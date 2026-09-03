EVERY BREATH YOU TAKE: Απόψε 3/9 στο Star σε A' Τηλεοπτική Μετάδοση- Δείτε το trailer

Το θρίλερ αμερικανικής παραγωγής 2021, «EVERY BREATH YOU TAKE», προβάλλεται απόψε Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου στις 23:40 σε Α' τηλεοπτική μετάδοση, από το Star.

EVERY BREATH YOU TAKE

Θρίλερ, Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου στις 23:40

σε Α’ Τηλεοπτική Προβολή από το Star

Η Υπόθεση

Μετά την αυτοκτονία μιας ασθενούς του, ένας ψυχίατρος βλέπει την οικογενειακή του γαλήνη να απειλείται όταν βάζει στη ζωή του τον αδελφό της νεκρής κοπέλας, οι προθέσεις του οποίου είναι πιο σκοτεινές από όσο φαίνονται…

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Βον Στέιν

ΠΑΙΖΟΥΝ: Κάσεϊ Άφλεκ, Μισέλ Μόναγκαν, Σαμ Κλάφλιν