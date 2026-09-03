Jeep Compass: To αμιγώς ηλεκτρικό με τιμή 37990 ευρώ

Η γκάμα του αμιγώς ηλεκτρικού Jeep Compass διευρύνεται με περισσότερες επιλογές αναφορικά με την αυτονομία, την ισχύ και την μετάδοση της κίνησης. Επιπρόσθετα, χάρη στις νέες προωθητικές ενέργειες η εισαγωγική τιμή για την έκδοση των 213 HP με μπαταρία 74 kWh και αυτονομία 500 km, διαμορφώνεται στις €37.990 -με την κρατική επιδότηση- για το επίπεδο εξοπλισμού Altitude. Για το ίδιο επίπεδο εξοπλισμού, η τιμή της νέας έκδοσης Long Range με την μπαταρία των 96 kWh που δίνει αυτονομία 660 km, είναι €43.990.

Μεταξύ πολλών άλλων, ο στάνταρ εξοπλισμός περιλαμβάνει ζάντες αλουμινίου 19”, LED προβολείς με αυτόματη εναλλαγή μεσαίας και μεγάλης σκάλας, ηλεκτροχρωματικό καθρέφτη, αυτόματο διζωνικό κλιματισμό, οσφυϊκή ρύθμιση καθίσματος οδηγού, κάμερα οπισθοπορείας, αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός και πίσω, ψηφιακό πίνακα οργάνων 10”, κεντρική οθόνη αφής 16” με ασύρματο Apple CarPlay & Android Auto, σύστημα πλοήγησης, αυτόνομη οδήγηση Επιπέδου 2 και το σύστημα Selec-Terrain που συντονίζει τα ηλεκτρονικά συστήματα για κάθε περίσταση τόσο σε κίνηση εντός όσο και εκτός ασφάλτου.

To κορυφαίο επίπεδο εξοπλισμού Summit κοστίζει €40.990 για την μπαταρία των 74 kWh και €46.990 για των 96 kWh, προσθέτοντας ζάντες αλουμινίου 20”, ενεργούς προβολείς LED Matrix και προβολείς ομίχλης, φωτιζόμενη γρίλια και λογότυπο Jeep στο πίσω μέρος, ηλεκτρικό κάθισμα οδηγού, θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα, τιμόνι και παρμπρίζ, ατμοσφαιρικό φωτισμό καμπίνας και συναγερμό.

Για εκείνους που αναζητούν το C-SUV με τις κορυφαίες εκτός δρόμου δυνατότητες, το Jeep Compass 4xe δίνει την απάντηση. Διατίθεται αποκλειστικά με την μεγάλη μπαταρία των 96 kWh και τροφοδοτείται από δύο ηλεκτροκινητήρες που αποδίδουν συνδυαστικά 375 HP. Αξίζει να σημειωθεί ότι εκείνος που κινεί τους πίσω τροχούς έχει ισχύ 132 kW και εξελίχθηκε αποκλειστικά για την Jeep, ενώ μεταδίδει την ροπή του μέσω μειωτήρα με λόγο 14:1. Αυτό σημαίνει ότι στους πίσω τροχούς μπορούν να φτάσουν έως και 3.100 Nm, στοιχείο που εξασφαλίζει επαρκή πρόωση για κίνηση σε ανηφορική κλίση 20% ακόμα και χωρίς καθόλου πρόσφυση στους εμπρός τροχούς.

Το Compass 4xe διατίθεται στα επίπεδα εξοπλισμού Upland και Overland. Το πρώτο ξεκινά από €48.990 -με την κρατική επιδότηση- και ο εξοπλισμός του περιλαμβάνει ζάντες αλουμινίου 19” και ελαστικά M&S, προφυλακτήρες με ειδική off-road σχεδίαση, πίσω γάντζο ρυμούλκησης, προβολείς ομίχλης, ράγες οροφής και το σύστημα Selec-Terrain.

Η τιμή του κορυφαίου Overland είναι €51.990 -επίσης με την κρατική επιδότηση- και διαθέτει επιπλέον τους ενεργούς προβολείς LED Matrix, φωτιζόμενη γρίλια και λογότυπο Jeep στο πίσω μέρος, ειδικό αυτοκόλλητο στο καπό, ύφασμα υψηλής αντοχής στα καθίσματα, καφέ κεντρική κονσόλα, ηλεκτρικό κάθισμα οδηγού, θερμαινόμενα καθίσματα, τιμόνι καθώς και παρμπρίζ.

To Compass 4xe διαθέτει μια σειρά από χαρακτηριστικά που το διαφοροποιούν από την υπόλοιπη γκάμα: Απέχει 21 cm από το έδαφος (+1 cm σε σχέση με τις δικίνητες εκδόσεις) και χάρη στην ειδική σχεδίαση των προφυλακτήρων εξασφαλίζει γωνίες προσέγγισης, ράμπας και αναχώρησης στις 28, 16 και 31 μοίρες αντίστοιχα. Επιπρόσθετα, μπορεί να διασχίσει υδάτινο πέρασμα βάθους έως 480 mm.

Ανεξάρτητα από την μπαταρία τους, όλα τα ηλεκτρικά Compass διαθέτουν στάνταρ On Board Charger εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) με ισχύ 11 kW, ενώ προαιρετικά διατίθεται και επιλογή 22 kW. Στο συνεχές ρεύμα (DC) η ισχύς φόρτισης φτάνει τα 160 kW, κάτι που σημαίνει αναπλήρωση ενέργειας από το 20% στο 80% σε 30 λεπτά.Όλες οι εκδόσεις του ολοκαίνουργιου Jeep Compass καλύπτονται από εργοστασιακή και μεταβιβάσιμη εγγύηση 8 ετών, ενώ το μοντέλο βρίσκεται στις εκθέσεις της μάρκας σε ολόκληρη την Ελλάδα, όπου μπορείτε να το δείτε από κοντά.