EVERY BREATH YOU TAKE: Απόψε στο Star σε Α' τηλεοπτική μετάδοση

Μη χάσετε το θρίλερ με τους Κάσεϊ Άφλεκ, Μισέλ Μόναγκαν, Σαμ Κλάφλιν

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EVERY BREATH YOU TAKE: Απόψε 3/9 στο Star σε A' Τηλεοπτική Μετάδοση- Δείτε το trailer

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η ταινία θρίλερ «EVERY BREATH YOU TAKE» προβάλλεται απόψε 3 Σεπτεμβρίου στις 23:40 στο Star.
  • Η υπόθεση αφορά έναν ψυχίατρο που βλέπει τη ζωή του να ανατρέπεται μετά την αυτοκτονία μιας ασθενούς του.
  • Ο ψυχίατρος εμπλέκεται με τον αδελφό της νεκρής κοπέλας, ο οποίος έχει σκοτεινές προθέσεις.
  • Η ταινία σκηνοθετείται από τον Βον Στέιν και πρωταγωνιστούν οι Κάσεϊ Άφλεκ, Μισέλ Μόναγκαν και Σαμ Κλάφλιν.

Το θρίλερ αμερικανικής παραγωγής 2021, «EVERY BREATH YOU TAKE», προβάλλεται απόψε Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου στις 23:40 σε Α' τηλεοπτική μετάδοση, από το Star.

EVERY BREATH YOU TAKE: Απόψε στο Star σε Α' τηλεοπτική μετάδοση

EVERY BREATH YOU TAKE 
Θρίλερ, Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου στις 23:40 
 σε Α’ Τηλεοπτική Προβολή από το Star

Η Υπόθεση

Μετά την αυτοκτονία μιας ασθενούς του, ένας ψυχίατρος βλέπει την οικογενειακή του γαλήνη να απειλείται όταν βάζει στη ζωή του τον αδελφό της νεκρής κοπέλας, οι προθέσεις του οποίου είναι πιο σκοτεινές από όσο φαίνονται…

EVERY BREATH YOU TAKE: Απόψε στο Star σε Α' τηλεοπτική μετάδοση

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Βον Στέιν
ΠΑΙΖΟΥΝ: Κάσεϊ Άφλεκ, Μισέλ Μόναγκαν, Σαμ Κλάφλιν

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