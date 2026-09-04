Μαραθώνας: Πρόσωπα «κλειδιά» η εγγονή του θύματος και ο πατριός της

O ρόλος του ειδικού ανθρωπολόγου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.09.26 , 21:32 Στην αντεπίθεση η Αθήνα για τις τουρκικές προκλήσεις με μήνυμα Μητσοτάκη
04.09.26 , 21:29 «Ασημένιος» ο Μίλτος Τεντόγλου στο Diamond League
04.09.26 , 21:29 Nεκρό βρέφος Κυψέλη: Τι «κρύβουν» τα ανήλικα παιδιά της οικογένειας
04.09.26 , 21:21 Κλήρωση Eurojackpot 4/9/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 23.000.000 ευρώ
04.09.26 , 20:50 Μαραθώνας: Πρόσωπα «κλειδιά» η εγγονή του θύματος και ο πατριός της
04.09.26 , 20:49 «Αστακός» η Θεσσαλονίκη για τη ΔΕΘ με χιλιάδες αστυνομικούς
04.09.26 , 20:28 Μάνδρα: Ποιος είναι ο 31χρονος που επιτέθηκε με μαχαίρι σε αστυνομικούς
04.09.26 , 20:14 ΔΕΘ: Αυξήσεις μισθών στο Δημόσιο θα ανακοινώσει ο Μητσοτάκης!
04.09.26 , 19:54 Γονίδης- Ζευγαρά: Στιγμιότυπα με τους δυο τους πριν την πρεμιέρα
04.09.26 , 19:35 Chery: Δείτε πόσο αξιόπιστη είναι
04.09.26 , 19:19 ΔΕΘ: Το σενάριο για αύξηση στο επίδομα παιδιού
04.09.26 , 19:13 Τι λέει το Υπουργείο Παιδείας για το θέμα που προέκυψε με τα σχολικά βιβλία
04.09.26 , 18:52 Ντορέττα Παπαδημητρίου: Tέρμα το ξανθό για την Ντορέττα! Δείτε φωτογραφία
04.09.26 , 18:44 Σύνταξη πριν από τα 62: Ποιοι μπορούν να αποχωρήσουν
04.09.26 , 18:34 Πέθανε η μητέρα της Εύης Γατίδου- Δεν έμαθε ποτέ ποιος σκότωσε την κόρη της
Γιοχάνα και Βάσιας: Πώς είναι σήμερα τα παιδιά του Αλέκου Αλεξανδράκη
Σπάνια εμφάνιση της εγγονής και της κόρης του Κώστα Σημίτη
Βικτώρια Δέλλα: Οι φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές της διακοπές
Ζήνα Αρβανιτίδη: Ποιος είναι ο σύζυγός της, Franck Zaragoza
ΔΕΘ: Αυξήσεις μισθών στο Δημόσιο θα ανακοινώσει ο Μητσοτάκης!
Σύνταξη πριν από τα 62: Ποιοι μπορούν να αποχωρήσουν
Κατερίνα Παπουτσάκη: Ανέμελες στιγμές στη Σητεία με τους γιους της
Βρετανία: Προειδοποίηση για ακραίο Ελ Νίνιο - «Να έχετε τρόφιμα στο σπίτι»
Έμυ Λιβανίου: Η σπάνια εμφάνιση με τα παιδιά της -Παντρεύτηκε ο αδερφός της
Συντάξεις Οκτωβρίου: Πότε θα μπουν τα ποσά στους λογαριασμούς
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Βίντεο από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Eντοπίστηκε στην αποθήκη του σπιτιού στον Μαραθώνα και όχι στην αυλή, η σορός της ηλικιωμένης, που είχε εξαφανιστεί εδώ και 10 χρόνια. Η κόρη της και ο εγγονός της συνελήφθησαν, ενώ σημαντικές θεωρούνται οι μαρτυρίες της εγγονής του θύματος και του πατριού της. 

Μαραθώνας: Συνελήφθησαν κόρη και εγγονός μετά την εύρεση των λειψάνων

Ειδικός ανθρωπολόγος εξετάζει τα οστά της ηλικιωμένης γυναίκας, προκειμένου να διαπιστώσει τα ακριβή αίτια θανάτου, ενώ την ίδια ώρα έρχονται νέες πληροφορίες στο «φως» της δημοσιότητας σχετικά με το πώς άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι της μακάβριας υπόθεσης. 

