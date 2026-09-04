Ενώ οι Τούρκοι συνεχίζουν να προκαλούν, ηχηρό «παρών» στην περιοχή της Κρήτης δίνει από το πρωί το καμάρι του Στόλου μας, η φρεγάτα «Μπελαρά» ΚΙΜΩΝ.

Όπως ανέφερε ο στρατιωτικός συντάκτης του Star Κώστας Συμεωνίδης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Σπύρο Λάμπρου, την παρθενική του εμφάνιση στη Σούδα έκανε νωρίς το πρωί ο ΚΙΜΩΝ, πάνοπλος όπως πάντα.

Η υπερσύγχρονη φρεγάτα μας έτυχε θερμότατης υποδοχής, όπως φαίνεται στα πλάνα. Μικρότερα πλοιάρια την κατέβρεξαν με νερό, δημιουργώντας τη λεγόμενη «αψίδα νερού», κάτω από την οποία πέρασε ο ΚΙΜΩΝ, ως ένδειξη χαιρετισμού και τιμής για τον πρώτο κατάπλου της νέας φρεγάτας στον Ναύσταθμό της Σούδας.

Η υποδοχή της Φρεγάτας ΚΙΜΩΝ στη Σούδα

Ο ΚΙΜΩΝ είναι στην Κρήτη για επιχειρησιακούς λόγους και σε λίγες μέρες δεν αποκλείεται να τον δούμε να παίρνει μέρος και στην πρώτη του μεγάλη πολυεθνική άσκηση, στην άσκηση ΜΕΔΟΥΣΑ, η οποία θα ξεκινήσει στις 10 Σεπτεμβρίου στην Κρήτη, με τη συμμετοχή στρατιωτικών δυνάμεων από Ελλάδα, Αίγυπτο, Κύπρο, Γαλλία και Ιταλία.



