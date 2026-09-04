Πέθανε η μητέρα της Εύης Γατίδου- Δεν έμαθε ποτέ ποιος σκότωσε την κόρη της

Η φοιτήτρια Ιατρικής είχε κατακρεουργηθεί με 104 μαχαιριές

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Πέθανε Η Μητέρα Της Εύης Γατίδου - Το Στυγερό Έγκλημα
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Πέθανε η Ροδή Γατίδου, μητέρα της Εύης Γατίδου, σε ηλικία 72 ετών, χωρίς να μάθει ποιος σκότωσε την κόρη της.
  • Η Εύη Γατίδου, φοιτήτρια Ιατρικής, δολοφονήθηκε το 1997 στη Λάρισα με 104 μαχαιριές, και η υπόθεση παραμένει ανεξιχνίαστη.
  • Η δικηγόρος Νικολέττα Μπασδέκη ανακοίνωσε τον θάνατο της Ροδής και αναφέρθηκε στον μακροχρόνιο αγώνα της οικογένειας για δικαιοσύνη.
  • Ο κατηγορούμενος αθωώθηκε το 2014 από τον Άρειο Πάγο, και η υπόθεση δεν έχει κλείσει επίσημα.
  • Η Ροδή Γατίδου συνέχισε να αναζητά απαντήσεις για τη δολοφονία της κόρης της μέχρι το τέλος της ζωής της.

Πέθανε σε ηλικία 72 ετών η Ροδή Γατίδου, μητέρα της Εύης Γατίδου, της 21χρονης φοιτήτριας Ιατρικής που δολοφονήθηκε στη Λάρισα τον Σεπτέμβριο του 1997, έχοντας δεχθεί 104 μαχαιριές. Η υπόθεση παραμένει μέχρι σήμερα ανεξιχνίαστη, με αποτέλεσμα η μητέρα της να φύγει από τη ζωή χωρίς να μάθει ποιος αφαίρεσε τη ζωή της κόρης της. 

Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή η δικηγόρος Νικολέττα Μπασδέκη, η οποία μαζί με τον αείμνηστο ποινικολόγο Γιάννη Διαμαντή είχε σταθεί στο πλευρό της οικογένειας στον πολυετή δικαστικό αγώνα για τη δολοφονία της φοιτήτριας. 

Σε ανάρτησή της στο Facebook, η Νικολέττα Μπασδέκη αποχαιρέτησε τη Ροδή Γατίδου, αναφερόμενη στον αγώνα της οικογένειας επί σχεδόν τρεις δεκαετίες για την αποκάλυψη του δράστη. 

«Το 1997 η κοινωνία της Λάρισας, αλλά και το πανελλήνιο, συνταράσσεται από ένα έγκλημα, βγαλμένο από το σκοτεινό και αρρωστημένο μυαλό ενός στυγερού εγκληματία. Φοιτήτρια της ιατρικής βρίσκεται κατακρεουργημένη στο διαμέρισμά της με 104 μαχαιριές. Και αρχίζει για την οικογένειά της ένα μαραθώνιος δικαστικός αγώνας για να αποδοθεί δικαιοσύνη για να τιμωρηθεί ο στυγνός εγκληματίας. Μια χαροκαμένη μάνα μπαινοβγαίνει στις αίθουσες των Μικτών Ορκωτών Δικαστηρίων παλεύοντας να δικαιωθεί η ψυχή του παιδιού της. Δυστυχώς το έγκλημα αυτό έμεινε ανεξιχνίαστο, η κάθαρση δεν υπήρξε. Ένας δολοφόνος κυκλοφορεί ελεύθερος. Η μάνα αυτή η κ. Ροδή σήμερα εγκατέλειψε αυτόν τον κόσμο και πήγε να συναντήσει την άτυχη Εύη. Καλό ταξίδι στον κόσμο των αγγέλων αγαπημένη και ευγενέστατη Ροδή μου. Εκεί που θα συναντήσεις την Εύη σου και αυτή θα σου πει ποιος είναι ο δολοφόνος», έγραψε η δικηγόρος στην ανάρτησή της.  

