριστική σύγκρουση τρένου με φορτηγό στην Πολωνία.
  • Ο οδηγός του φορτηγού παραβίασε τις προστατευτικές μπάρες και σταμάτησε στις γραμμές.
  • Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τη στιγμή της σύγκρουσης.
  • Περαστικός φώναξε στον μηχανοδηγό να σπάσει το κιγκλίδωμα, αλλά δεν πρόλαβε.
  • Μοναδικός τραυματίας ο μηχανοδηγός του τρένου.

Απίστευτο τροχαίο έγινε στην Πολωνία, όταν τρένο συγκρούστηκε με φορτηγό, ο οδηγός του οποίου παραβίασε τις προστατευτικές μπάρες.  

Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν την τρομακτική στιγμή που το επιβατικό τρένο χτύπησε το τρέιλερ του φορτηγού σε μια ισόπεδη διάβαση.  

Το βίντεο δείχνει το φορτηγό να διασχίζει τις γραμμές, καθώς κατεβαίνουν τα προστατευτικά κιγκλιδώματα. Το φορτηγό σταμάτησε στις γραμμές, την ώρα που ένας περαστικός φώναζε στον μηχανοδηγό να σπάσει το προστατευτικό κιγκλίδωμα της διάβασης και να βγει από τις γραμμές.  

Σοκαριστικό βίντεο: Η στιγμή που τρένο συγκρούεται με φορτηγό

Όμως δεν πρόλαβε και το τρένο έπεσε με ταχύτητα επάνω του. Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης τραυματίστηκε μόνο ο μηχανοδηγός του τρένου. 

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