Eντοπίστηκε στην αποθήκη του σπιτιού στον Μαραθώνα και όχι στην αυλή, η σορός της ηλικιωμένης, που είχε εξαφανιστεί εδώ και 10 χρόνια. Η κόρη της και ο εγγονός της συνελήφθησαν, ενώ σημαντικές θεωρούνται οι μαρτυρίες της εγγονής του θύματος και του πατριού της.

Ειδικός ανθρωπολόγος εξετάζει τα οστά της ηλικιωμένης γυναίκας, προκειμένου να διαπιστώσει τα ακριβή αίτια θανάτου, ενώ την ίδια ώρα έρχονται νέες πληροφορίες στο «φως» της δημοσιότητας σχετικά με το πώς άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι της μακάβριας υπόθεσης.

Πρόσωπα-κλειδιά στην υπόθεση φαίνεται πως είναι η 43χρονη εγγονή της ηλικιωμένης και ο πατριός της. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Άρη Λάμπου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, εκείνος την ενημέρωσε ότι η γιαγιά της δε ζει και ότι πιθανόν να βρίσκεται θαμμένη στην αυλή του σπιτιού, όπως ήταν η αρχική εικασία. Πριν από κάποιες ημέρες, η εγγονή κατήγγειλε στις Αρχές την ανησυχία της και ξεκίνησε η έρευνα, μέχρι να βρεθούν σήμερα τα οστά στο υπόγειο.

Μαραθώνας: Πότε πέθανε η ηλικιωμένη - O ρόλος του ειδικού ανθρωπολόγου

Η ηλικιωμένη ήταν θαμμένη για 10 χρόνια, αφού από την έρευνα προκύπτει ότι η φαίνεται να «έφυγε» από τη ζωή τα Χριστούγεννα του 2017.

Πρόκειται για μεγάλο το χρονικό διάστημα και γι' αυτό κλήθηκε ο ειδικός ανθρωπολόγος. Εξετάζοντας τα οστά, θα προσπαθήσει να διαπιστώσει αν ο θάνατος επήλθε από φυσικά αίτια ή αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Θα ψάξει για πιθανά σημάδια, αλλά και για το πόσο καιρό το σώμα βρισκόταν στο σημείο.

Σε κάθε περίπτωση, το βέβαιο είναι ότι θα αναζητηθούν από τον ΕΦΚΑ τα χρήματα από τις συντάξεις, μαζί με τις προσαυξήσεις. Με έναν πρόχειρο υπολογισμό, ακόμα και 450 ευρώ τον μήνα να έπαιρναν, που είναι μια χαμηλή σύνταξη, το συνολικό ποσό ξεπερνά κατά πολύ τις 50.000 ευρώ.

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