Το χρονικό της δολοφονίας της Εύης Γατίδου 

Η Εύη Γατίδου καταγόταν από τη Φτελιά Δράμας και ήταν τεταρτοετής φοιτήτρια Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Ζούσε στη Λάρισα λόγω των σπουδών της. 

Τα ίχνη της χάθηκαν το βράδυ της 27ης Σεπτεμβρίου 1997. Τέσσερις ημέρες αργότερα, ανήσυχοι συμφοιτητές της, που δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν μαζί της, μπήκαν στο διαμέρισμά της με τη βοήθεια κλειδαρά και τη βρήκαν νεκρή στο κρεβάτι. 

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι η 21χρονη είχε δεχθεί 104 μαχαιριές, με δεκάδες τραύματα να εντοπίζονται στην περιοχή της καρδιάς. Ο ιατροδικαστής Δημήτρης Ψαρούλης είχε κάνει λόγο για έγκλημα που μαρτυρούσε «απίστευτο μένος». 

Αρχικά, η υπόθεση τέθηκε στο αρχείο στις 13 Οκτωβρίου 1999, καθώς η αστυνομική έρευνα δεν είχε οδηγήσει σε συγκεκριμένο κατηγορούμενο. 

Ο φάκελος ανασύρθηκε αργότερα και ακολούθησε τακτική ανάκριση. Το 2003, με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Λάρισας, παραπέμφθηκε σε δίκη 43χρονος άνδρας, τον οποίο η Εύη γνώριζε από την Ευαγγελική Εκκλησία. Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο άνδρας φέρεται να της είχε κάνει τρεις προτάσεις γάμου, τις οποίες εκείνη είχε απορρίψει, με την τελευταία να έχει γίνει λίγες ημέρες πριν από τη δολοφονία. 

Με το βούλευμα 157/2004 του Συμβουλίου Εφετών Λάρισας, ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε οριστικά σε δίκη. 

Το 2005, το 7μελές Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Βόλου τον έκρινε ομόφωνα ένοχο και του επέβαλε ισόβια κάθειρξη. Ο ίδιος αρνήθηκε εξαρχής οποιαδήποτε εμπλοκή στη δολοφονία. 

Τον Ιανουάριο του 2007, ωστόσο, το 7μελές Μικτό Ορκωτό Εφετείο Λάρισας τον αθώωσε ομόφωνα, ανατρέποντας την πρωτόδικη απόφαση. 

Η υπόθεση έφτασε τελικά στον Άρειο Πάγο, όπου το 2014 ο κατηγορούμενος αθωώθηκε οριστικά και αμετάκλητα. 

Καθοριστικό ρόλο στη δικαστική εξέλιξη είχε, μεταξύ άλλων, η διαφωνία των ιατροδικαστών σχετικά με τον ακριβή χρόνο θανάτου. Η υπεράσπιση υποστήριζε ότι το έγκλημα είχε διαπραχθεί σε χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο κατηγορούμενος φέρεται να διέθετε ισχυρό άλλοθι. 

Παρά τις έρευνες, τις ανακρίσεις και τις αλλεπάλληλες δικαστικές διαδικασίες, η δολοφονία της Εύης Γατίδου παραμένει επισήμως ανεξιχνίαστη και κανείς δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για το έγκλημα. 

Η Ροδή Γατίδου συνέχισε μέχρι το τέλος της ζωής της να αναζητά απαντήσεις για τη δολοφονία της κόρης της. Έφυγε από τη ζωή σχεδόν 29 χρόνια μετά το έγκλημα, έχοντας μαζί της το ίδιο αναπάντητο ερώτημα: ποιος σκότωσε την κόρη της.  

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