Citroёn: Κατακτά την κορυφή της ηλεκτροκίνησης

Οι πωλήσεις τον Αύγουστο σε επιβατικά και επαγγελματικά αυτοκίνητα

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STAR.GR
Αυτοκινητο
Πρώτη Δημοσίευση: 04.09.26, 17:27
Citroёn: Κατακτά την κορυφή της ηλεκτροκίνησης
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H Citroёn έκλεισε τον Αύγουστο με μια επίδοση που λίγες μάρκες μπορούν να διεκδικήσουν: την κορυφή της ελληνικής αγοράς αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων (BEV), ταυτόχρονα στα επιβατικά και στα επαγγελματικά οχήματα. Δύο διαφορετικές κατηγορίες, μία και μοναδική πρωταγωνίστρια — και μια στρατηγική που πλέον αποδίδει με στοιχεία.

Citroёn: Κατακτά την κορυφή της ηλεκτροκίνησης
Νο1 μοντέλο, ανεξαρτήτως κατηγορίας
Στα επιβατικά αυτοκίνητα, το Citroën ë-C3 δεν αρκέστηκε στο να είναι το πρώτο ηλεκτρικό της κατηγορίας του — αναδείχθηκε το Νο1 αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο σε ολόκληρη την ελληνική αγορά τον Αύγουστο, μπροστά από κάθε άλλο μοντέλο κάθε άλλης μάρκας. Μια κορυφή που δεν κατακτήθηκε σε μια στενή κατηγορία, αλλά στο σύνολο της αγοράς BEV.

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο πίσω από τον αριθμό, όμως, είναι το πώς χτίστηκε: περίπου τα  3 από τα 4 πωλήθηκαν μέσω του καναλιού της λιανικής σε ιδιώτες πελάτες. Συνεπώς το εν λόγω ηλεκτρικό μοντέλο αποτέλεσε κυρίαρχη επιλογή του Έλληνα καταναλωτή. 

Μια τάση, όχι ένα περιστατικό
Η δυναμική του ë-C3 δεν είναι φαινόμενο ενός μήνα. Στο οκτάμηνο Ιανουαρίου–Αυγούστου 2026 έχει καταγράψει ήδη 216 ταξινομήσεις, αυξημένες κατά 80% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, με τη λιανική να εμφανίζει ακόμη εντυπωσιακότερη πορεία σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης χρονιάς. 

Citroёn: Κατακτά την κορυφή της ηλεκτροκίνησης

Κυρίαρχη παρουσία και στα ηλεκτρικά LCV
Η επιτυχία δεν περιορίζεται μόνο στα επιβατικά οχήματα, καθώς τον Αύγουστο η Citroёn κατέκτησε την κορυφή στην αγορά των ηλεκτρικών επαγγελματικών οχημάτων (LCV BEV) με μερίδιο αγοράς 32,8%. Συνεπώς σχεδόν 1 στα 3 ηλεκτρικά επαγγελματικά που ταξινομήθηκαν στην Ελλάδα ήταν Citroën. Πρωταγωνιστής και εδώ το Citroën ë-C3 Van, αποδεικνύοντας ότι η ηλεκτροκίνηση είναι πλέον ανταγωνιστική επιλογή και για τον σύγχρονο επαγγελματία.

Citroёn: Κατακτά την κορυφή της ηλεκτροκίνησης

Η γκάμα πίσω από τους αριθμούς
Τίποτα από όλα αυτά δεν είναι τυχαίο. Στα επιβατικά, η Citroën διαθέτει ευρεία γκάμα αμιγώς ηλεκτρικών προτάσεων — από το ë-C3 και το ë-C3 Aircross, έως τα ë-C4, ë-C4 X και το νέο ë-C5 Aircross — με διαφορετικές διαστάσεις, δυνατότητες και επίπεδα αυτονομίας. Στους επαγγελματίες, προσφέρει μια ολοκληρωμένη οικογένεια ηλεκτρικών οχημάτων, από το ë-C3 Van και το ë-Berlingo έως τα μεγαλύτερα ë-Jumpy και ë-Jumper, καλύπτοντας ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσμα επαγγελματικών αναγκών. Αποτέλεσμα: ο πελάτης επιλέγει τη λύση που ταιριάζει σε αυτόν. 

Citroёn: Κατακτά την κορυφή της ηλεκτροκίνησης

Citroen και Όμιλος Συγγελίδη: μαζί με το βλέμμα στο μέλλον
Πίσω από αυτή τη δυναμική βρίσκεται ο Όμιλος Συγγελίδη, που εισάγει και εκπροσωπεί τη Citroën στην Ελλάδα από το 1970. Μια μακρόχρονη συνεργασία που έχει επενδύσει σταθερά στην εξέλιξη της μάρκας, υιοθετώντας έγκαιρα τις τάσεις που διαμορφώνουν το μέλλον της κινητικότητας — με την ηλεκτροκίνηση να αποτελεί σήμερα κεντρικό άξονα αυτής της στρατηγικής.

Citroen e-CARE: η φροντίδα που κάνει τη διαφορά
Καθοριστικό ρόλο στη δυναμική παρουσία της Citroën στην ηλεκτροκίνηση έχει το ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών Citroën ё-CARE, που έχει σχεδιαστεί για να κάνει τη μετάβαση στην ηλεκτρική κινητικότητα όσο το δυνατόν πιο απλή, οικονομική και ξέγνοιαστη. Στο πλαίσιο του e-CARE, οι πελάτες ηλεκτρικών αυτοκινήτων Citroёn – χωρίς επιπλέον χρέωση - έχουν στη διάθεσή τους καλώδιο φόρτισης για οικιακή χρήση σε ενισχυμένη πρίζα Green’Up (14A), καθώς και καλώδιο Mode 3 για φόρτιση σε Wallbox, ενώ παράλληλα προσφέρεται προνομιακή δυνατότητα απόκτησης φορτιστή 22 kW. Το πρόγραμμα συμπληρώνεται από ολοκληρωμένη υπηρεσία εγκατάστασης με υποστήριξη από την τοποθέτηση έως και την εγγύηση του φορτιστή σε πανελλαδικό επίπεδο. 
 

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