Μαραθώνας: «Η μητέρα μου έλεγε ότι είχε τακτοποιήσει το θέμα»

Πρόσωπα-κλειδιά στην υπόθεση φαίνεται πως είναι η 43χρονη εγγονή της ηλικιωμένης και ο πατριός της. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Άρη Λάμπου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, εκείνος την ενημέρωσε ότι η γιαγιά της δε ζει και ότι πιθανόν να βρίσκεται θαμμένη στην αυλή του σπιτιού, όπως ήταν η αρχική εικασία. Πριν από κάποιες ημέρες, η εγγονή κατήγγειλε στις Αρχές την ανησυχία της και ξεκίνησε η έρευνα, μέχρι να βρεθούν σήμερα τα οστά στο υπόγειο. 

Μαραθώνας: Πρόσωπα «κλειδιά» η εγγονή του θύματος και ο πατριός της

Μαραθώνας: Πότε πέθανε η ηλικιωμένη - O ρόλος του ειδικού ανθρωπολόγου

Η ηλικιωμένη ήταν θαμμένη για 10 χρόνια, αφού από την έρευνα προκύπτει ότι η φαίνεται να «έφυγε» από τη ζωή τα Χριστούγεννα του 2017.  

Πρόκειται για μεγάλο το χρονικό διάστημα και γι' αυτό κλήθηκε ο ειδικός ανθρωπολόγος. Εξετάζοντας τα οστά, θα προσπαθήσει να διαπιστώσει αν ο θάνατος επήλθε από φυσικά αίτια ή αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Θα ψάξει για πιθανά σημάδια, αλλά και για το πόσο καιρό το σώμα βρισκόταν στο σημείο. 

Σε κάθε περίπτωση, το βέβαιο είναι ότι θα αναζητηθούν από τον ΕΦΚΑ τα χρήματα από τις συντάξεις, μαζί με τις προσαυξήσεις. Με έναν πρόχειρο υπολογισμό, ακόμα και 450 ευρώ τον μήνα να έπαιρναν, που είναι μια χαμηλή σύνταξη, το συνολικό ποσό ξεπερνά κατά πολύ τις 50.000 ευρώ. 

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ
 |
ΣΟΡΟΣ
 |
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Nεκρό Βρέφος Κυψέλη: Τι Κρύβουν Τα Παιδιά Της Οικογένειας
Ελλαδα
Nεκρό βρέφος Κυψέλη: Τι «κρύβουν» τα ανήλικα παιδιά της οικογένειας
Eurojackpot Κλήρωση
Ελλαδα
Κλήρωση Eurojackpot 4/9/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 23.000.000 ευρώ
Αστυνομικά μέτρα ΔΕΘ
Ελλαδα
«Αστακός» η Θεσσαλονίκη για τη ΔΕΘ με χιλιάδες αστυνομικούς
Μάνδρα: Ποιος Είναι Ο 31χρονος Που Επιτέθηκε Σε Α.Τ.
Ελλαδα
Μάνδρα: Ποιος είναι ο 31χρονος που επιτέθηκε με μαχαίρι σε αστυνομικούς
Η Απάντηση Των Εκδόσεων Για Το Βιβλίο Της Β' Δημοτικού
Ελλαδα
Τι λέει το Υπουργείο Παιδείας για το θέμα που προέκυψε με τα σχολικά βιβλία
Πέθανε Η Μητέρα Της Εύης Γατίδου - Το Στυγερό Έγκλημα
Ελλαδα
Πέθανε η μητέρα της Εύης Γατίδου- Δεν έμαθε ποτέ ποιος σκότωσε την κόρη της
Μάνδρας: Άνδρας Επιτέθηκε Με Μαχαίρι Σε Αστυνομικό Στο Α.Τ.
Ελλαδα
Μάνδρα: Άνδρας εισέβαλε με μαχαίρι στο Α.Τ. - Τον πυροβόλησαν στην κοιλιά
Ηλιούπολη: Τροχαίο Κλεμμένου Οχήματος Με Ταξί
Ελλαδα
Ηλιούπολη: Παραβίασε STOP και συγκρούστηκε με ταξί που κατέληξε σε αυλή
Ιός Δυτικού Νείλου: Προειδοποίηση ΙΣΑ Για Τη Διασπορά
Ελλαδα
Ιός Δυτικού Νείλου: Προειδοποίηση ΙΣΑ – «Η διασπορά θα συνεχιστεί»
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top